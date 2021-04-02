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Майские сорваны: в Грузии наметили новое антироссийское выступление

02 апреля 2021, 12:15  •  206 • Политика
Фото: pixabay.com
Надежды местного бизнеса поправить дела за счет туристов из РФ уже не сбудутся
Нападки радикалов в Тбилиси на российского телеведущего Владимира Познера обернутся крупными финансовыми потерями для республики. Об этом предупреждают грузинские аналитики.
Напрасно местный бизнес ждал открытия туристического сезона, чтобы хоть как-то восстановиться после пандемии. По словам экс-премьера страны Георгия Квирикашвили, больше всего на отдых в Грузию приезжает россиян. на них был расчет и в этом году. Но акция, которую радикалы устроили у гостиницы, где остановился Познер, убила эти надежды. Это усугубит положение всего населения Грузии.
"(Это) повредит поступлению валюты, которую мы могли получить за счет туристов из России",
– приводит "Взгляд" слова Квирикашвили.
Хуже всего, что грузинские националисты не намерены останавливаться. По данным аналитика Гиа Абашидзе, их следующая акция намечена на май. Поводом может стать желание людей почтить память погибших в Великой Отечественной войне. Так что россиянам предпочтительнее выбрать другие направления для поездок на майских праздниках.
Ранее радикалы устроили в Тбилиси массовые беспорядки, требуя выдворения из страны российского журналиста и телеведущего Владимира Познера, который приехал в Грузию с друзьями и родственниками, чтобы отметить 87-летие. Комментируя эту ситуацию, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что россиянам опасно ездить в Грузию.

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