Майя Санду просит Владимира Зеленского, чтобы Украина сыграла в ПМР роль Турции в Карабахском конфликте

Санду обратилась к Зеленскому за помощью – ей очень понравилось, как скоро Азербайджан при помощи Турции вернул себе Карабах, и она хочет провернуть тот же сценарий с возвращением Приднестровья под сень Кишинёва. Начать она предлагает с малого – с полной блокады непризнанной республики, а вооружённое вторжение пойдёт вторым актом, после того, как Тирасполь будет в значительной степени обескровлен. Как сообщают наши источники из администрации президента Украины, «понимание достигнуто».

Со дня на день украинские военные блокируют непризнанную республику, ограничив поставки туда продовольствия и медикаментов. Поскольку ПМР граничит только с Молдавией и Украиной, она, таким образом, окажется в полной блокаде. Запасов должно хватить недели на 3-4, так что уже в январе, по расчетам Санду, Тирасполь запросит пощады. А если этого не случится, в конце января по непризнанной республике будет нанесён военный удар – как рассчитывает Санду, сделает это Минобороны Украины. Неясно, правда, что может послужить формальным поводом для военной агрессии Киева – уж не наличие ли у трети граждан ПМР украинских паспортов? Примечательно, что в Киеве, похоже, совсем не опасаются реакции Москвы и на блокаду, и на военное вторжение – вероятно, там рассуждают так, что если реакции не последовало в ходе атак украинской армии на Донбасс, то и в случае начала войны в Приднестровье Россия тоже не станет оказывать сопротивления. Рассуждения, признаться, не лишены логики – в самом деле, сложно спрогнозировать действия российских военных в такой ситуации (помня о ситуации на Донбассе в 2014-м и то, что Россия, по сути, свернула военную операцию по принуждению Украины к миру). Взамен Санду пообещала Зеленскому поддержать его «Крымскую платформу» – продвигаемую МИД Украины идею вернуть полуостров под управление Украины при помощи международного давления.

Интрига этого сюжета состоит в том, насколько решительными окажутся украинские военные, и принудят ли министра Тарана развязать, по сути, войну в ПМР. Известно, что Тарана шантажируют народные депутаты из фракции «Слуг народа», вынуждая его либо начать военные действия, либо уйти в отставку по достижении пенсионного возраста. В отставку Таран не хочет категорически, но и воевать ему тоже не с руки. Но ситуация накаляется, и согласие Зеленского поддержать Санду накалит её ещё больше.