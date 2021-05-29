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Майя Санду оставит Молдавию без денег

29 мая 2021, 02:00  •  83 • Украина
Резервный фонд пуст – президент требует ещё денег на выборы
В нескольких регионах Молдавии прошедший град и ливни нанесли значительный ущерб посевам, в некоторых фермерских хозяйствах будущий урожай уничтожен полностью – аграрии вновь требуют помощи от государства. А у государства денег нет.
Ещё месяц назад в Резервном государственном фонде было 98 млн леев, однако по распоряжению президента страны Майи Санду 70 млн было выделено на проведение досрочных парламентских выборов, хотя Центральная избирательная комиссия требует 125 млн, но согласна получить эти деньги частями.
По словам экс-президента Молдовы и главы Партии социалистов Игоря Додона, сегодня в резервном фонде осталось не более 12 млн леев, которых не хватит даже на помощь пострадавшим от непогоды фермерским хозяйствам.
«В Резине и Шолданештах на прошлой неделе был град. Я попросил своих коллег провести оценку, чтобы мы посмотрели, как можем помочь этим сельхозпроизводителям, потому что их урожай полностью уничтожен. Чтобы им помочь, нужно несколько десятков миллионов леев – 20-30. А там всего осталось 10-12 млн леев. А не дай Бог ещё дождь или град уничтожит урожай и в других районах, или смоет какие-то дороги – откуда деньги?»,
– рассказал Игорь Додон в эфире передачи «Интервью недели» на «Первом в Молдове».
Глава социалистов Молдовы уверен – в стране сложилась опасная ситуация: парламента нет, он распущен, правительства нет – есть только исполняющие обязанности министров, которые не обладают достаточными полномочиями для принятия серьёзных решений, денег нет в бюджете, так ещё и Резервный фонд, представляющий неприкосновенный запас государства, опустошили.
Когда появится полноценное правительство в стране – также неизвестно, вполне возможно, что только осенью, напомнил Додон.
Однако ЦИК требует выделения недостающей суммы для проведения выборов, тем более что стоит вопрос об увеличении количества избирательных участков за рубежом – Майя Санду с «западными партнёрами» всю надежду на победу проевропейских сил в стране возлагают на диаспору.
Президент же просто не понимает – как это так «нет денег» и уже угрожает министрам уголовным преследованием, если они денег не найдут.
«Что значит не найдут деньги?! Пусть тогда эти министры возьмут на себя ответственность за непроведение выборов. Это уголовно наказуемо»‎,
– пригрозила Майя Санду.
Глава ЦИК Молдавии Дорин Чимил предупредил: не будет достаточного финансирования – не будет достаточного количества избирательных участков для диаспоры. А лидер пропрезидентской партии PAS Игорь Гросу пообещал в этом случае вывести людей на улицы – уменьшение количества избирательных участков за рубежом уменьшит шансы PAS на победу.
Но денег нет, и взять их негде.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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