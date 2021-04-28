«Майские праздники отработаем без перебоев»: как ситуация с водой в Крыму может сказаться на отдыхающих

В преддверии майских праздников ситуация с водоснабжением в Крыму остаётся непростой. Однако введённые ранее ограничения на подачу воды в крупнейших городах Крыма не должны стать помехой для туристов. Большинство местных отелей и многие «частники» сделали запасы воды и гарантируют, что у отдыхающих она будет в любое время суток. В свою очередь власти Крыма уверены, что после реализации всех запланированных на уровне правительства России мер дефицит воды на полуострове исчезнет.

В преддверии майских праздников и начала летнего туристического сезона RT решил выяснить, могут ли столкнуться туристы в Крыму с дефицитом воды. Ведь несмотря на серьёзные усилия федеральных властей, проблемы с водоснабжением полуострова остаются. В последний год, оказавшийся на полуострове крайней засушливым, местные власти были вынуждены пойти на серьёзные ограничения в подаче воды местным жителям. Однако, как уверяют крымские чиновники и представители отелей, в Крыму делается всё для того, чтобы туристы чувствовали себя комфортно.

Вода по графику

В ГУП РК «Вода Крыма» по просьбе RT подробно рассказали о том, как накануне длинных майских праздников обстоит ситуация с водоснабжением крупнейших населённых пунктов полуострова.

«В городе Алушта водоснабжение осуществляется с 6:00 до 8:00 и с 19:00 до 22:00. Введение графиковой подачи воды вызвано низким уровнем наполнения Изобильненского водохранилища — основного источника водоснабжения города. Для снижения водопотребления из водохранилища предприятием реализуются мероприятия по подключению альтернативных источников водоснабжения к централизованной системе водоснабжения — артезианские скважины, каптажи», — рассказали в пресс-службе ГУП.

В ведомстве отмечают, что ситуация с водоснабжением в городе могла быть ещё сложнее. С 20 апреля подача воды осуществлялась раз в сутки — с 18:00 до 23:00. Сейчас график сделали более удобным.

В Симферополе ситуация с водоснабжением в последнее время значительно улучшилась.

Дети у фонтана в одном из парков Симферополя

РИА Новости

© Константин Михальчевский

«Ввиду низкого уровня в Аянском, Симферопольском и Партизанском водохранилищах в августе 2020 года была введена графиковая подача воды с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00. Были выполнены мероприятия по разработке и подключению новых источников водоснабжения к централизованной сети города, что в совокупности с наполнением Аянского водохранилища, а также реализацией ряда мероприятий по ремонту системы водоснабжения, позволило изменить график подачи воды на г. Симферополь с 6:00 до 24:00, который вступил в действие с 24.04.2021», — пояснили в ГУП РК «Вода Крыма».

В Феодосии и Евпатории график подачи воды связан с объёмом наполняемости водохранилища.

«В Феодосии водоснабжение осуществляется по графику, утверждённому администрацией городского округа, который остаётся неизменным многие годы. Введение графика обусловлено объёмом воды в Феодосийском водохранилище, которое ранее наполнялось по СКК днепровской водой. Также стоит отметить, что помимо потребностей городского округа, вода из Феодосии подаётся также в г. Судак, собственные источники водоснабжения которого не могут в полной мере обеспечить водоснабжение города в летний период даже в условиях графиковой подачи. В Евпатории водоснабжение осуществляется согласно графику, утверждённому администрацией города — в ночное время с 23:00 до 5:00 производится снижение давления в системе водоснабжения. Водоснабжение города по такому графику осуществляется много лет. Снижение давления в сети обусловлено необходимостью снижения нагрузки на сеть в часы минимального водопотребления для снижения вероятности возникновения повреждений на изношенных сетях водоснабжения», — отметили в организации.

В ГУП также рассказали, от чего зависит водоснабжение популярного у туристов Южного берега Крыма, где расположена Ялта: «Так, при достаточном дебите (объём жидкости, поступающий из источника в единицу времени. — RT), при котором отсутствует необходимость забора воды из водохранилища, вода подаётся жителям круглосуточно, так как саккумулировать её не представляется возможным, а сбрасывать её в море и при этом держать людей на графике неразумно. При снижении дебита водоснабжение осуществляется согласно графику подачи воды по городскому округу Ялта».

При этом на предприятии отказались дать прогноз по ситуации с водоснабжением на летние месяцы, так как в настоящее время никто не может предугадать, какие притоки будут в дальнейшем. «Соответственно говорить об отмене графиков пока ещё нельзя», — отметили в ГУП.

Отвечая на вопрос о качестве воды, там подчеркнули, что она везде является питьевой и соответствует нормам СанПин.

«Использовать данную воду для питья или нет — личный выбор туристов, на который могут повлиять разные факторы, такие как привкус, жёсткость, а также содержание различных химических элементов. Это не означает, что вода плохая, просто-напросто в разных регионах и городах вода имеет различные вкусовые качества, которые могут не понравиться туристам», — пояснили в пресс-службе.

В Севастополе, в том числе после недавнего ввода в эксплуатацию водозабора на реке Бельбек, ситуация с водоснабжением пока относительно благоприятная. Глава города Михаил Развожаев заявил на этой неделе, что Чернореченское водохранилище, снабжающее Севастополь, пополнилось благодаря осадкам и использованию альтернативных источников почти до 28 млн кубометров, при его общем объёме в 65 млн кубометров.

«Входим в безопасную зону, а значит, спокойно пройдём лето и весь год», — заявил Развожаев.

«Ажиотаж с водой преувеличен»

О том, как отдыхается в Крыму в условиях существующих ограничений, RT поговорил с крымскими отельерами и самими туристами.

При выборе места проживания туристам стоит интересоваться наличием у отеля или санатория собственных запасов воды. Они аккумулируются в накопители, что позволяет обеспечить наличие воды в кране не по графику, а на постоянной основе. Подобные накопители, хоть и существенного меньшего объёма, есть и у многих местных жителей, в том числе сдающих жильё туристам.

«В настоящий момент перебои с подачей воды случаются, но не так часто и трудно, как об этом говорят. На случай перебоев мы страхуемся собственными резервуарами, у нас их два, по 500 кубометров каждый. В майские праздники город нам обещает улучшение в подаче воды. Поэтому проблем сейчас нет. По поводу летнего периода, мы надеемся, на экспоненциальное улучшение. Пока говорят о том, что подача будет без перебоев», — рассказала RT Арина Лабикова, директор по развитию спа-отеля «Море».

«У нас есть резервы в отеле, и дополнительно баки, от которых питаемся мы и посёлок Восход. Мы их сейчас восстанавливаем, полностью меняем сгнившие трубы на современные. Из-за этого раньше была колоссальная водопотеря. Делаем за свой счёт, чтобы обеспечить отель и жителей посёлка водой. Конечно, гости интересуются этим вопросом. Мы отвечаем, что у нас всегда есть трёхсуточный запас воды, — рассказал RT директор расположенного недалеко от Ялты отеля Palassa Игорь Шершнев. — Сейчас водоканал, от которого мы, как и все, полностью зависим, подаёт воду утром и вечером. Если переведут на раз в день, то воды может не хватать на посёлок и на отель. Мы пользуемся услугами прачечной на аутсорсинге, установили современную систему фильтрации в бассейне — это помогает экономить потребление. Гостей отеля в потреблении воды мы не ограничиваем. С её качеством тоже никаких проблем нет».

Отдыхающие на пляже в Алуште.

РИА Новости

© Алексей Мальгавко

«Мы гарантируем обеспечение водой целый день, может быть, не с тем напором воды, но 24 часа. Майские праздники мы точно отработаем без перебоев. По лету мы пока не очень представляем, как сложится ситуация с водой. Мы делаем реконструкцию резервуаров, которые остались, обеспечиваем соседние мини-отели и дома, — рассказала RT гендиректор управляющей компании «Визант групп» Нэлли Шатова, которая управляет несколькими отелями и санаториями на Южном берегу Крыма, объединённых в сеть «Курорты Крыма». — У нас стопроцентная загрузка на всех объектах держится с конца февраля. Для нас, по сути, в майские праздники всплеска не происходит. Практически все санатории на южном берегу Крыма, по крайней мере наши точно, имеют накопительные резервуары с водой. Их нам хватает, чтобы обеспечивать даже с переменной подачей воды все наши объекты. Мы также активно занимаемся реконструкцией трубопровода, чтобы уменьшить потери воды, которые идут от резервуара до самого объекта».

«Мне кажется, ажиотаж по поводу перебоев с водой немного преувеличен», — добавляет она.

Опрошенные корреспондентом RT крымские туристы рассказали о своих впечатлениях от отдыха.

«Мы любим Ялту, и поэтому приехали именно сюда. Про проблемы с водой что-то слышали, но, если честно, особого внимания не обратили. У нас в отеле всё в порядке», — сообщили корреспонденту RT трое туристов из Москвы.

«Мы живём в частном секторе, у дочери. У нас накопители, поэтому всё в порядке. про проблему слышали, надеемся, всё будет хорошо. Но на наш выбор, если честно, это мало бы повлияло — придумали бы что-то», — рассказали две пожилые женщины, также приехавшие на отдых в Ялту.

Несколько других опрошенных отдыхающих, хоть и слышали о проблемах с водоснабжением, но сами с ними также пока не сталкивались, поэтому своим пребыванием на южном берегу Крыма полностью довольны.

Проблема будет решена

Напомним, что в октябре 2020 года правительство РФ утвердило план по решению водной проблемы Крыма за счёт собственных источников воды, на исполнение которого до 2024 года планировалось выделить 48 млрд рублей. Почти вся сумма будет выделена из федерального бюджета и будет потрачена на самые разные нужды — от ремонта нынешних и прокладки новых трубопроводов до геологоразведки и проектов по опреснению воды.

Минобороны России завершило строительство трубопровода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами в Крыму.

globallookpress.com

© MOD Russia

«Эти мероприятия не дадут допустить той ситуации, когда мы будем говорить, что вода будет по графику три часа. Может быть, определённые ограничения с погодными условиями могут быть. Но тот вариант, который развивался с 2020 года и сейчас, — он самый жёсткий», — заявила в начале апреля этого года зампред Совмина Крыма Светлана Маслова.