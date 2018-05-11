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Майский "суперуказ" без восторженных придыханий

11 мая 2018, 07:54  •  14 • Аналитика
Подписанный президентом 7 мая текущего года «суперуказ» кое-кто уже поспешил окрестить эпохальным. Отмечается якобы присущая ему «суперконкретность», точность и детальность проработки. А также, что ещё более удивительно, некоторыми «экспертами» с легким злорадством замечается, что теперь-то у правительства будет столько работы, что оно уж точно превратится в чисто технический орган и перестанет заниматься политикой.

Последнее для меня особенно удивительно: это же надо было где-то увидеть, как наше правительство лезет в политику! Лично я давно воспринимаю его не иначе, как цирк дрессированных амёб. Вы уж меня простите за это сатирическое, но совершенно точное определение.

Но это, в общем, вопрос отдельный. Оставим внезапно обнаруженную политическую активность Медведева или Силуанова на совести тех, кому нужно было тиснуть статейку по горячим следам. Мы же попробуем поговорить о более важных вещах.




Прежде всего давайте избавимся от впечатления, что упомянутый указ отличается какой-то «предельной конкретностью». Нет, местами там присутствуют точные цифры, и касается это не только дат, к которым мы должны добиться исторических успехов.

Но все-таки нужно помнить, что пока правительству поручено только подготовить национальные программы по некоторым важным (с этим спорить не будем) направлениям и представить их 1 октября для рассмотрения на Совете при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Соответственно, в указе нет конкретной информации по финансированию этих, пока только гипотетических, программ: ни по конкретным объемам, ни по источникам финансирования. Понятно, что все эти цифры появятся в представленных правительством проектах, но уже сейчас можно предположить, что с финансированием будет сложно: масштабы предполагаемых новаций очень велики, а сроки предельно сжаты. Сумеет ли правительство хотя бы запланировать соответствующие расходы, а тем более исполнить их? Вопрос пока открытый.

И первое, что приходит на ум – не исключено, что кудринских соколов все-таки заставят «лезть в кубышку» и тратить средства из национальных резервов. На сегодняшний день это порядка 450 миллиардов долларов. Понятно, что какая-то часть в любом случае будет оставлена на стабилизации рубля, но деньги все равно огромные. Мы вполне можем говорить о том, что у правительства есть резерв порядка двадцати триллионов рублей, и это не считая текущих доходов в ближайший шестилетний период.

Само по себе это было бы здорово. Я не являюсь сторонником квашения денег в американской долговой бочке и считаю, что они должны работать на нашу национальную экономику. Но заметьте, мы лишь предположили, что их, наконец, начнут расходовать. Случится ли это на самом деле, вопрос открытый, и я вполне допускаю, что гвардия из ВШЭ костьми ляжет, но не даст этому случиться.

Ещё один момент, который заметен при внимательном взгляде на указ: оптимизм В. Путина относительно нашего международного положения. Несырьевой экспорт должен вырасти до 250 миллиардов в год. Согласитесь, на фоне все усиливающихся санкций довольно оптимистичное предположение! Причем если все более-менее понятно с машиностроительным и сельскохозяйственным экспортом (в планах по 50 миллиардов в год), то такие вещи, как экспорт услуг вовсе не так очевидны.

Почему я так уверен в машиностроении и с/х? Ну, первое — это в основном оборонка, и чем горячее обстановка в мире, тем прочнее тут наши позиции. По сельскому хозяйству тоже все достаточно ясно – у нас хороший рост, а спрос на мировых рынках опережает предложение.

А вот с экспортом услуг все не так очевидно. Возьмем, к примеру, такой сегмент, как транзит грузов по Транссибу в направлении запад — восток и обратно. Спору нет, это может быть очень выгодно и доходно. И возможности такие у нас есть (их развитию, кстати, посвящен отдельный пункт указа, расписывающий и развитие магистральных путей, и их энергоснабжение, и развитие портовой инфраструктуры, и т.д.), но за всем этим стоит одно большое «но»: всё это применимо только в том случае, если Россию не задушат совсем уж жёсткими санкциями.
С чем вернулись Макрон и Меркель из ставки Великого Хана


И если В.В. Путин так очевидно делает ставку на то, что санкционная война в обозримом будущем закончится, то он, вероятно, знает что-то, чего не знаем мы.

И я не знаю, радоваться этому, или огорчаться. Вряд ли американцы отстанут от нас просто так. Значит, «договорняк» по Донбассу? Или по Сирии? Или, упаси боже, по Крыму? А может, целая комбинация «договорняков» в духе «сейчас покаемся, а потом нам разрешат ещё и заплатить»? В общем, вопросов очень много, и они достаточно тревожные…

Наверное, стоит согласиться с теми аналитиками и комментаторами, которые отмечают сугубо внутреннюю направленность нового «суперуказа» и предлагаемых в нем мер. И это в целом очень радует. Но вопрос, где же эти меры и указы были раньше, все равно остается где-то на краю сознания.

Я уверен, что множество экспертов разной степени компетентности ещё не раз вернутся к обсуждению данного указа и подробно обсмакуют каждый его пункт. Кто-то из них напишет, что он абсолютно гениальный, кто-то аккуратно заметит, что гениальный, но не во всем.

Я же хочу заострить внимание на том, что можно прочитать между строк.

Поэтому ещё раз акцентирую ваше внимание на сказанном выше: возможно, мы перестанем наконец бездумно копить деньги, пряча их в сомнительные активы наших явных врагов. И это, безусловно, очень здорово. Теперь бы дождаться, когда наши предположения станут явью.

И второе: уверенность власти в стабильности международного положения России является отдельным, и очень важным, поводом для размышления и анализа. Откровенно говоря, у меня это вызывает тревожные мысли. Но возможно, я просто чего-то не знаю, а Владимир Владимирович рассчитывает на скорый развал США и НАТО.
Империя изнутри и снаружи


И последнее.

Я искренне верю, что Дмитрий Анатольевич Медведев никакой нам не Димон, а очень умный, хороший и авторитетный человек. Но, поскольку дерево узнается по плодам, я знаю, что премьер он очень очень средненький (мягко говоря). Это, как говорится, медицинский факт.

И когда я думаю, что все это заявленное громадье планов будет реализовывать команда под его управлением, которую я чуть выше назвал цирком дрессированных амёб, на душе у меня становится как-то неспокойно. Ведь темы-то важные: и демография (первая в списке приоритетных тем!), и здравоохранение, и инфраструктура, и рост экономики «выше среднемировых темпов», и наука, и так далее – все, чего ни коснись, имеет для нас огромное значение.

Но получится, скорее всего, как с «майскими указами» 2012-го года: «Ну не шмогли!» Потому что кадры действительно решают всё. И как вы, братцы, не садитесь…

Хотел бы я ошибиться!
Автор: Виктор Кузовков

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