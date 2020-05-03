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Майские праздники под защитой: В Подмосковье стартовало "маски-шоу"
03 мая 2020, 01:10 • 65 • Политика
В Подмосковье стартовало "маски-шоу": граждан обязали в обязательном порядке носить медицинские маски в общественных местах для защиты от коронавируса. При этом меры безопасности на период майских праздников были ужесточены.
Власти Подмосковья приняли решение в период с 1 по 11 мая обязать местных жителей носить маски или респираторы в обязательном порядке. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьёв.
Маски необходимо носить в местах общего пользования, включая магазины, аптеки, общественный транспорт, такси, на работающих предприятиях и в больницах. Кроме того, в подведомственных властям аптеках будет обеспечено наличие медицинских изделий для индивидуальной защиты, а другим торговым сетям окажут содействие в их закупке.
"Социально незащищённые слои населения будут обеспечиваться масками на льготных условиях", - указано в заявлении.
Ранее Воробьёв сообщил о том, что в период майских праздников власти Подмосковья намерены ужесточить контроль за цифровыми пропусками. Для недопущения распространения коронавирусной инфекции правоохранительные органы подготовились к наплыву дачников на дорогах. Если у человека нет маски, то её может предоставить сотрудник ДПС.
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