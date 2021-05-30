Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Минск нашел действенный ответ на санкции Киева
В МИД Украины прекращение поставок электричества из Белоруссии свалили на Литву
Кто не понял, тот поймёт: Саммит в Сочи показал самое главное
Путин спутал планы Запада одним предложением Лукашенко
Главная / Аналитика

Майские звезды: кто из фигуристок празднует день рождения в мае

30 мая 2021, 10:05  •  72 • Аналитика
© РИА Новости / Максим Богодвид/Владимир Песня/Артур Лебедев
Крепче обнимай май-май-май,
К сердцу прижимай май-май, май-май,
Чаще побеждай май-май-май,
И в душе любителей фигурного катания всегда будет только май!
Месяц май оказался богатым на дни рождения именитых фигуристок. В этот прекрасный период года, когда весна окончательно вступает в свои права, радуя долгожданными яркими и сочными красками, празднуют свои "дни варенья" три настоящие звезды женского одиночного фигурного катания.

Алина Загитова: день рождения на родине Масару

Олимпийская чемпионка свой 19-й день рождения встретила 18 мая в самолете, направлявшемся в Японию.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)
А сами поздравления наша титулованная фигуристка принимала уже в номере отеля, в котором была вынуждена находиться несколько дней на карантине после прилета в Токио.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)
Алина Загитова и Страна восходящего солнца давно испытывают друг к другу взаимную многолетнюю симпатию.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Alina Zagitova is love❤️ (@zagimagic)
И не только друг к другу, но и к собакам породы акина-иту.
Многие помнят, что после триумфальной для Алины Олимпиады в корейском Пхёнчхане японцы подарили нашей фигуристке щенка этой породы по кличке Масару, которая в настоящее время является чуть ли не одной из самых популярных собак в мире.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)
Масару, правда, на свою родину вместе с Алиной в этот раз поехать не смогла.
Зато ее хозяйка побывала на премьере фильма "Пальма", рассказывающего историю "любви и дружбы между человеком и собакой", представив его на японском языке зрителям кинотеатра города Одате и уверенно продемонстрировав все свои навыки взаимодействия с аудиторией, которые она приобрела, будучи телеведущей в "Ледниковом периоде — 2020".
Там же Алина встретилась и с сородичами Масару, окончательно погрузившись в мир плюшевого и умилительного счастья:
На этом насыщенная программа пребывания Алины Загитовой в Японии не закончилась, и в рамках культурного обмена между Россией и Страной восходящего солнца наша фигуристка на льду токийской арены выступила с новым показательным номером на саундтрек к уже упомянутому фильму "Пальма".
Примечательно, что хореографом новой постановки выступил не Даниил Глейхенгауз из команды Этери Тутберидзе, а японец Кенджи Миямото, и для Алины это определенно свежий и интересный опыт.
В новом воздушном серебристо-бежевом платье россиянка под вдохновенную музыку, окруженная летающими вокруг нее дронами, снимающими прокат в режиме 360 градусов, помимо хореографических элементов выполнила еще и два тройных прыжка флип и лутц, что в условиях межсезонья и повального релакса среди фигуристов не может не вызывать уважения:
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Alina Zagitova fan account

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



72
Источник
Похожие новости
29 мая 2021, 09:20
Украина нашла способ превратить воду в дорогой редкий ресурс
29 мая 2021, 09:20
Почему у Запада нет приемов против Лукашенко
29 мая 2021, 09:20
"Байден и Путин без мяса": чем нас попытаются запугать
28 мая 2021, 10:25
"Мало не покажется": чего боится Познер
28 мая 2021, 10:25
Украина обвинила Германию в предательстве: ее сдали Кремлю
28 мая 2021, 20:30
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова высекла мусорную реформу или саму себя?
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 мая 2021, 02:45
Бабченко вновь "отправили" на тот свет: "Это невыносимо!"
30 мая 2021, 00:55
"Да там ПВО ещё направить!": Украинец раскричался в эфире, защищая Белорусс...
30 мая 2021, 05:30
В Египте умер экс-глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь. Утонул или уби...
30 мая 2021, 00:55
Пытались "замести следы": Против уханьской лаборатории нашли доказательства
30 мая 2021, 00:55
Британцы посоветовали Столтенбергу "сменить пластинку" после слов о России
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 мая 2021, 23:45
В России просчитали маневры Киева: "Простоватые хитрецы"
24 мая 2021, 10:10
Решение Лукашенко посадить самолет может стать фатальным для "Северного потока-2"
26 мая 2021, 13:30
"Меры будут болезненными ": Минск сделал официальное предупреждение Западу
28 мая 2021, 16:50
Минск нашел действенный ответ на санкции Киева
26 мая 2021, 08:00
"Я виноват перед вами". Раскаяние российского министра напомнило о дне… когда снизу постучали
25 мая 2021, 10:55
Владимир Зеленский и Иван Баканов отправляют в отставку главу МВД Украины Арсена Авакова
25 мая 2021, 05:25
"Ответку" давать опасно": Политолог оценила коварство ВСУ в Донбассе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.