Майя Санду в Брюсселе просила вакцину и денег

Президент Молдовы заверила, что помощь ЕС поможет стране укрепить демократию

Президент Молдавии Майя Санду в ходе двухдневного официального визита в Брюссель провела в понедельник ряд встреч.

Во время встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен Санду рассказала о своих планах по борьбе с коррупцией в Молдове, о новых реформах, которые обязательно будут проведены в стране. Вот только все эти планы и реформы можно будет воплотить в жизнь лишь после досрочных парламентских выборов и после формирования нового правительства. Когда это произойдёт, президент Молдовы не стала уточнять, но судя по ситуации в стране – не скоро.

Затем Санду напомнила «западным партнёрам» о том, насколько важен «быстрый доступ граждан её страны е вакцинам против коронавируса», а также финансовая помощь Евросоюза.

«Молдова может и далее рассчитывать на полную поддержку ЕС как в деле вакцинации граждан, так и в продолжении финансовой помощи для реализации запланированных реформ»,

– заверила Урсула фон дер Ляйен.

Затем Майя Санду встретилась с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вице-председателем Европейской комиссии Жосепом Борреллем, поблагодарив его за постоянную поддержку и помощь Молдове. А также обсудила перспективы возобновления диалога и тесного сотрудничества Молдовы с Евросоюзом, не забыв напомнить о том, что граждане Молдовы ждут вакцину.

В понедельник у Майи Санду была ещё одна встреча – с комиссаром ЕС по вопросам расширения и политике соседства Оливером Вархели, основной темой этой встречи также стало оказание помощи Молдове, но уже в рамках программы «Восточное партнёрство». И на этой встрече Майя Санду попросила помочь стране побыстрее получить вакцину от коронавируса, а также – поддержать молдавское здравоохранение, фермеров и предпринимателей, уверяя, что такая поддержка «поможет стране укрепить демократию на местном уровне и уменьшить зависимость местной администрации от финансирования, обусловленного политическим давлением».

Ну и в завершение встречи президент Молдовы просто попросила увеличить эту поддержку в ближайшие годы, объяснив свою просьбу экономическим кризисом.