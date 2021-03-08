Майя Санду смогла обидеть даже унионистов

С каждым днём врагов у молдавского президента становится всё больше

Президент Молдавии Майя Санду с удивительной лёгкостью умудряется портить отношения со всеми вокруг, даже с единомышленниками и соратниками.

К политическим «врагам» Майи Санду в лице ПСРМ, партии «Шор», группы «За Молдову», а также непарламентским партиям – Коммунистической и «Гражданский конгресс» в последнее время могут добавиться и бывшие ближайшие союзники – партия «Платформа DA». Дело в том, что отношения с лидером этой партии Андреем Нэстасе у президента Молдовы осложняются чем дальше, тем больше. А всё из-за того, что всё чаще критикуют действия президента и Нэстасе, и рядовые члены его партии.

Спровоцировала конфликт Майя Санду и с автономной Гагаузией, исключив её главу из состава Высшего совета безопасности, в который глава Гагаузии входил с момента принятия Молдавией Конституции в 1994 году. Башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах уже назвала действия Майи Санду по отношению к Гагаузии «большой ошибкой».

Но и это ещё не всё – Санду удалось испортить отношения даже с унионистами, которые обвинили её в оскорблении памяти ветеранов. Произошло это во время торжественного мероприятия в День памяти павших в вооружённом конфликте на Днестре.

«Мы все жертвы региональной коррупции, которая использует этот конфликт для обогащения за счёт контрабанды, хищений и незаконного оборота товаров. Все мы знаем, что тысячи людей пострадали от этого, но есть и несколько разбогатевших. Некоторые из них находятся здесь, в Кишинёве»,

– заявила Майя Санду, выступая на митинге. Комбатанты обиделись, решив, что президент оскорбила тех, кто «стоял у истоков создания независимой Молдовы», заподозрив их в хищениях и контрабанде.

Бывший член Народного фронта Валентин Долганюк обвинил президента в том, что она «плюнула в лицо всем депутатам первого законодательного собрания страны».

А экс-депутат из девяностых, убеждённый унионист Штефан Сэкэряну даже опубликовал гневную статью в румынском интернет-издании ActiveNews, обвинив Санду в лицемерии, лжи, вероломстве и, конечно же, в «пророссийских настроениях».

«Беспощадная критика Майи Санду унионистами указывает на то, что новый президент попала, как и многие её предшественники в капкан «приднестровской проблемы». Избиратели-унионисты ожидали, что, дав ей поддержку на выборах, они получат во главе страны истинного румына, пламенного борца с Россией. Теперь, по-видимому, наступило отрезвление, унионисты стали понимать, что их надежды не оправдались, их вновь обманули»,

– комментирует ситуацию молдавский журналист Сергей Ткач и задаётся вопросом – кто следующий?