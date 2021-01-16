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Майя Санду надеется на европейскую экспертизу по ситуации на Днестре

16 января 2021, 14:05  •  137 • Украина
Новому президенту сложно принимать самостоятельные решения
Новый президент Молдавии Майя Санду собирается совершить следующий зарубежный официальный визит – на этот раз в Брюссель, о чём она и сообщила во время пресс-конференции по итогам визита в Киев.
В Брюсселе Санду займётся работой «по восстановлению молдавско-европейских отношений, которые были разрушены предыдущей властью». Программа её встреч будет опубликована позже, отметила пресс-секретарь президента Сорина Штефырцэ.
Кроме того, президент Молдовы попросит Брюссель провести «полную экспертизу ситуации на Днестре с учётом намерения украинских властей построить на реке ещё несколько электростанций», о чём шла речь на переговорах в Киеве. В Евросоюзе, по мнению Санду, точно ответят – повлияет ли целый каскад украинских ГЭС в будущем на обеспечение Молдовы питьевой водой.
«Мы подробно обсудили этот вопрос с президентом Владимиром Зеленским. Есть полное понимание необходимости соблюдения экологических норм, чтобы не подвергать риску около 7 миллионов граждан Молдовы и Украины, проживающих в бассейне Днестра. Река обеспечивает нас питьевой водой, и мы должны сохранить её и для следующих поколений. Через несколько дней я буду в Брюсселе и попрошу, чтобы эта экспертиза была проведена самым тщательным образом. Окончательное же решение будет принято только с учётом европейской экспертизы»,
– заверила Санду, хотя молдавские экологи уже несколько лет бьют тревогу, обращаясь во всевозможные инстанции – Днестр умирает уже сегодня, без воды могут остаться и Кишинёв, и Одесса.
Экс-депутат Александр Петков недоумевает – при чём тут европейская экспертиза и почему экологические проблемы Молдавии должны решать в Брюсселе? Такое возможно только в том случае, если у молдавского президента не осталось ни полномочий, ни права голоса.
Впрочем, в этом случае никакие экспертизы не нужны, потому что строительство каскада украинских ГЭС на Днестре противоречит Конституции Молдовы.
«Президент Майя Санду сколько хочет может ссылаться на необходимость дождаться мнения неких европейских экспертов. Если вдруг её советники не знают, напомню: завершение строительства предусматривает передачу Украине 19 (девятнадцати!) гектаров молдавской территории. Поэтому можно ждать мнения европейских, американских, африканских или даже марсианских экспертов, но главным «экспертным заключением» может быть только Третья статья Конституции: «Территория Республики Молдова неотчуждаема»,
– поясняет Петков.
А молдавский политолог Игорь Волницкий уверен – визит в Брюссель ограничится лишь протокольными заявлениями. При этом Санду будет обещать «западным партнёрам» «неизменность внешнеполитического курса Молдовы», но вряд ли ей удастся договориться о финансовой помощи или о каких-то совместных проектах до тех пор, пока у неё, практически, нет никакой власти.
«Думаю, что никакой конкретики на данном этапе ожидать не следует. Майя Санду стала президентом, но не получила той полноты реальной власти, о которой заявляла и на которую рассчитывала. Президент Молдовы сегодня фактически не контролирует даже временное, располагающее весьма урезанными полномочиями правительство. В этой ситуации встречи главы молдавского государства с администрацией ЕС будут проходить под аккомпанемент обещаний всемерной поддержки Молдовы»,
– рассказал Волницкий в эфире радио Sputnik Молдова.
Соб. корр. ФСК

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