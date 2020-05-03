Майские праздники под защитой: В Подмосковье стартовало "маски-шоу"

Власти Подмосковья приняли решение в период с 1 по 11 мая обязать местных жителей носить маски или респираторы в обязательном порядке. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьёв.

Маски необходимо носить в местах общего пользования, включая магазины, аптеки, общественный транспорт, такси, на работающих предприятиях и в больницах. Кроме того, в подведомственных властям аптеках будет обеспечено наличие медицинских изделий для индивидуальной защиты, а другим торговым сетям окажут содействие в их закупке.

"Социально незащищённые слои населения будут обеспечиваться масками на льготных условиях", - указано в заявлении.

Ранее Воробьёв сообщил о том, что в период майских праздников власти Подмосковья намерены ужесточить контроль за цифровыми пропусками. Для недопущения распространения коронавирусной инфекции правоохранительные органы подготовились к наплыву дачников на дорогах. Если у человека нет маски, то её может предоставить сотрудник ДПС.