Майский указ нам не указ! Минэкономразвития прогнозирует стагнацию • 96 • Аналитика







Прогноз этот крайне интересен тем, что там снижены почти все прогнозные показатели, касающиеся таких важных направлений, как экономический рост страны, рост зарплат и общих доходов, рост инвестиций в основной капитал и так далее. То есть практически всё позитивное, что связано со словом «рост», ожидает снижение.





Есть, конечно, и исключения. В частности, будет расти… отток иностранного капитала. Правда, не так уж долго: ведомство обещает его снижение почти до нуля уже к 2024-му году. Но в остальном новости, прямо скажем, не ахти…



Чтобы не быть голословным, приведу некоторые базовые цифры. Темпы экономического роста в текущем году ожидаются на уровне 1,9%, а не 2,1%, как ожидалось ранее. Ещё хуже прогноз по следующему году: рост экономики в 2019-м ожидается всего на уровне 1,4%, а не 2,2%. На 2020 год прогнозируется рост в 2%, а на 2021 – около трех. Правда, цифры это не официальные, и весьма вероятно, что они могут быть пересмотрены ещё неоднократно. И что останется к 2021-му году от тех трех процентов, одному Орешкину ведомо.



Реальные зарплаты в России тоже ждут непростые времена. Если в 2018 году ожидается их рост на уровне 6,3%, то в 2019 они вырастут всего на 1%. То есть где-то на уровне статистической погрешности или обычной подстраховки чиновников, которым не очень хочется озвучивать отрицательные цифры и на год раньше лишиться своих насиженных мест.



По инвестициям ожидается рост всего в 3,1%, по сравнению с 3,5% в текущем году и 4,4% в году минувшем.



В общем, цифры не то чтобы катастрофические, но весьма и весьма унылые. И совершенно не ясно, как же они вяжутся с майским указом президента Путина, где нам обещано, помимо прочего, двукратное снижение уровня бедности, ускорение технологического развития, вхождение в пятерку ведущих экономик мира, обеспечение экономического роста выше среднемировых темпов, и все это при сохранении инфляции не выше 4% в год.



Минэкономразвития ставит крест на майском указе Путина? Или оно все-таки ставит крест на этом правительстве, некомпетентность которого должна быть очевидна, наверное, уже даже терпеливейшему и либеральнейшему Путину?



Это риторические вопросы, увы. Ведь выводы о компетентности и профессионализме «экономического блока» нашего правительства можно было сделать ещё лет пять назад, отправив его в полном составе туда, куда отправили одного только Улюкаева.



Каковы же причины такого существенного ухудшения прогноза? А вот это заслуживает отдельного изучения.



Фактически источники внятно указывают только две причины: повышение НДС на 2 проц. пункта и некую «геополитическую нестабильность», которая будет негативно влиять на экономику.



Что ж, это и само по себе интересно. Например, начинают как-то глуповато выглядеть «эксперты», поспешившие заявить, что столь незначительное повышение НДС никак не скажется на темпах экономического роста. Нет, говорят подопечные господина Орешкина, снижение 0,3%, получите и распишитесь.



Что же касается «геополитической неопределенности», то сразу возникает вопрос: а эксперты из Минэкономразвития вообще понимают значение термина «геополитика»?



Дело в том, что геополитикой называют политику государств, определяемую географическими факторами. И «геополитическая неопределенность» в классическом понимании может означать только одно – ожидание войны. Вот-вот придут в движение армии, создадутся и распадутся военные блоки, закроются морские проливы, осложнится мировая торговля, станут недоступными некоторые ресурсы (для кого-то это может быть нефть, а для кого-то чай и какао-бобы, например) и т.д. – вот это, действительно, геополитическая неопределенность как она есть. Турция и НАТО: история любви и ненависти



Так что, мы ожидаем войны? Хорошо, но где тогда кратно растущие расходы на оборону? Где рост инвестиций в инфраструктуру? Где стремительное оживление промышленности, заваленной военными заказами?



Но нет, наши «эксперты» под геополитическими факторами понимают «непонятки» с ценами на нефть и, внимание, торговые войны, которые США развязывает против своих традиционных партнеров. А если так, то получается, что речь идет не столько о «геополитической нестабильности», уж как бы превратно её ни понимали, а о банальном отсутствии экономического суверенитета у России, повязанной безумными условиями членства в ВТО и отсутствием реальных рычагов регулирования экономики в меняющихся условиях международной торговли и кооперации.



Проблема Минэкономразвития в том, что даже мутная формулировка «геополитическая нестабильность» не спасает правительство от неприятных вопросов, связанных с замедлением деловой активности. И главный из них: то, что оно совпало с блестящей «победой» правительства и Центробанка над инфляцией, является ли совпадением?



Нам добрые тридцать лет рассказывали, как замечательно мы заживем, когда инфляция в России достигнет наконец четырех процентов. А уж если меньше, то у нас моментально настанет экономический рай с большими сбережениями, роскошным потреблением, дешевыми кредитами и высокой экономической активностью.



Однако оказалось, что работает это лишь тогда, когда правительство и ЦБ умудряются снизить инфляцию до 4%, имея ставку рефинансирования на уровне максимум трех процентов. У нас же все несколько иначе: экономику задушили огромной (против инфляции) стоимостью кредита, отчитались о «выдающемся успехе» и только теперь начинают понимать, какую цену за это придется заплатить промышленности и населению.



Но если вы подумали, что автор призывает разогнать инфляцию, то зря. А может, он хочет снизить ставку ЦБ, надеясь на традиционный русский авось? Тоже мимо: ничего такого автор не хочет.



А хочет он, чтобы правительство, не раз уже делом доказавшее свою некомпетентность, наконец-то распустили по домам без выходных пособий. А в идеале — чтобы выпускникам и сотрудникам ВШЭ запретили занимать должности на госслужбе.



А экономикой России пусть займутся новые люди. Население страны под 150 миллионов. Неужели на Медведеве, Силуанове и Орешкине белый свет клином сошелся? Пока все мы с огромным интересом смотрим Чемпионат мира по футболу, проходящий у нас в стране, а попутно ещё и боремся со злокозненным правительством, пытающимся под шумок протащить крайне непопулярный вариант пенсионной реформы, Министерство экономического развития РФ без особого шума анонсировало уточненный прогноз на 2018-й год, а также некоторые (пока неофициальные) цифры прогноза на период с 2019-го по 2024-й годы.Прогноз этот крайне интересен тем, что там снижены почти все прогнозные показатели, касающиеся таких важных направлений, как экономический рост страны, рост зарплат и общих доходов, рост инвестиций в основной капитал и так далее. То есть практически всё позитивное, что связано со словом «рост», ожидает снижение.Есть, конечно, и исключения. В частности, будет расти… отток иностранного капитала. Правда, не так уж долго: ведомство обещает его снижение почти до нуля уже к 2024-му году. Но в остальном новости, прямо скажем, не ахти…Чтобы не быть голословным, приведу некоторые базовые цифры. Темпы экономического роста в текущем году ожидаются на уровне 1,9%, а не 2,1%, как ожидалось ранее. Ещё хуже прогноз по следующему году: рост экономики в 2019-м ожидается всего на уровне 1,4%, а не 2,2%. На 2020 год прогнозируется рост в 2%, а на 2021 – около трех. Правда, цифры это не официальные, и весьма вероятно, что они могут быть пересмотрены ещё неоднократно. И что останется к 2021-му году от тех трех процентов, одному Орешкину ведомо.Реальные зарплаты в России тоже ждут непростые времена. Если в 2018 году ожидается их рост на уровне 6,3%, то в 2019 они вырастут всего на 1%. То есть где-то на уровне статистической погрешности или обычной подстраховки чиновников, которым не очень хочется озвучивать отрицательные цифры и на год раньше лишиться своих насиженных мест.По инвестициям ожидается рост всего в 3,1%, по сравнению с 3,5% в текущем году и 4,4% в году минувшем.В общем, цифры не то чтобы катастрофические, но весьма и весьма унылые. И совершенно не ясно, как же они вяжутся с майским указом президента Путина, где нам обещано, помимо прочего, двукратное снижение уровня бедности, ускорение технологического развития, вхождение в пятерку ведущих экономик мира, обеспечение экономического роста выше среднемировых темпов, и все это при сохранении инфляции не выше 4% в год.Минэкономразвития ставит крест на майском указе Путина? Или оно все-таки ставит крест на этом правительстве, некомпетентность которого должна быть очевидна, наверное, уже даже терпеливейшему и либеральнейшему Путину?Это риторические вопросы, увы. Ведь выводы о компетентности и профессионализме «экономического блока» нашего правительства можно было сделать ещё лет пять назад, отправив его в полном составе туда, куда отправили одного только Улюкаева.Каковы же причины такого существенного ухудшения прогноза? А вот это заслуживает отдельного изучения.Фактически источники внятно указывают только две причины: повышение НДС на 2 проц. пункта и некую «геополитическую нестабильность», которая будет негативно влиять на экономику.Что ж, это и само по себе интересно. Например, начинают как-то глуповато выглядеть «эксперты», поспешившие заявить, что столь незначительное повышение НДС никак не скажется на темпах экономического роста. Нет, говорят подопечные господина Орешкина, снижение 0,3%, получите и распишитесь.Что же касается «геополитической неопределенности», то сразу возникает вопрос: а эксперты из Минэкономразвития вообще понимают значение термина «геополитика»?Дело в том, что геополитикой называют политику государств, определяемую географическими факторами. И «геополитическая неопределенность» в классическом понимании может означать только одно – ожидание войны. Вот-вот придут в движение армии, создадутся и распадутся военные блоки, закроются морские проливы, осложнится мировая торговля, станут недоступными некоторые ресурсы (для кого-то это может быть нефть, а для кого-то чай и какао-бобы, например) и т.д. – вот это, действительно, геополитическая неопределенность как она есть.Так что, мы ожидаем войны? Хорошо, но где тогда кратно растущие расходы на оборону? Где рост инвестиций в инфраструктуру? Где стремительное оживление промышленности, заваленной военными заказами?Но нет, наши «эксперты» под геополитическими факторами понимают «непонятки» с ценами на нефть и, внимание, торговые войны, которые США развязывает против своих традиционных партнеров. А если так, то получается, что речь идет не столько о «геополитической нестабильности», уж как бы превратно её ни понимали, а о банальном отсутствии экономического суверенитета у России, повязанной безумными условиями членства в ВТО и отсутствием реальных рычагов регулирования экономики в меняющихся условиях международной торговли и кооперации.Проблема Минэкономразвития в том, что даже мутная формулировка «геополитическая нестабильность» не спасает правительство от неприятных вопросов, связанных с замедлением деловой активности. И главный из них: то, что оно совпало с блестящей «победой» правительства и Центробанка над инфляцией, является ли совпадением?Нам добрые тридцать лет рассказывали, как замечательно мы заживем, когда инфляция в России достигнет наконец четырех процентов. А уж если меньше, то у нас моментально настанет экономический рай с большими сбережениями, роскошным потреблением, дешевыми кредитами и высокой экономической активностью.Однако оказалось, что работает это лишь тогда, когда правительство и ЦБ умудряются снизить инфляцию до 4%, имея ставку рефинансирования на уровне максимум трех процентов. У нас же все несколько иначе: экономику задушили огромной (против инфляции) стоимостью кредита, отчитались о «выдающемся успехе» и только теперь начинают понимать, какую цену за это придется заплатить промышленности и населению.Но если вы подумали, что автор призывает разогнать инфляцию, то зря. А может, он хочет снизить ставку ЦБ, надеясь на традиционный русский авось? Тоже мимо: ничего такого автор не хочет.А хочет он, чтобы правительство, не раз уже делом доказавшее свою некомпетентность, наконец-то распустили по домам без выходных пособий. А в идеале — чтобы выпускникам и сотрудникам ВШЭ запретили занимать должности на госслужбе.А экономикой России пусть займутся новые люди. Население страны под 150 миллионов. Неужели на Медведеве, Силуанове и Орешкине белый свет клином сошелся? Автор: Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 96 Источник Похожие новости Наступление на юге Сирии. Фронтовая подготовка к политической встрече Окрошка, русская и мировая. Летнее лакомство Последняя ночь боевого генерала

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