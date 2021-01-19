Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Алексея Навального выбила "женская карта". Опубликован компромат
"Опа-на! А-а-а": Дочь отказавшегося от России актёра призналась папе в...
"Володья, а он лететь не хотел": Сериал о посадке Навального и "с...
Русский сухой паёк перевернул стандарты НАТО. "Встречаются как-то два генер...
Главная / В мире

Майя Санду в Брюсселе просила вакцину и денег

19 января 2021, 11:45  •  176 • В мире
Президент Молдовы заверила, что помощь ЕС поможет стране укрепить демократию
Президент Молдавии Майя Санду в ходе двухдневного официального визита в Брюссель провела в понедельник ряд встреч.
Во время встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен Санду рассказала о своих планах по борьбе с коррупцией в Молдове, о новых реформах, которые обязательно будут проведены в стране. Вот только все эти планы и реформы можно будет воплотить в жизнь лишь после досрочных парламентских выборов и после формирования нового правительства. Когда это произойдёт, президент Молдовы не стала уточнять, но судя по ситуации в стране – не скоро.
Затем Санду напомнила «западным партнёрам» о том, насколько важен «быстрый доступ граждан её страны е вакцинам против коронавируса», а также финансовая помощь Евросоюза.
«Молдова может и далее рассчитывать на полную поддержку ЕС как в деле вакцинации граждан, так и в продолжении финансовой помощи для реализации запланированных реформ»,
– заверила Урсула фон дер Ляйен.
Затем Майя Санду встретилась с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вице-председателем Европейской комиссии Жосепом Борреллем, поблагодарив его за постоянную поддержку и помощь Молдове. А также обсудила перспективы возобновления диалога и тесного сотрудничества Молдовы с Евросоюзом, не забыв напомнить о том, что граждане Молдовы ждут вакцину.
В понедельник у Майи Санду была ещё одна встреча – с комиссаром ЕС по вопросам расширения и политике соседства Оливером Вархели, основной темой этой встречи также стало оказание помощи Молдове, но уже в рамках программы «Восточное партнёрство». И на этой встрече Майя Санду попросила помочь стране побыстрее получить вакцину от коронавируса, а также – поддержать молдавское здравоохранение, фермеров и предпринимателей, уверяя, что такая поддержка «поможет стране укрепить демократию на местном уровне и уменьшить зависимость местной администрации от финансирования, обусловленного политическим давлением».
Ну и в завершение встречи президент Молдовы просто попросила увеличить эту поддержку в ближайшие годы, объяснив свою просьбу экономическим кризисом.
Соб. корр. ФСК
На фото. Майя Санду и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, источник – NewsMaker

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



176
Источник
Похожие новости
18 января 2021, 15:35
Подарок от DeadМороза России: Азия замерзает. Америка паникует. Мы зарабатываем
18 января 2021, 22:55
"Спутнику V" отказали в экстренном применении: Найдены "несоответствия минимальным требованиям"
19 января 2021, 00:45
Лицевой паралич после вакцины Pfizer: "Укол смерти" получил новую "побочку" в Израиле
18 января 2021, 01:50
Армин Лашет – следующий федеральный канцлер Германии?
18 января 2021, 19:15
Похоронят в "строжайшем уединении": Сердечный приступ убил банкира Ротшильда - Le Parisien
18 января 2021, 23:45
Опасное промедление: как сенат США затягивает назначение ключевых фигур в администрации Байдена
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 января 2021, 02:35
Генерал ГУФСИН Мороз вмешался в судьбу Навального: Следующий митинг собирайте в Вятке
19 января 2021, 00:45
Кто лишил Белоруссию ЧМ по хоккею - 2021: Тихановская сдала всех причастных
19 января 2021, 04:25
У депутатов отобрали бюджетную "кормушку". В Петербурге бунт?
19 января 2021, 02:35
За предсказавшего катастрофу российской экономике миллиардера взялись следователи ЕС
19 января 2021, 06:15
Северный морской путь впервые пройден зимой без ледокола: Что это означает для России
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 января 2021, 01:35
Владелец "Адлера" о штурме "вежливых людей": Натовцы "корректно высадились" на русский корабль
15 января 2021, 00:30
В Раде зарегистрировали закон, разрешающий отобрать у украинцев последнее – в Киеве призвали сопротивляться
13 января 2021, 17:20
"Вы хотите войны?": Греции пообещали досмотреть её флот. А то и перетопить все её корабли
14 января 2021, 09:50
Почему Навальный торопится вернуться в Россию
18 января 2021, 01:50
"Володья, а он лететь не хотел": Сериал о посадке Навального и "секретный разговор" Путина и Меркель
15 января 2021, 01:25
Кто в печёнке у русского, американца и еврея: Норкин рассказал анекдот о стереотипах
13 января 2021, 08:10
"Минуточку, а что это такое?": Госизмену ради Байдена совершили у всех на глазах - Паркс
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.