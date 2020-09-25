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Майя Санду готовит Молдавию к майдану

25 сентября 2020, 14:20  •  34 • Украина
«Противники Додона озвучивают знакомые по Минску и по Киеву лозунги про «украденные голоса»
Глава партии «Действие и солидарность» (PAS) и экс-премьер Молдовы Майя Санду подала документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК), чтобы зарегистрироваться кандидатом на выборах президента, назначенных на 1 ноября. В пресс-службе PAS отметили, что лидер партии собрала более 25 тысяч подписей в свою поддержку. Теперь в течение недели в ЦИК будут проверять списки и подписи, после чего зарегистрируют Санду кандидатом на президентских выборах.
Появление Майи Санду с документами у здания ЦИК сопровождалось очередным митингом «против фальсификации президентских выборов».
«Все хорошие люди в этой стране заслуживают хорошей жизни здесь, дома. На этих выборах люди хотят избавиться от воров, избрать руководителя, который будет уважать и объединять их. Но для этого нужны честные и свободные выборы. Центризбирком должен это обеспечить. Некоторые решения комиссии вызвали вопросы и сомнения в способности провести выборы корректно. Поэтому мы пришли сегодня сюда, чтобы потребовать от ЦИК принять меры»,
– заявила Майя Санду перед митингующими.
Она уверена: подписи якобы граждан Молдовы, собранные на территории России для открытия там избирательных участков – все фальшивые. По её версии, никакой молдавской диаспоры в Российской Федерации не существует, она может быть только в «идеологически правильных» странах Запада, голосовать тоже молдаванам следует только под контролем «западных партнёров», всё остальное – ложь и фальсификация.
Участники митинга, которых собралось не более пятидесяти, скандировали: «Додон трус!», «Додон проиграл выборы!».
При этом никого – ни участников акции, ни главу PAS – не смущает тот факт, что действующий президент Игорь Додон ещё даже не зарегистрирован в качестве кандидата, а предвыборная гонка ещё не началась. ЦИК не успела проверить документы всех потенциальных кандидатов, а её уже обвиняют в фальсификации выборов. Других лозунгов на митинге не было – никто не вспомнил про экономическую и социальную ситуацию в стране, даже про пандемию коронавируса забыли.
По мнению второго президента Молдовы Петра Лучинского, в нынешних условиях фальсификация выборов практически невозможна.
«Посылайте наблюдателей, ставьте видеокамеры, если знаете, что в каком-то селе могут быть подтасовки. Если вы говорите, что они возможны, тогда выработайте способ их исключить. Во всём мире известно, что те, кто кричит об этом, уже готовы проиграть»,
– сказал Лучинский.
А политолог Корнелиу Чуря не исключил вероятности повтора белорусских событий в Молдове. Он считает, что условия для этого есть.
«"Майдан" является результатом несогласованности между властью и оппозицией, а также при наличии у оппозиции определённых ресурсов в стране и, особенно, при поддержке извне, в первую очередь с Запада. Мы не можем исключить такого развития событий в Молдове, так как «майданы» происходят обычно после выборов. Белоруссия в этом смысле является первым из случаев, когда можно говорить об относительном успехе реакции властей на это. Молдова пока ещё не готова к подобному. Единственная эффективная стратегия противоборства «майдану» – это смягчение конфликтного узла между властью и оппозицией. Я думаю, именно этим будет заниматься власть в ходе предвыборной кампании»,
– отметил Чуря.
«Санду день и ночь трубит про фальсификации выборов, фактически признав, что она их уже проиграла. Но дело в том, что выборы проводит ЦИК, признают их – тот же ЦИК и Конституционный суд. Председатель ЦИК – назначенец М. Санду, КС и вовсе под полным контролем Санду и Нэстасе. Получается, она обвиняет саму себя?»,
– недоумевает депутат-социалист Богдан Цырдя.
Валерий Демидецкий, руководитель представительства ТАСС в Молдове, также не сомневается – общественное мнение начинают готовить к сценарию майдана, «который уже не раз был апробирован в Сербии, на Украине, Грузии, других постсоветских странах».
«Нетрудно догадаться, почему противники Додона озвучивают до боли знакомые по сюжетам из Минска, а ещё ранее, из Киева лозунги про «украденные голоса». Мы хорошо помним, чем это закончилось в апреле 2009 года, когда сторонники проевропейских партий разгромили парламент и резиденцию президента в Кишинёве, вывесив на них флаги ЕС и Румынии. Погромщики, которые жгли госучреждения, тащили из них всё – от компьютеров до фикусов, до сих пор не найдены и не наказаны. Лидеры пришедшей к власти коалиции проевропейцев пообещали нам, что страна за пару лет вступит в ЕС, и заживём. Зажили?»,
– напоминает Демидецкий.
Соб. корр. ФСК
На фото. Майя Санду выступает на митинге перед зданием ЦИК, источник – NewsMaker

Фонд Стратегической Культуры

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