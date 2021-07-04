Майя Санду продолжает игнорировать главу Гагаузии

Президент Молдовы встретилась с мэрами автономии, не пригласив башкана

Президент Молдавии Майя Санду в пятницу, 2 июля, внезапно без анонсирования отправилась в Гагаузию в город Чадыр-Лунге на встречу с мэрами автономии. При этом Санду в очередной раз показательно проигнорировала главу Гагаузии Ирину Влах, не пригласив её на встречу. Не пригласили на встречу и председателя Народного собрания Гагаузии Владимира Кыссу. Они узнали о визите президента от журналистов. Тем не менее, оба приехали в Чадыр-Лунгу без приглашения.

«Рады видеть вас в Гагаузии. Очень хотели поздравить вас с вступлением в должность на инаугурации, но этого не произошло. Потом была и такая ситуация, когда хотели это сделать на заседании Высшего совета безопасности, но опять же не получилось», – сказала башкан автономии, приветствуя президента.

Напомним, на инаугурацию Майи Санду Ирину Влах не пригласили, а вскоре и исключили из состава Высшего совета безопасности, куда башкан Гагаузии входил с первых дней независимости Молдовы.

Ирина Влах и Владимир Кысса встретили президента Майю Санду у входа в мэрию Чадыр-Лунги, где должна была начаться встреча мэров. На встречу их не пригласили, руководство Гагаузии смогло поприветствовать президента страны только у входа в мэрию, вся встреча продлилась несколько минут.

«Я уважительно отношусь к институту президента, мы должны показывать хорошие примеры и встречать главу государства, даже если не были проинформированы о встрече», – ответила башкан на многочисленные вопросы местных журналистов. И добавила, что руководство автономии открыто и готово к сотрудничеству с центральной властью, «в Комрате будут только рады, если госпожа президент будет приезжать почаще».

В Гагаузии это событие обсуждали все – и депутаты Народного собрания, и простые граждане – и пришли к выводу: Майя Санду решила таким образом заручиться поддержкой гагаузских мэров накануне выборов, не очень беспокоясь, как всё это будет выглядеть со стороны.

После встречи с мэрами Майя Санду рассказала журналистам, какие вопросы обсуждались на встрече – «финансирование таких проектов как канализация, водоснабжение и увеличения бюджетов примэрий». Она признала, что не сможет решить все вопросы, озвученные примарами.

Журналистов на саму встречу не пустили, объяснив это тем, что представителей СМИ нет в «списке приглашённых».

Соб. корр. ФСК

_____________