Майя Санду отчиталась перед советниками из ЕС

Евросоюз прислал смотрящих за молдавскими реформами

Вернувшись из Парижа, Майя Санду встретилась с высокопоставленными советниками Евросоюза, работающими в Кишинёве, во главе с послом Евросоюза Петером Михалко для обсуждения приоритетов, положенных в основу будущих взаимоотношений ЕС и Молдовы.

Темой для обсуждения стало «текущее положение дел в тех областях политико-экономической жизни Молдовы, которые традиционно привлекают внимание Совета Европы», сообщает пресс-служба президента Молдовы. И уточняет, что таковыми являются энергетика, проводимая в стране борьба с коррупцией и отмыванием денег, положение в сфере юстиции и продвижение административной реформы.

Встреча президента и европейских советников состоялась в рамках разработки многолетней программы, которая должна будет работать на протяжении семи лет – с 2021-го по 2027 год. Программа составляется «западными партнёрами» и станет «основным программным документом, определяющим приоритеты отраслевого развития на следующие семь лет». На данный проект Евросоюз уже выделил 11 млн евро и прислал девять своих советников для присмотра за ходом выполнения реформ.

«Мы выразили благодарность Европейскому союзу за поддержку, долгие годы оказываемую молдавским учреждениям в деле реализации реформ в нашей стране. Договорились и далее поддерживать активный диалог»,

– цитирует Майю Санду пресс-служба президента Молдовы.

Со своей стороны посол Евросоюза Петер Михалко напомнил Майе Санду, что европейские советники – это одна из форм той поддержки, которую Европа оказывает Кишинёву.

«Надеюсь, что Молдова извлечёт немалую пользу из этого сотрудничества. Мы всегда приветствуем вовлечение в диалог как можно большего числа заинтересованных сторон, чтобы поддержка со стороны Европейского союза осуществлялась наиболее эффективным образом»,

– отметил посол ЕС.

По мнению же интернет-издания «Эхо Молдовы», подобный факт является беспрецедентным, причём даже на фоне уже проходивших совместных заседаний парламентов Молдавии и Румынии – уж слишком это похоже на прямое руководство со стороны «западных партнёров», сама же президент на этой встрече выступала в роли секретаря.

«С тем же успехом можно было пригласить весь состав, например, посольства США для полноценного участия в заседании правительства Молдовы. Для обмена мнениями. Становится непонятно, зачем в этой ситуации вообще нужны президентские советники, а также сам президент – при таком-то солидном кураторском составе «Высоких советников ЕС» в Молдове»,

– недоумевает издание.