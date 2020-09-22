Майя Санду, разрушив систему образования Молдовы, обещает новые реформы

Заняв пост президента, Санду начнёт реформы самого института президентства

Майя Санду объявила, что её инициативная группа собрала достаточно подписей, и она может быть зарегистрирована кандидатом на пост президента. Однако Санду решила подождать до 1 октября (последний день подачи подписных листов), а всё оставшееся время посвятить общению с гражданами Молдовы.

Также Санду заявила, что единственным её конкурентом является действующий президент Молдовы Игорь Додон, поэтому она призвала всю прозападную оппозицию страны объединиться и поддержать на выборах её кандидатуру. Она также надеется, что её кандидатуру поддержит бывший союзник Андрей Нэстасе, лидер партии «Платформа DA».

Но победа на президентских выборах для экс-премьера Молдовы – это только начало. По её словам, как только она займёт место Игоря Додона, начнётся преобразование самого института президентства.

«Президент играет важную роль в назначении судей, президент – единственный ключ в Высшем совете безопасности. Сегодня мы считаем, что коррупция также представляет собой серьёзную угрозу безопасности, и с помощью правовых инструментов мы будем способствовать продвижению реформы правосудия и созданию сильных антикоррупционных институтов. На следующем этапе, очевидно, нужно очистить парламент. Нынешний парламент является результатом выборов, которые не были ни свободными, ни справедливыми. Они были организованы Плахотнюком в 2019 году на основе избирательной системы, которая позволила ему исказить волю народа и перейти к следующему этапу. Мы должны будем найти решение, чтобы провести досрочные выборы в парламент»,

– поделилась Санду своими грандиозными планами на будущее.

А опыт в проведении реформ и «оптимизации» у Майи Санду большой. Поэтому её сегодняшнее заявление должно насторожить молдаван. Ведь не так давно, будучи министром образования Санду многое сделала для уничтожения системы образования Молдавии, доставшейся в наследство от Советского Союза.

«В 2012-2015 годах, когда Майя Санду была министром образования, по всей стране было закрыто более двухсот школ, было «реорганизовано» 303 учебных заведения. Цифры назвали в профильном министерстве в 2017 году, тогда же заговорили о приостановлении так называемой «оптимизации». Майя Санду за годы управления системой образования оставила нам в наследство одиноко стоящие здания школ с забитыми окнами»,

– пишет газета «Молдавские ведомости».

Тогда на решимость лидера партии PAS «реформировать» образование не смогли повлиять ни многочисленные протесты, ни просьбы учителей и родителей.

Экс-вице-председатель парламентской комиссии по образованию в то время Александр Петков напоминает, как в 2013 году родители и учителя перекрыли трассу в Новоаненском районе в знак протеста в связи с ликвидацией школ в районе.

«Тогда, люди перекрыли республиканскую трассу почти на сутки, но никто из возглавляемого Майей Санду министерства не соизволил даже приехать за сорок километров от Кишинёва просто выслушать людей. Ни она, ни тогдашний заместитель Санду по министерству и нынешний по партии – Игорь Гроссу – даже не хотели отвечать на телефонные звонки депутатов (лично звонил десятки раз). Причем, просьба была только одна – выслушайте людей. Ноль реакции! И это был далеко не единичный случай!»,

– вспоминает Петков.

Тогда сотни молдавских школ были закрыты в рамках проекта Всемирного банка. Санду старательно претворяла в жизнь данный проект, заставляя школы стать хозрасчётными организациями. Понятно, что интересы Всемирного банка ей были ближе и понятнее, чем интересы сельских детей Молдовы. Теперь экс-премьер и экс-министр обещает «отреформировать» структуры власти.