Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Трамп угрожает взыскать десятки миллиардов долларов с Китая
Гагаузия осталась без своего башкана – скоро выборы
"Ненавижу американцев!" Резонансное выступление Жириновского ПОВЕРГЛО ...
Центр военного прогнозирования: ВСУ, конечно, усилились, у них кое-где двукратно...
Главная / В России

Майские с размахом: со стороны Украины в Крым приехало больше 100 тысяч человек

13 мая 2019, 17:39  •  73 • В России

Несмотря на то, что погода на майские праздники не радовала, и временами срывался дождь, это испугало туристов, отдыхающих в Крыму. Так, с 1 по 12 мая российско-украинскую границу в сторону Крыма пересекли 102,3 тысяч человек и больше 15 тысяч машин.

- Это были граждане России, Украины, Белоруссии, США, Германии, Турции, Хорватии, Литвы, Италии, Молдавии, Казахстана, Иордании и Израиля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года пассажиропоток увеличился на 20 процентов, - сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Крыму.

Самая большая нагрузка на пункты пропуска пришлась на 3-4 мая, отмечают пограничники. В сторону Крыма двигались по 11 тысяч человек.

- Несмотря на значительный прирост пассажирского и транспортного потоков, грубых нарушений порядка следования через госграницу не отмечено, все пункты пропуска с российской стороны работали в штатном режиме, - сообщили в Погрануправлении.

Напомним, председатель Комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк сообщал, что на майские праздники-2019 в крымских отелях было забронировано на 37% мест больше, чем в прошлом году.

По его словам, отдыхающие добирались на полуостров в основном через Крымский мост и аэропорт, а также через российско-украинскую границу.

Отметим, что некоторые украинцы даже не боятся выкладывать фото на фоне крымских красот.

Так, депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич три дня провел в солнечном Крыму вместе с женой. Семья побывала в Ялте, а на прощание Шуфрич кинул монетку в море «на удачу» и чтобы еще вернуться.

- Многие украинцы радуются проигрышу Порошенко и его националистической команды, надеются на то, что поездку в Крым теперь не надо будет скрывать. Многие выкладывают смело уже и в соцсети фото отдыха на полуострове. Тем более Крым для украинцев хорошо известен как место для отдыха. Они уже знают российские телефоны, адреса и сайты. Некоторые здесь имеют свою недвижимость, и не скрывают этого, - выразил свое мнение Алексей Черняк.

СПРАВКА «КП»

В 2018 году на майские праздники (с 28 апреля по 13 мая) в Крыму отдохнуло больше 180 тысяч человек. Для сравнения, в 2017-м году было 163,5 тысяч отдыхающих.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



73
Источник
Похожие новости
13 мая 2019, 09:24
«Лидер по количеству новых кораблей»: как возросли возможности Черноморского флота
11 мая 2019, 13:39
Советник Зеленского рассказал, как избранный президент будет набирать министров в свое правительство
12 мая 2019, 18:54
О киевском нюрнбергском законе
11 мая 2019, 20:09
Киев не дождется капитуляции Донбасса
13 мая 2019, 17:39
"Новую украинскую церковь" ждет раскол
13 мая 2019, 17:39
Эксперт: донбасские пенсии не слишком обременительны для российского бюджета
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 мая 2019, 02:24
Роскошный пентхаус в 150 метрах от Ливадийского дворца: что из себя представляет «квартирка» Зеленского в Крыму
11 мая 2019, 10:24
Геннадий Дубовой: «Украине вскоре напомнят, каким может быть настоящий ответ»
10 мая 2019, 13:09
В Раде выступили против инаугурации Зеленского 19 мая из-за «гнилого воскресенья»
07 мая 2019, 10:24
В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело
09 мая 2019, 21:09
Западные СМИ о Дне Победы: Путин показал, что Россия — сверхдержава
10 мая 2019, 23:09
Трибунал по морякам не признаем: Москва ответила Киеву
12 мая 2019, 01:09
"Трамп не знает, что делать с "проектом Украина": Политолог - о том, почему у президента США не будет "тёплых отношений" с Киевом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.