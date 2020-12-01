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Майя Санду против правительства, социалистов, ЕЭС и российских миротворцев

01 декабря 2020, 02:30  •  32 • Украина
«Это правительство более не сможет продолжать свою работу, поскольку его поддерживают социалисты»
В понедельник, 30 декабря, избранный президент Молдавии Майя Санду выступила на пресс-конференции, во время которой рассказала о том, когда будет её инаугурация, кто войдёт в новое правительство и вновь повторила свои уже ранее озвученные заявления по поводу российских миротворцев на территории Приднестровья.
Инаугурация шестого президента Молдовы состоится 24 декабря во Дворце Республики в Кишинёве со всеми карантинными ограничениями. Полномочия пятого президента Молдовы Игоря Додона завершаются 23 декабря.
Санду уверена – нынешнее правительство должно уйти в отставку, а в новый Кабинет министров войдут только «честные и неподкупные люди».
«Напомню, что на этих выборах люди голосовали не только против Игоря Додона, но и против его правительства, этой власти и их политики. Это самый чёткий посыл, который я видела на выборах. Должно быть понятно всем, что нынешний Кабинет министров должен подать в отставку»,
– заявила избранный президент Молдовы.
Однако прежде чем уйти в отставку, правительству Иона Кику необходимо выполнить все свои обязательства, в частности – завершить проект государственного бюджета на следующий год. Она подчеркнула, что правительство уже запаздывает со сроками по разработке данного проекта.
«Это правительство более не сможет продолжать свою работу, поскольку его поддерживают социалисты. Мы в прошлом году видели, что значат голоса социалистов. Они не готовы поддержать меры по борьбе с коррупцией и реформу юстиции»,
– уверена Санду.
Вопрос журналистов, войдёт ли в новое правительство глава партии «Платформа DA» Андрей Нэстасе, Санду проигнорировала. Точно нет Нэстасе и среди её советников, которых она уже выбрала и назвала их фамилии. Шестой президент Молдавии не сомневается в том, что парламент поддержит все кандидатуры министров, которые она предложит.
Также Санду собирается пересмотреть получение Молдовой статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕЭС), поскольку у неё есть подозрения, что предоставление этого статуса не является легитимным.
«Мне не очень ясно, были ли соблюдены все процедуры, когда принимали решение о получении Молдовой такого статуса. После того как я вступлю в должность, проведём переговоры с МИДЕИ, чтобы понять, было ли это абсолютно законно. К тому же у Молдовы уже есть договор о свободной торговле с СНГ»,
– отметила Майя Санду.
Во время пресс-конференции избранная глава государства вновь заявила о том, что сделает всё, от неё зависящее, чтобы российские миротворцы ушли с территории Приднестровья.
«Когда мы говорим о российском присутствии в Молдове, нужно делить его на две составляющие. Первая – это Оперативная группа войск. У нас нет соглашения о нахождении этих войск, и позиция Молдовы – в том, чтобы они были выведены, как и вооружения. Другая часть – это миротворческая миссия. У нас есть соглашение от 1992 года о нахождении миротворческих сил. Молдова считает, что, так как нет никаких военных угроз, эта миссия должна быть преобразована в гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ»,
– не сомневается Майя Санду.
Она уточнила, что этот вопрос будет обсуждать с руководством Российской Федерации после инаугурации.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков напомнил, что в Москве очень рассчитывают на «сбалансированную политику нового президента Молдовы в приднестровском вопросе».
«Россия выполняет очень важные функции и, безусловно, изменение какого-то статус-кво, который зиждется на духе и букве международного права, он, конечно, может привести к серьёзной дестабилизации. Поэтому мы рассчитываем, что это всё будет обсуждаться, и не будет делаться каких-либо резких движений в этом плане»,
– цитирует Пескова РИА Новости.
Также пресс-секретарь российского президента отметил, что «всевозможные деструктивные заявления не способствуют приднестровскому урегулированию и стабильности в регионе». Что же касается ОГРВ, то эта группа российских военных находится в Молдавии на законных основаниях и обеспечивает российское участие в совместных миротворческих силах, а также охрану складов с боеприпасами, подчеркнул Дмитрий Песков.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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