Майя Санду и её соратники против ЦИК Молдавии

Президент Молдовы требует увеличить количество избирательных участков за рубежом

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии приняла решение о количестве избирательных участков, которые будут открыты за рубежом. Решение ЦИК стало поводом для очередного политического скандала.

Министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдовы первоначально требовало открыть за рубежом 190 избирательных участков, глава ЦИК Дорин Чимил внёс предложение об открытии 162 участков, а секретарь ЦИК Максим Лебединский предложил оставить прежнее их количество – 139, столько, сколько было во время президентских выборов. Это предложение и было принято.

Однако все прозападные политики во главе с президентом Молдавии Майей Санду категорически не согласны с решением ЦИК – не секрет, что президент рассчитывает на голоса молдавской диаспоры, в её интересах сделать всё, чтобы в досрочных парламентских выборах, назначенных на 11 июля, приняли участие как можно больше молдаван, проживающих в западных странах.

«Сегодняшнее решение Центральной избирательной комиссии противодействовать открытию достаточного количества избирательных участков в диаспоре – это издевательство над сотнями тысяч граждан, которые хотят проголосовать. Я призываю ЦИК немедленно пересмотреть своё решение – уважать закон и обеспечить право голосования»,

– выступила с заявлением глава государства, припомнив, что Максим Лебединский был советником экс-президента Игоря Додона.

Пропрезидентская партия PAS уже объявила о намерении оспорить решение ЦИК в суде, а президент пригрозила Лебединскому уголовным преследованием.

Андрей Нэстасе, глава прозападной партии «Платформа DA» и бывший соратник Майи Санду, назвал решение ЦИК «попиранием демократии, прав и свобод граждан Молдовы» и в который раз призвал все прозападные политические силы к объединению, тогда как все остальные зовут выходить на улицы и протестовать против решения ЦИК.

И пока в Молдове только призывают к протестам, в Германии молдаване уже вышли на митинг. Правда, приняли участие в нём всего несколько человек, которые пришли к зданию консульства Молдовы во Франкфурте-на-Майне с плакатами «Мы хотим голосовать!», «Молдова – наша родина!».

Согласно решению ЦИК, в Германии 11 июля откроются шесть избирательных участков, в том числе и во Франкфурте-на-Майне.

В понедельник митинги собрались и в Кишинёве перед зданием ЦИК – требование всё то же: увеличить количество избирательных участков.

И никто из митингующих, как и сама президент, не вспомнил, что в государственном бюджете нет денег на выборы, не хватает и тех финансов, которые остались в резервном фонде.