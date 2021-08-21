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Майя Санду озаботилась возвращением домой молдавской диаспоры

21 августа 2021, 17:40  •  44 • Украина
Первым делом иностранных граждан ждут на руководящих должностях
Президент Молдовы Майя Санду считает, что правительство должно возобновить программы по возвращению диаспоры домой, чтобы молдавские граждане, вернувшиеся из-за рубежа, могли бы развивать свой бизнес в Республике Молдова и зарабатывать себе на жизнь на малой родине. Эти пожелания прозвучали в ходе девятого Конгресса молдавской диаспоры, проходящего в онлайн-формате 20-22 августа. «Мы хотим наладить партнёрство с гражданами из диаспоры. За рубежом у нас есть граждане разного возраста, имеющие разные ожидания. Для этих людей нужно создать возможности, чтобы они вернулись домой», – уверена Санду. Учитывая тот факт, что Молдавия является одним из беднейших государств в Европе, сложность возвращения уехавших, в подавляющем большинстве, на заработки молдаван очевидна, хотя президент и обещает «уважительно отнестись к каждой потребности граждан, о которой они нам сообщат».
Впрочем, для некоторых представителей диаспоры возможность работать и зарабатывать в Молдавии есть уже сейчас – в органах власти. В правительстве РМ трудятся Нику Попеску (министр иностранных дел) и Марчел Спатарь (министр труда и социальной защиты). «Далее вы увидите специалистов из диаспоры, назначенных на руководящие должности и в другие центральные органы публичной власти. Я рада, что граждане возвращаются и на местном уровне – из 12 представителей правительства на местах двое вернулись в свои родные районы из Великобритании и Германии», – рассказала премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица.
Схема привлечения иностранных граждан к управлению государством – это не что иное как создание условий для прямого влияния на внутреннюю и внешнюю политику Молдовы извне. Впрочем, учитывая высочайший процент румынизации молдавской власти, нет ничего удивительного в том, что диаспоре будет предоставлены возможности занимать высокие кресла.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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