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Майя Санду: к катастрофе в Бейруте причастна молдавская коррупция

10 августа 2020, 14:35  •  117 • Украина
Судна под молдавским флагом часто оказываются в центре международных скандалов
Молдавская оппозиция пытается использовать любой повод для того, чтобы обвинить действующую власть и попытаться показать себя с лучшей стороны. Вот только получается это не всегда, а результат бывает совершенно противоположный.
После трагедии в столице Ливана, где чудовищной мощности взрыв практически уничтожил половину города, лидер партии PAS и экс-премьер Молдовы Майя Санду решила обвинить молдавское правительство в причастности к этой катастрофе.
«Мы думаем о семьях погибших и сожалеем, что эта трагедия также связана с нашей страной. С коррупцией в нашей стране, если быть более точным. Наше государство зарегистрировало этот корабль в обмен на взятки и услуги. В стране, где всё делается правильно, где государственные учреждения не участвуют в схемах, было бы невозможно зарегистрировать такие суда»,
– заявила Санду.
По её словам, Молдова уже много лет находится в чёрном списке в связи с тем, что «государство регистрирует суда, осуществляющие незаконную деятельность». Она призывает депутатов своей партии провести расследование и установить, кто ответственный за то, что корабль был зарегистрирован под молдавским флагом.
«Коррупция убивает. Не только здесь, в Молдове, но и в других частях света»,
– сделала вывод экс-премьер.
Сама она не сомневается, что судно Rhosus, незаконно перевозящее взрывоопасное вещество, было зарегистрировано под молдавским флагом за деньги.
Однако премьер-министр Ион Кику напомнил Майе Санду, что злополучное судно Rhosus «было зарегистрировано в Госрегистре водных судов 23 февраля 2012 года, то есть во время «истории успеха», написанной в том числе и госпожой Санду, которая была в то время в составе правительства».
«Призываю лицемеров, которые не упускают любой возможности, чтобы запятнать нашу страну, иметь хоть немного совести»,
– отметил Кику, отметив, что судно исключили из Госрегистра в 2014 году.
Подтвердил факт исключения судна из Госрегистра после того, как собственник бросил Rhosus, и заместитель директора Агентства водного транспорта Молдавии Вадим Павалаки.
Судна под молдавским флагом достаточно часто оказываются в центре международных скандалов. Самый последний случай – судно Delfi, которое с ноября 2019 года лежит на одном из пляжей Одессы и загрязняет прибрежную территорию вытекающей нефтью.
«Альянс за евроинтеграцию годами выдавал регистрации всем, кому попало. Так мы и получили к 2017 году огромный флот – 167 кораблей! И эти корабли постоянно попадали в международные скандалы. В августе 2012 года 12 молдавских кораблей попали под санкции в связи с торговлей с Ираном. В 2014-2015 годах «молдавское судно» Blue Sky M было задержано с 800 нелегалами на борту. В 2018 году «молдавский» корабль Breath был задержан с 1,4 т кокаина»,
– напомнил депутат–социалист Богдан Цырдя.
Однако Майя Санду молчала всё это время, ведь она была одним из министров правительства, которое и регистрировало все эти иностранные судна в Молдове.
«Санду очень хотелось заработать очки на трагедии, обвинить опять Додона. Но что-то пошло не так. Она опять обвинила саму себя. Обвинить же бездоказательно собственную страну в величайшей трагедии 21 века может либо полный неадекват, либо законченный циник. А генпрокурору мы рекомендуем внимательно изучить данный кейс. Сама Санду же попросила»,
– констатировал Цырдя.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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