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Майя Санду в Брюсселе вспомнила и про Приднестровье

21 января 2021, 13:15  •  149 • Украина
В ПМР просят не забывать – общими у двух берегов Днестра остались «только неурегулированный конфликт и вынужденное сосуществование»
Завершился официальный визит президента Молдавии Майи Санду в Брюссель, в ходе которого она встретилась с рядом высокопоставленных чиновников Евросоюза. По окончании визита Санду написала в социальных сетях о том, что её визит стал «возобновлением политического диалога и началом тесного сотрудничества с европейскими партнёрами Молдовы».
«Я намерена максимально эффективно продвигаться вперёд по нашей европейской повестке дня. Молдова хочет активизировать сотрудничество с ЕС в области внешней политики»,
– отчиталась глава государства.
На переговорах в Брюсселе обсуждалась и тема Приднестровья, а именно «варианты политического решения Приднестровского конфликта и те действия, которые Кишинёв продвигает для реинтеграции левобережного региона в Молдавию». Евросоюз при этом подтвердил «свою приверженность мирному и всеобъемлющему процессу урегулирования в формате «5+2».
Однако накануне своего визита в Европу Майя Санду, выступая в эфире телеканала RTR Moldova, признала, что официальный Кишинёв не знает, как решить приднестровский конфликт. У Молдовы нет ни плана, ни ресурсов, зато есть принципы, которые, по глубокому убеждению президента, и должны стать основой урегулирования тридцатилетнего конфликта.
«Правительство Молдовы сейчас находится в режиме ограниченной функциональности. До назначения нового состава кабмина исполняющие свои обязанности министры не могут решать важные государственные задачи. Это касается и политпредставителя Молдовы в переговорном процессе. Кстати, Ольга Чеботарь – уже четвёртый назначенный переговорщик РМ за последний год»,
– напоминает газета «Новости Приднестровья».
Такую «чехарду» в Бюро реинтеграции в Тирасполе объясняют не столько постоянным политическим кризисом в соседнем государстве, сколько традиционной тактикой имитации переговоров со стороны Кишинёва.
В Тирасполе порадовались тому, что Майя Санду в Брюсселе говорила о «мирном и политическом» решении конфликта, на фоне её первых воинственных заявлений по Приднестровью это действительно не может не радовать.
Однако в ПМР просят не забывать: общими у двух берегов Днестра остались «только неурегулированный конфликт и вынужденное сосуществование, которое необходимо превратить в добрососедские отношения двух равных субъектов международного права, это и есть объективная реальность, на основе которой нужно формировать план урегулирования конфликта».
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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