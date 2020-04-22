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Майские праздники пройдут в режиме самоизоляции? Глава Подмосковья дал ответ

22 апреля 2020, 08:10  •  17 • Политика
В Подмосковье могут продлить режим самоизоляции на майские праздники. "Я думаю, что, конечно, режим ограничений будет продолжен. Безусловно", - заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Ограничения, направленные на борьбу с распространением коронавируса, в Подмосковье могут продлить до майских праздников. Такое мнение высказал глава Московской области Андрей Воробьёв.
Отвечая на вопрос о том, будут ли жители Подмосковья встречать майские праздники в режиме самоизоляции, губернатор ответил утвердительно. Он уверен, что ограничительные меры будут продлены.
Я думаю, что, конечно, режим ограничений будет продолжен. Безусловно, - заявил он в эфире телеканала "Россия 24".
Напомним, что, по последним данным, в Московской области зарегистрировано в общей сложности почти 6000 случаев заражения коронавирусом. При этом 718 случаев зафиксированы только за эти сутки.

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