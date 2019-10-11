Майя Санду: проблему Приднестровья в ближайшее время не решить

Формат «5+2» решил «приостановить часы»

Очередной раунд переговоров по урегулированию приднестровского конфликта в формате «5+2» состоялся в Братиславе. Однако двухдневные переговоры завершились без подписания протокола – стороны не пришли к общему мнению по всем ключевым вопросам, вынесенным на рассмотрение. В результате участники переговоров пришли к единому мнению – «приостановить часы» заседания и продолжить консультации по всем спорным вопросам.

Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев считает, что причиной приостановки заседания явилась слишком затянувшаяся пауза после последней встречи в формате «5+2» – пауза длилась полтора года по вине молдавской стороны: Молдова решала свои внутренние проблемы.

«Мы обсудили значительное количество вопросов, которые касались пакета «Берлин+» и перспективных направлений нашей работы. Дискуссии были очень сложными. Наверное, на них негативно повлияло продолжительное отсутствие заседаний. Поэтому мы всегда призывали партнёров к ритмичной работе этого формата. Есть принципы и процедуры переговорного процесса, и их нужно соблюдать», – уверен Игнатьев.

По его словам, «приостановка» заседания означает, что заседание не окончено, оно продолжается, так же как и работа «над теми проблемами, которые есть, и над протоколами итогового заседания».

«Приднестровская сторона согласилась подписать протокол, предложенный ОБСЕ, с теми формулировками, которые носят компромиссный характер, но из-за позиции Кишинёва нам пришлось поставить переговоры на паузу», – уточнил глава МИД Приднестровья.

На заседании были рассмотрены многие вопросы – политически мотивированных уголовных дел, телекоммуникации, автомобильных номеров для Приднестровья, земельные споры, импорт лекарств на территорию ПМР, который блокирует Кишинёв. Самым главным вопросом, требующим немедленного решения, был вопрос блокировки молдавскими банками счетов приднестровских предприятий.

«Мы обсудили проблему закрытия счетов предприятий Приднестровья в молдавских банках. Приднестровская сторона распространила справочную информацию о количестве пострадавших экономических агентов. Это крупные предприятия, которые несут социальную ответственность по выплате зарплат. Проблема крайне острая, и все международные партнёры согласились её обозначить. Но Кишинёв был не готов к предложенным нами формулировкам, пытаясь представить ситуацию так, как будто проблемы нет. Поэтому мы продолжим работать над этим вопросом. Забегая вперёд, могу сказать, что в рамках Баварской конференции банковская тематика, скорее всего, будет одной из центральных», – цитирует Игнатьева пресс-служба МИД ПМР.

По словам министра, все международные партнёры подчеркнули, что Тирасполь выполнил все взятые на себя обязательства, тогда как Кишинёв – нет.

«В проекте документа были указаны сроки, в течение которых Кишинёв должен был решить конкретные проблемы. Возможно, это послужило причиной отказа от подписания итогового протокола», – отметил глава МИД ПМР.

«Для доработки документа ещё понадобится время – дни или недели. Стороны проанализировали выполнение пунктов пакета «Берлин+», а также обсудили возможные дальнейшие вопросы переговорной повестки и меры по укреплению доверия», – отметил глава ОБСЕ Клаус Нойкирх после окончания заседания на итоговой пресс-конференции.

При этом ни вице-премьер по реинтеграции Молдавии Василий Шова, ни глава МИД ПМР Виталий Игнатьев не приняли участия в пресс-конференции и не вышли к журналистам.

Во время заседания Василий Шова настаивал на том, чтобы обсуждение шло по всем трём «переговорным корзинам», в том числе по политической части, которая предусматривает выработку параметров окончательного решения приднестровского вопроса. Приднестровская же сторона отказывается обсуждать политическую часть, наставая на том, что сначала необходимо решить экономические и гуманитарные вопросы.

Работу над итоговым документом заседания продолжат в рамках Баварской конференции по мерам укрепления доверия в ноябре.

«Наш главный принцип – ничего не согласовано, пока не согласовано всё», – подвёл итог Клаус Нойкирх.

А премьер-министр Молдовы Майя Санду уверена: вопрос приднестровского урегулирования не удастся решить в ближайшее время, потому что в самой парламентской коалиции большинства нет единого мнения о том, каким должен быть механизм реинтеграции страны. В соглашении, которое заключили стороны парламентской коалиции, ничего не говорится о путях реинтеграции. Поэтому Санду видит в ближайшем будущем только борьбу с коррупционными схемами на территории Приднестровья и усиление контроля границы. Всё остальное, по её мнению, можно отложить, поскольку у Молдовы слишком много своих проблем.

«У нас есть очень серьёзные внутренние проблемы, которые мы должны решить, и, да, у нас есть диалог с представителями парламента, коллегами из правительства, представителями гражданского общества и мы говорим о возможном политическом решении, но это не та тема, которая будет решена сегодня или завтра. Нет ни внутренних условий, ни внешних условий. Что мы делаем сейчас, так это сосредоточимся на сокращении контрабанды и ликвидации коррупционных схем в этой зоне», – отметила премьер-министр.