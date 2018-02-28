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Майские указы: Какие регионы "забили" на задания Путина

28 февраля 2018, 13:09  •  210 • Политика
Публикации в СМИ о возможной подготовке Кремлем новых майских указов президента вновь привлекли внимание к проблеме их выполнения. "Царьград" проанализировал официальные данные и сформировал список регионов, наиболее успешно выполнявших задачи, поставленные главной государства 6 лет назад
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Чем ближе выборы, тем больше вбросов: реальны ли "новые" майские указы По мере приближения президентских выборов в России в СМИ появляется все больше провокационных сообщений. РБК опубликовал материал, в котором утверждает, что в администрации президента якобы готовятся новые Майские указы - по аналогии с поручениями Владимира Путина, сформулированными весной 2012 года. “Царьград” узнал у экспертов, чего ожидать от этого документа, если он, конечно, существует
Мониторинг выполнения показателей, сформулированных в майских указах, проводится в режиме реального времени во всех 85 субъектах РФ и публикуется на официальных ресурсах в открытом доступе. Важно отметить, что ни один субъект не выполнил указы президента в полном объеме, однако, безусловно, существует ряд фаворитов, работающих эффективнее других.
По данным государственной автоматизированной информационной системы "Управление", в 2012 году регионами-лидерами по количеству достигнутых показателей стали Владимирская область, Ненецкий автономный округ, Нижегородская область, Татарстан, Хакасия и Томская область.
В 2013 году список возглавили Липецкая область, Бурятия, Красноярский край, Пензенская область, Северная Осетия, Татарстан и Ставропольский край.
В 2014 году наиболее эффективными оказались Татарстан, Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Чувашия, Астраханская область, Новгородская область и Омская область.
2015 год ознаменовался ростом числа выполненных показателей, список возглавили Татарстан, Красноярский край, Бурятия, Северная Осетия и Свердловская область.
В 2016 году список лидеров значительно обновился. Помимо Татарстана, наверху списка оказались Мордовия, Тамбовская область, Белгородская область, Новосибирская область и Якутия.
Майские указы: Зачет или шулерство?
2017 год выделяется на фоне предыдущих резким спадом. Так, из 85 регионов 84 не выполнили ни одного показателя, относящегося к указу № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" и указу № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения". При этом вообще ни один российский субъект не смог достичь ни одного показателя, заложенного в указе № 606 "О мерах по реализации демографической политики". Также значительно изменилась и таблица лидеров: в сложившихся непростых условиях лучше всех проявили себя Краснодарский край и Республика Коми, далее с большим отрывом идут Вологодская область, Амурская область и Белгородская область.
Стоит отметить, что за неисполнение указов регулярно страдают чиновники различных уровней, в том числе федерального. Эксперты считают, что зачастую государственные служащие оказываются заложниками системы, в которой работают. По мнению директора Центра геополитических экспертиз Валерия Коровина, майские указы 2012 года не могут быть исполнены в полной мере, так как сама система государственного управления требует серьёзной доработки и пересмотра ключевых подходов:
Это заставляет задуматься о дееспособности нынешней системы, а также о необходимости что-то менять в организации деятельности госструктур… Без кадровой ротации, без серьезного пересмотра подходов к выдвижению кадров на государственные посты и без идеи существования нашего государства это будет сделать сложно, так что у следующего президента будет большой объем работы. Ему надо будет приложить большие усилия".
Афанасьев Андрей

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