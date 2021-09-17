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Майя Санду отказывается вести с Москвой переговоры по газу

17 сентября 2021, 16:50  •  30 • Украина
Действие договора между «Газпромом» и Moldovagaz заканчивается в конце сентября
Власти Молдавии полностью самоустранились от решения вопроса по обеспечению страны газом – срок действия договора между «Газпромом» и компанией Moldovagaz заканчивается в конце сентября. Однако никаких попыток начать переговоры с Москвой о цене на газ и хотя бы о какой-то скидке не предпринимается.
А недавно президент Молдавии Майя Санду так и заявила: не знает она, какие будут тарифы на газ грядущей зимой, не до того, своих президентских дел много. К тому же она считает, что проводить подобные переговоры должно руководство компании Moldovagaz, не царское это дело.
Такая позиция вызвала критику со стороны оппозиции, которая считает поведение президента в вопросе энергетической безопасности государства преступным. Да и молдавские СМИ постоянно напоминают, что в былые времена все предшественники Санду всегда принимали участие в решении вопросов газоснабжения страны и регулярно ездили в Москву, чтобы во время личных встреч договориться о скидках на газ для Молдавии.
«По всей видимости, осознавая неизбежность повышения стоимости в рамках нового контракта, советники Майи Санду начали потихоньку готовить пути отхода и рекомендуют ей выдерживать дистанцию от темы газовых переговоров и соответственно от негативных последствий, которые повлечёт за собой повышение цены на энергоносители. Вероятнее всего, вина будет возложена на близкий к Кремлю «Газпром» и его дочернее предприятие Moldovagaz,
– считает молдавский политолог Сергей Чебан.
Он предупреждает: правительству не удастся избежать ответственности за рост тарифов, за которым неминуемо последует рост цен и дальнейшее снижение уровня жизни населения.
Однако для Молдавии сегодня нет других вариантов, кроме «Газпрома»: газопровод «Яссы – Унгены – Кишинёв» всё ещё не запущен, там до сих пор Бухарест строит насосную станцию и нет никакой надежды, что румынский газопровод заработает к началу зимы. Тем более что Румынии самой не хватает газа, так что газопровод этот будет, скорее всего, просто символизировать румынскую «братскую» помощь.
Тем не менее экс-президент Игорь Додон уверен, что Санду не удастся отстраниться от переговоров с Россией.
«Они просто боятся, они знают, что не смогут договориться. Я не помню ни одного правительства как минимум за последние 20 лет, которое бы не участвовало в переговорах по поставкам газа. Попытки перекладывать ответственность на других – это признак слабости и непрофессионализма, тем более при полной власти и контроле над всеми государственными структурами от президентуры, парламента и до правительства»,
– заявил Игорь Додон в эфире NTV Moldova.
Однако экс-вице-премьер Молдавии Александр Муравский считает, что отказ президента вести переговоры с российской стороной к лучшему, потому что «такой президент с такой квалификацией и такой внешней политикой по отношению к России, скорее всего, только навредит, а не поможет».
Побеседовать с «Газпромом» пообещал журналистам министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну после заседания правительства в среду, 15 сентября.
«Возможно, в ближайшее время мы и побеседуем с компанией «Газпром» на тему газа, а говорить о тарифах пока преждевременно»,
– отметил Спыну.
Вот только обещанием это назвать сложно. А зима на носу.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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