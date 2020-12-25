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Майя Санду пообещала быть честным президентом Молдовы

25 декабря 2020, 02:10  •  64 • Украина
Шестой президент Молдовы после процедуры инаугурации не скупилась на обещания
В четверг, 24 декабря, в столице Молдовы состоялась инаугурация Майи Санду, которая официально заняла пост главы государства, приняв присягу. После чего председатель Конституционного суда Домника Маноле объявила: «Президент Майя Санду вступила в должность».
Для торжественной церемонии Комиссия по общественному здравоохранению сделала исключение и разрешила пригласить на инаугурацию 240 человек вместо положенных карантинными мерами 50-ти.
Игорь Додон, проигравший президентские выборы, на торжественной церемонии не присутствовал – он встретил Санду с букетом цветов в Администрации президента для передачи власти.
Майя Санду получила коллективное поздравление от глав семи европейских государств – Литвы, Чехии, Эстонии, Латвии, Польши, Румынии и Словакии. В письме говорится о том, что граждане Молдовы «ждут перемен, более амбициозной программы реформ, демократии и более тесных связей с Евросоюзом».
Сама же Майя Санду на обещания не скупилась, пообещав быть «президентом справедливости» и действовать только в интересах всех граждан Молдовы, потому что она – «одна из вас, простой человек, дочь этой земли».
«Я знаю, что ожидания большие, но вызовы ещё больше. Мы переживаем очень трудные времена. Пандемия застала наше государство, когда оно находится в слабом состоянии, поражённое коррумпированными группами. Но люди не могут больше ждать и требуют скорейших изменений. Поэтому я обещаю стать президентом справедливости, сторонником всех, кто борется за верховенство закона. Я буду бороться против тех, кто нас обворовывает и доводит до нищеты. Каких бы политических взглядов вы ни придерживались, на каком бы языке ни говорили, какой бы национальности не были, я обещаю, что буду уважать всех. Я ваш президент, и вы можете рассчитывать на меня»,
– сказала Санду в своём выступлении после инаугурации на молдавском, русском, украинском, гагаузском и болгарском языках.
Также она пообещала провести досрочные парламентские выборы – «чтобы очистить парламент».
Не забыла Майя Григорьевна и про евроинтеграцию, заявив, что выведет страну из изоляции и «повернёт её лицом к международным партнёрам».
«Буду президентом европейской интеграции, который выведет страну из международной изоляции. Позабочусь о том, чтобы у Молдовы была чёткая, твёрдая и предсказуемая позиция по отношению ко всем нашим партнёрам. Обеспечу, чтобы наши интересы были поняты и соблюдались»,
– не скупилась на обещания новый президент.
После инаугурации Санду отправилась пешком в сопровождении группы поддержки возложить цветы к памятнику Штефану чел Мааре. Там её уже ждали и приветствовали комбатанты – с флагом США.
Источник – Telegram-канал
Первое рабочее заседание в статусе главы государства Майя Санду провела сразу же в день инаугурации, пригласив работников администрации президента и советников. Кроме того, ей теперь предстоит решить главный вопрос – кто будет руководить правительством после отставки премьер-министра Иона Кику.
Соб. корр. ФСК
На фото Инаугурация шестого президента Молдовы, источник – NewsMaker

Фонд Стратегической Культуры

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