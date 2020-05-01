Майя Санду против празднования Дня Победы в Молдавии

Молдавская оппозиция по традиции отметилась критикой Дня Победы

«Руководство страны придумывает проблемы», – так прокомментировала экс-премьер Молдовы, а ныне – оппозиционный политик, Майя Санду намерение правительства отпраздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Каждый год с приближением Дня Победы лидеры проевропейской оппозиции Молдовы не упускают случая сделать критические замечания на эту тему. Замечания в основном сводятся к одному – отмечать День Победы в Молдове не следует, тем более что теперь на государственном уровне установлен 9 мая совсем другой праздник, милый сердцу любого евроинтегратора, – День Европы.

В этом году в связи с пандемией коронавируса было решено перенести празднование Дня Победы в Молдове на 24 августа – День освобождения Молдавии от немецко-румынских оккупантов.

По мнению же экс-премьера, это решение правительства – большая ошибка. Как, впрочем, и реставрация мемориала «Вечность» в центре Кишинёва. Мемориал давно требовал реставрации, и его решили привести в порядок к 75-летию Великой Победы.

«Это неправильная повестка, оторванная от настоящих проблем граждан», – уверяла Санду в телеэфире частного молдавского телеканала N4.

Что и не удивительно – ровно год назад, соратник Санду Октавиан Цыку заявил, что «победа советских солдат во Второй Мировой войне является проблемой для Молдовы». Судя по всему, себя правая оппозиция считает наследниками румынских фашистов.

«Мы будем готовиться к празднованию Дня независимости, а участвовать в так называемом Марше Победы я не собираюсь», – заявила Майя Санду.

Недовольна экс-премьер и тем, что власти потратили деньги на реставрацию мемориала «Вечность».

«Нынешние власти придумывают проблемы в то время, когда страна столкнулась с беспрецедентным кризисом. У них нет других забот, кроме как отремонтировать мемориал. После этого они скажут, что у них нет денег для повышения зарплат медперсоналу, а также для помощи компаниям и их сотрудникам. Вместо того чтобы спасать жизни людей сегодня, власть пытается вложить деньги в памятники»,

– возмущена Майя Санду, ведь на реконструкцию планировалось потратить 4 млн леев. Правда и планировалось это задолго до того, как началась пандемия коронавируса и страна столкнулась с экономическими проблемами.

Да и сама реставрация началась до начала пандемии. Но уже в январе этого года экс-премьер заявляла о том, что реставрация не нужна, достаточно покрасить мемориал бронзовой краской, а у правительства Молдовы должны быть другие приоритеты.

В настоящее время реставрация мемориала продолжается, несмотря на строгий карантин. Президент Молдовы Игорь Додон объяснил, что остановка и консервирование работ обойдётся дороже, чем их продолжение.

Первоначально планировалось завершить работы к Дню Победы 9 мая, однако карантин всё же сдвинул сроки окончания реставрации.