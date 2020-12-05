Майя Санду призвала молдаван «свергнуть парламент»

Румыния призвала ЕС обратить внимание на события в Молдове

В четверг, 3 декабря, парламент Молдовы принял ряд законопроектов, за которые отказалась голосовать оппозиция. Среди этих законов – государственный бюджет на 2021 год, перевод Службы информации и безопасности в подчинение парламенту (ранее СИБ подчинялась президенту), «пакет гагаузских законов», «зависший» в парламенте с 2016 года, закрепление за русским языком статуса межнационального общения и аннулирование передачи Республиканского стадиона в Кишинёве Посольству США. Все эти законопроекты были приняты большинством голосов – за них голосовали социалисты и депутаты недавно созданной парламентской группы «За Молдову». Оппозиция в знак протеста покинула парламент.

В пятницу, 4 декабря, в Посольстве США в Молдове выступили с заявлением, в котором напомнили о своих планах построить на месте стадиона новое здание Посольства, тем самым «создав сотни рабочих мест и поддержав экономику столицы».

«Соединённые Штаты в течение десяти лет добросовестно вели переговоры со сменявшими друг друга правительствами Республики Молдова о приобретении земли. Эта отмена нарушает обязательное двустороннее соглашение, нарушает международное право и отрицательно скажется на отношениях между США и Молдовой. Мы призываем власти Молдовы переосмыслить этот шаг и выполнить взятые на себя обязательства по итогам переговоров»,

– заявили в Посольстве США.

Законопроект о передаче Республиканского стадиона в собственность США был принят летом 2018 года правительством Филипа, однако сделка по продаже территории стадиона так и не была завершена.

Сам же Павел Филип, лидер Демократической партии, назвал отмену решения о передаче стадиона США «международным позором» и «безрассудным поступком».

«Этот поступок разрушит хорошие отношения, которые у нас есть со стратегическим партнёром – США. Прискорбный шаг, потому что страна должна быть последовательной во внешней политике и международных отношениях»,

– уверен Павел Филип.

А экс-президент Румынии Траян Бэсеску считает, что в соседней стране произошёл «государственный переворот». При этом он призвал Евросоюз и Румынию обратить внимание на то, что происходит в Молдове.

«Под руководством Игоря Додона 3 декабря 2020 года в Кишинёве произошёл настоящий парламентский государственный переворот. Проигравший на выборах Игорь Додон решил закрепить свою власть через парламентское большинство. Без каких-либо обсуждений парламентское большинство приняло ряд законов, которые, с одной стороны, приводят к разобщению единого государства, а с другой – обеспечивают рерусификацию страны. В это время Бухарест молчит, Европейский парламент молчит, учитывая, что докладчик по Молдове является парламентарием из Румынии, а председатель парламентской делегации от Молдовы также является румынским парламентарием»,

– прокомментировал молдавские события Бэсеску.

Ну а избранный президент Майя Санду назвала парламентское большинство «группой преступников» и призвала немедленно их «свергнуть».

«Когда парламент обращается против народа, этот парламент должен быть свергнут. В воскресенье все вместе выходим на площадь Великого Национального Собрания, чтобы сказать им, что думает народ. Мы остановим эту попытку узурпирования власти. Этот парламент должен уйти. Это правительство должно уйти. Из-за них страна на краю пропасти»,

– заявила Майя Санду во время брифинга для прессы.

Молдавские же медики просят политиков одуматься и не проводить масштабные митинги на фоне катастрофической эпидемиологической ситуации в Молдове и в Кишинёве в частности, предупреждая, что мест в больницах не осталось, а медики физически не справляются с потоком заболевших. Однако вряд ли этот призыв остановит политиков.