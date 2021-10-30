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Майя Санду обещает: после холодной зимы придёт весна

30 октября 2021, 10:50  •  136 • Украина
В ЕС будут искать «другие формы» поддержки Молдавии – не финансовые
Президент Молдавии Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности (ВСБ) для обсуждения ситуации в энергетическом секторе накануне окончания действия контракта с «Газпромом». Напомним, переговоры по заключению нового контракта пока не увенчались успехом – Молдавия отказывается признавать свой многолетний долг за потребление российского газа.
Выступая на брифинге после окончания заседания ВСБ, Санду сказала главное: её правительство ни в чём не виновато. А виноваты во всём предыдущие власти.
«За три десятилетия ничего не было сделано для обеспечения энергетической безопасности Молдовы и использования возобновляемых источников энергии. При этом процветали коррупционные схемы. И лишь сегодня Молдова предпринимает первые шаги для создания базы, позволяющей обеспечить безопасность»,
– заверила президент.
Что же предпринимает сегодня правительство «хороших людей» для того, чтобы обеспечить стране энергетическую безопасность? Оказывается, всё очень просто – нужно просто пожаловаться «самым главным партнёрам» и пусть это теперь будет их проблема.
«Я попросила помощи у самых важных партнёров Республики Молдова и получила заверения, что с этим кризисом Республика Молдова не будет бороться в одиночку»,
– обещает Санду.
Что касается компенсации для населения за выросшие в несколько раз тарифы, то президент Молдавии пока не готова сказать, кто компенсацию получит, в каком объёме и главное – получит ли вообще.
«В том, что цены выросли в пять-шесть раз, – это не наша вина. Правительство пытается договориться о лучшей цене. Когда станет известна итоговая цена, будет принято решение, кому и в каком объёме компенсировать расходы на газ»,
– пояснила Майя Санду.
В итоге президент призвала всех граждан к «общенациональной солидарности» в преддверии холодов и пообещала, что «после зимы, которая полна вызовов, наступит весна развития».
Что касается помощи «самых важных партнёров», то Брюссель уже выделил 60 млн евро для Молдавии. При этом Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что этих денег не хватит на решение проблемы и посоветовал направить полученные финансы на помощь населению, которое не сможет оплачивать счета за отопление и газ.
«Если бы газовая проблема Молдовы могла быть решена €60 млн, это не была бы проблема. Конечно, эти деньги не решат проблемы, но это первый шаг, мы должны искать другие формы поддержки. Однако Евросоюз не сможет компенсировать Молдове разницу между нынешней стоимостью газа и ценой, которую предлагает «Газпром»,
– заявил Боррель.
А по мнению экс-премьер-министра Молдовы Иона Кику, у его страны не осталось другого выхода, кроме как пройти «криотерапию», потому что «терапия граблями» больше не работает.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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