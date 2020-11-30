Майя Санду: диалога с Тирасполем не будет

«Молдавский президент может делать любые заявления, однако окончательное решение принимает парламент»

Новый президент Молдавии Майя Санду официально пока ещё не является главой государства, тем не менее на протяжении двух недель делает громкие (и достаточно скандальные) заявления.

Так, выступая вечером в четверг, 26 ноября, в эфире передачи Moldova în direct на общественном телеканале Moldova 1, Санду подтвердила высказанное ранее намерение добиваться вывода российских миротворцев с территории Приднестровской Молдавской Республики.

«Эта позиция была всегда у Республики Молдова, это не новость, это всего лишь продолжение правильной позиции Республики Молдова. У всех властей Республики Молдова была такая же позиция – эта оперативная группа российских войск должна уйти, а боеприпасы должны быть эвакуированы. Я продолжу эту линию, потому что очень важно, чтобы уважали нашу территориальную целостность и независимость страны»,

– заявила Майя Санду.

Не собирается она общаться и с фактическим главой Приднестровской Республики Вадимом Красносельским, ни о каких переговорах, по её мнению, не может быть и речи.

«Я буду работать над тем, чтобы решать проблемы граждан, когда возникнут эти проблемы. Я встречаюсь с людьми, которые уважают территориальную целостность и суверенитет Республики Молдова. Я не вижу необходимости во встречах в настоящее время с кем-либо, кто не признаёт территориальную целостность нашей страны»,

– уверена Санду.

Всё, что она будет делать в отношении Приднестровья, – добиваться вывода российских миротворцев и работать над искоренением контрабанды, которая идёт, по её словам, из этого региона.

В МИД Российской Федерации назвали очередное заявление Санду «направленным на подрыв процесса урегулирования приднестровского конфликта».

«Присутствие Оперативной группы российских войск имеет ясно обозначенные цели – прежде всего, она обеспечивает российский миротворческий контингент в составе совместных миротворческих сил. Мандат миротворческой операции чётко увязывает продолжительность нашего участия в ней с выходом на политические договорённости об урегулировании конфликта. Но пока до этого далеко»,

– заявила в пятницу, 27 ноября, на брифинге официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова.

Она напомнила, что четверть века в Приднестровье при помощи российских миротворцев сохраняется мир.

«Очень бы хотелось, чтобы все эксперты, политики и общественные деятели, которые с такой лёгкостью рассуждают на подобные темы, всегда это помнили. То, что российские военнослужащие находятся в Приднестровье, объясняется и необходимостью охраны складов военного имущества. Это целиком наша ответственность, мы не отказываемся от обязательств по вывозу и утилизации этого имущества»,

– констатировала Захарова.

Действующий президент Молдовы Игорь Додон уверен, что Санду, даже ещё не став президентом, пытается обострить ситуацию в Приднестровье и в отношениях с Россией.

«Были некоторые непонятные заявления со стороны нового президента по отношению к Российской Федерации, по отношению к Приднестровью. Мы не допустим повторения 1990-х, когда в Кишинёве руководители страны запускали лозунги «чемодан-вокзал-Россия»... Мы сделаем всё возможное, чтобы сохранить мир и спокойствие в стране всеми законными путями, если нужно, я призову людей на улицы, чтобы сохранить мир»,

– пообещал Игорь Додон.

Он напомнил, что Молдавия – парламентское государство, поэтому президент может делать любые заявления, однако окончательное решение принимает парламент и правительство.