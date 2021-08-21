Майя Санду озаботилась возвращением домой молдавской диаспоры

Первым делом иностранных граждан ждут на руководящих должностях

Президент Молдовы Майя Санду считает, что правительство должно возобновить программы по возвращению диаспоры домой, чтобы молдавские граждане, вернувшиеся из-за рубежа, могли бы развивать свой бизнес в Республике Молдова и зарабатывать себе на жизнь на малой родине. Эти пожелания прозвучали в ходе девятого Конгресса молдавской диаспоры, проходящего в онлайн-формате 20-22 августа. «Мы хотим наладить партнёрство с гражданами из диаспоры. За рубежом у нас есть граждане разного возраста, имеющие разные ожидания. Для этих людей нужно создать возможности, чтобы они вернулись домой», – уверена Санду. Учитывая тот факт, что Молдавия является одним из беднейших государств в Европе, сложность возвращения уехавших, в подавляющем большинстве, на заработки молдаван очевидна, хотя президент и обещает «уважительно отнестись к каждой потребности граждан, о которой они нам сообщат».

Впрочем, для некоторых представителей диаспоры возможность работать и зарабатывать в Молдавии есть уже сейчас – в органах власти. В правительстве РМ трудятся Нику Попеску (министр иностранных дел) и Марчел Спатарь (министр труда и социальной защиты). «Далее вы увидите специалистов из диаспоры, назначенных на руководящие должности и в другие центральные органы публичной власти. Я рада, что граждане возвращаются и на местном уровне – из 12 представителей правительства на местах двое вернулись в свои родные районы из Великобритании и Германии», – рассказала премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица.

Схема привлечения иностранных граждан к управлению государством – это не что иное как создание условий для прямого влияния на внутреннюю и внешнюю политику Молдовы извне. Впрочем, учитывая высочайший процент румынизации молдавской власти, нет ничего удивительного в том, что диаспоре будет предоставлены возможности занимать высокие кресла.