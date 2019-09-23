Майя Санду позвала США в Приднестровье

Зачем премьер-министр Молдовы отправилась на встречу с Помпео, который её не ждал

По странному стечению обстоятельств «запланированный» визит премьер-министра Молдовы Майи Санду в США совпал с проведением в стране ежегодного Молдавско-российского экономического форума (МРЭФ) – мероприятия, значение которого для беднейшей страны Европы, сидящей «на игле» кредитов МВФ, сложно переоценить.

Глава молдавского правительства предпочла отправиться в США накануне МРЭФ и вернуться в страну уже после того, как основные мероприятия форума завершились. И не так важно, сама ли она так решила или решили за неё. Хотя второй вариант хуже первого: он означает, что реальную власть в Молдове получили куклы.

Визит Санду в Америку был запланирован на 31 августа – 4 сентября, и его главным событием должна была стать встреча молдавского премьер-министра с государственным секретарём США Майком Помпео. Однако у Помпео не нашлось в рабочем графике места для Молдавии, а посему поездку отложили, хотя Санду к ней тщательнейшим образом готовилась и дала объёмное интервью Europa Liberă, в котором называла встречу с Майком Помпео «ключевой сессией» визита.

Санду собиралась «убедить официальных лиц США в том, что процесс реформ в её стране идет полным ходом и страна заслуживает возобновления финансовой помощи». А ещё посетить Пентагон и ЦРУ. Перед сорвавшейся в конце августа поездкой премьер-министр РМ всячески демонстрировала полную лояльность Западу и говорила то, что должно было понравиться американцам: мол, от России Молдова хочет добиться снятия ограничений, наложенных после подписания cоглашения об ассоциации с ЕС; «мы говорим о выводе войск и боеприпасов из Приднестровья»; «правительство выступает против федерализации и будет противостоять ей». Дошло даже до заявления о том, что праздничные мероприятия, посвящённые 75-летию освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков, «являются элементами, разделяющими общество»!

Стараний Майи Санду в Вашингтоне не оценили, поездка тогда сорвалась. Подсластить пилюлю премьер-министру в Кишинёв прибыл советник президента США по вопросам безопасности Джон Болтон, с которым глава молдавского правительства принялась обсуждать индивидуальный план сотрудничества Молдовы с НАТО. Однако по возвращении в Вашингтон Болтона отправили в отставку, а с Помпео так и не задалось – для Молдавии он всё время занят.

В итоге «запланированный визит» сократился до двух дней, но таки позволил Майе Санду избежать участия в МРЭФ. А Помпео в эти дни отбыл по делам, никак не связанным с Молдовой, в Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Принял молдавскую делегацию вице-президент США Майк Пенс. 18 сентября об этом коротко сообщил сайт Белого дома . После выражения поддержки Соединёнными Штатами нового правительства РМ Пенс очертил круг задач, стоящих перед Санду и её министрами: назначение независимого генерального прокурора, «решительные антикоррупционные меры», свободные и честные местные выборы, законодательство, «обеспечивающее независимость государственных учреждений». Над законодательством, правда, правительство не властно, поскольку у блока ACUM, который представляет Санду, нет парламентского большинства. Что до всего остального, ничего нового гостям из Молдовы Пенс не сказал.

21 сентября, после возвращения из-за океана, Майя Санду подвела итоги своего недлинного визита в Вашингтон. Итак:

– в связи с хищением миллиарда поговорила с должностными лицами министерства юстиции, ФБР и ЦРУ. «…Мы говорим о Владе Плахотнюке, у которого там [в США. – Ред.] есть имущество и который должен вернуть всё украденное им государству»;

– «я подчеркнула, что европейская интеграция остается основной целью исполнительной власти, а сотрудничество с США… в сфере обороны и безопасности, является стратегическим приоритетом для Молдовы» (интересно, что думают по этому поводу избиратели ПСРМ?);

– обсудила добрососедские отношения с Румынией и Украиной;

– с Иванкой Трамп «обсудили возможность инициирования программ для женщин, чтобы обеспечить вовлечение женщин в политическую жизнь»;

– «напомнила об инициативе, предложенной Российской Федерацией, по утилизации боеприпасов на складах в Колбасне. Попросила США участвовать в мониторинге этого процесса, если будет достигнута соответствующая договоренность между Молдовой и Россией»;

– «отметила, что политическое решение приднестровской проблемы не должно сказаться на европейском будущем Молдавии. Подтвердила… значимость сотрудничества с украинскими партнёрами в целях обеспечения безопасности на границе Молдавии».

Что в сухом остатке? Во-первых, странно просить США о «раскулачивании» беглого олигарха Влада Плахотнюка, когда в самой Молдове никакие обвинения ему не предъявлены. Похоже, что «дело о краже миллиарда» – повод для того, чтобы притащить в Кишинёв ФБР, именно к ней за помощью обратился министр внутренних дел Молдовы Андрей Нэстасе (он тоже полетел в Вашингтон). Самое забавное в этой долгоиграющей истории, что кража миллиарда уже была расследована, в распоряжении правительства РМ есть подробный отчёт Kroll 2, в котором, как утверждал бывший генеральный прокурор, «сотни фирм и тысячи лиц, в том числе известные политики и их родственники». А президент Молдовы Игорь Додон говорил, что у молдавских правоохранителей информации ещё больше, чем в отчёте. Теперь, выходит, всё это перейдёт в руки ФБР? Подключится к делу и МВФ – он «будет оказывать поддержку Национальному антикоррупционному центру в расследовании банковского мошенничества, а также в процессе возвращения похищенных денег после девальвации финансово-банковской системы».

Интересен состав молдавской делегации, которая находилась 18-19 сентября в Вашингтоне: кроме Майи Санду и министра внутренних дел, а также главы внешнеполитического ведомства и советника премьера по внешней политике, в Америку полетели министр финансов и советник по безопасности и обороне. Однако Санду не сообщила ничего о том, какие вопросы «региональной безопасности» Молдовы она обсуждала. Зато из её заявлений ясно, что нынешнее правительство РМ видит конфликт интересов между урегулированием приднестровского вопроса и «европейским будущим Молдавии». Власть в стране получили люди, которые этого урегулирования не представляют – для них Приднестровье в составе Молдовы угрожает их (а не всего молдавского народа) «европейскому выбору». При этом у Санду есть конкретная цель, ранее объявленная Болтоном: подтянуть американцев к военным складам в ПМР. Потому она и попросила Вашингтон «участвовать в мониторинге этого процесса». А ведь недавно министр обороны РФ посещал Молдову и привёз с собой не только боевые знамёна частей, освобождавших молдавскую землю 75 лет назад, но и предложение начать процесс утилизации боеприпасов, хранящихся в ПМР возле села Колбасна. Президент РМ заверил главу российского оборонного ведомства, что эта инициатива России будет вынесена на обсуждение участников переговорного формата «5+2» (включая США). По этому поводу Майя Санду устроила форменную истерику: она настаивала, что визит Сергея Шойгу был «частным», а не официальным; требовала выяснить, «как это случилось»; сетовала, что не знает, кто обращался в Бухарест с просьбой разрешить самолёту министра обороны России лететь в Кишинёв над воздушным пространством Румынии; собиралась анализировать «детали» и «последствия» визита Шойгу в Молдову. И теперь она зовёт США в процесс, инициированный российским министром обороны!