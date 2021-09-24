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Майя Санду в ООН: символичные заявления и ожидание «глобального диалога»

24 сентября 2021, 22:05  •  77 • Украина
Маленькая бедная страна замахнулась на решение мировых проблем
Президент Молдавии Майя Санду выступила на 76-й Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, по словам политического аналитика Валерия Осталепа, обойдя вниманием значительное количество действительно важных тем. «Я бы хотел услышать конструктивные предложения в интересах Молдовы и наших соседей. Например, связанные с темой Днестра. Это проблема, которая нас всех беспокоит. Также хотелось бы услышать предложения, как решить вопрос массовой миграции, которая затронула не только Молдову», – говорит эксперт и о лидерах государств, которые непосредственно влияют или могут повлиять на решение (или, напротив, усугубление) молдавских проблем. Но вместо этого с трибуны ООН звучали заявления символичные и пустые. «Даже заявления о Приднестровье, о российских войсках, которые носят, скорее, символичный характер, на самом деле пустые», – уверен он. А речи лидеров Молдовы со столь высоких трибун, по мнению Осталепа, должны быть «более приземлёнными, как у их европейских коллег».
Но о глобальном же говорить проще и комфортнее! Именно по этой причине Санду говорила о пандемии коронавируса, изменении климата, продвижении демократии (как же без этого), которой не дают развиваться дезинформация, коррупция и экономические преступления. По её мнению, на эти вызовы следует отвечать не специфическими внутренними мерами, а «на уровне глобального диалога». Хотя есть ведь пример Италии – операция «Чистые руки», проводимая в 1992-1993 годах против организованной преступности и её влияния на политическую систему. Казалось бы – готовое руководство к действию, тем более, что народа в Италии в 24 раза больше, чем в Молдавии, значит, борьбу с всепроникающей коррупцией организовать куда проще. Кстати, бороться можно в связке с соседней Украиной, где коррупция тоже процветает. Но или в Республике Молдова не находится прообразов своего «комиссара Каттани» (и на Украине тоже), или властям просто удобно не искать их, а ждать «глобального диалога» (читай – руководствоваться исключительно рекомендациями западных партнёров).
Санду с трибуны ООН привычно потребовала вывода из Приднестровья российского военного контингента и заверила публику в приверженности Молдовы «европейскому курсу».
В экспертной среде есть и восторженные отзывы о выступлении Майи Санду на 76-й ГА ООН. Так, политический эксперт Алексей Тулбуре считает, что Молдова наконец-то вышла из «состояния провинциальности». «Мы очень много лет выступали в роли такого “рыдающего” субъекта, который на все жалуется и просит прощения, и просит денег и помощи. А теперь мы видим лидера страны, который говорит не только о своих проблемах. Он говорит, в том числе, о мировых проблемах и о готовности Молдовы участвовать в их решении», – считает он. Вот только каким образом беднейшая страна Европы может участвовать в решении мировых проблем, понять сложно, если не сказать невозможно. Ведь прежде нужно сделать так, чтобы молдавское государство перестало быть проблемой для собственных граждан. Но, похоже, это уходит на задний план, а на переднем – так называемые глобальные вызовы, отвечать на которые Молдова не в состоянии самостоятельно, и даже участвовать в принятии решений.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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