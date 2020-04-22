Майские праздники пройдут в режиме самоизоляции? Глава Подмосковья дал ответ

Ограничения, направленные на борьбу с распространением коронавируса, в Подмосковье могут продлить до майских праздников. Такое мнение высказал глава Московской области Андрей Воробьёв.

Отвечая на вопрос о том, будут ли жители Подмосковья встречать майские праздники в режиме самоизоляции, губернатор ответил утвердительно. Он уверен, что ограничительные меры будут продлены.

Я думаю, что, конечно, режим ограничений будет продолжен. Безусловно, - заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, что, по последним данным, в Московской области зарегистрировано в общей сложности почти 6000 случаев заражения коронавирусом. При этом 718 случаев зафиксированы только за эти сутки.