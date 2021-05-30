Майские звезды: кто из фигуристок празднует день рождения в мае

И в душе любителей фигурного катания всегда будет только май!
Месяц май оказался богатым на дни рождения именитых фигуристок. В этот прекрасный период года, когда весна окончательно вступает в свои права, радуя долгожданными яркими и сочными красками, празднуют свои "дни варенья" три настоящие звезды женского одиночного фигурного катания.
Алина Загитова: день рождения на родине Масару
Олимпийская чемпионка свой 19-й день рождения встретила 18 мая в самолете, направлявшемся в Японию.
А сами поздравления наша титулованная фигуристка принимала уже в номере отеля, в котором была вынуждена находиться несколько дней на карантине после прилета в Токио.
Алина Загитова и Страна восходящего солнца давно испытывают друг к другу взаимную многолетнюю симпатию.
И не только друг к другу, но и к собакам породы акина-иту.
Многие помнят, что после триумфальной для Алины Олимпиады в корейском Пхёнчхане японцы подарили нашей фигуристке щенка этой породы по кличке Масару, которая в настоящее время является чуть ли не одной из самых популярных собак в мире.
Масару, правда, на свою родину вместе с Алиной в этот раз поехать не смогла.
Зато ее хозяйка побывала на премьере фильма "Пальма", рассказывающего историю "любви и дружбы между человеком и собакой", представив его на японском языке зрителям кинотеатра города Одате и уверенно продемонстрировав все свои навыки взаимодействия с аудиторией, которые она приобрела, будучи телеведущей в "Ледниковом периоде — 2020".
Там же Алина встретилась и с сородичами Масару, окончательно погрузившись в мир плюшевого и умилительного счастья:
На этом насыщенная программа пребывания Алины Загитовой в Японии не закончилась, и в рамках культурного обмена между Россией и Страной восходящего солнца наша фигуристка на льду токийской арены выступила с новым показательным номером на саундтрек к уже упомянутому фильму "Пальма".
Примечательно, что хореографом новой постановки выступил не Даниил Глейхенгауз из команды Этери Тутберидзе, а японец Кенджи Миямото, и для Алины это определенно свежий и интересный опыт.
В новом воздушном серебристо-бежевом платье россиянка под вдохновенную музыку, окруженная летающими вокруг нее дронами, снимающими прокат в режиме 360 градусов, помимо хореографических элементов выполнила еще и два тройных прыжка флип и лутц, что в условиях межсезонья и повального релакса среди фигуристов не может не вызывать уважения: