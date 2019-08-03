Майор ОМОНа: «Да покрашу я забор, покрашу. Вот закончатся эти митинги…"

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ И ПЕРЦОВЫЙ ГАЗ

- Против нас применили климатическое оружие. А что? С самолетов посыпали серебром облака и пошел дождь. Все сделали, гады, чтобы нам не дать собраться! - убеждал меня старик в профессорских очочках и в по-дачному измызганной рубашке. Я слушал. Деться от этих баек дедушки-фантаста было некуда. Мы прячемся в подземном переходе у Пушкинской площади от безжалостного ливня. Погода вне политики. Ей хоть несанкционированный митинг, хоть съезд «Единой России». Не жалеет никого…

…На новой акции протеста оппозиционеры учли ошибки 27 июля – тогда были массовые задержания и драки с полицией. Организаторы в этот раз обозначили на Бульварном кольце аж шесть точек сбора. И призвали всех «мирно гулять по Москве». Ага, мирно – некоторые пришли бунтовать с травматическими пистолетами и газовыми баллончиками (МВД отчиталось потом об изъятии всего этого «митингового" арсенала). Полиция тоже провела работу над ошибками. Чтобы бузотеры свободно не шатались по улицам, блокируя проезд для машин и скорых, омоновцы перегородили все ответвления Бульварного кольца. Тактика сработала.

Митинг чуть не сорвался из-за дождя. Все прятались в метро.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как только дождь отбарабанил свое, оппозиционеры повылазили на Пушкинской, как лисички в лесу. Тут же подъехали автозаки. На площадь высыпал ОМОН, ну, им выпала роль московских грибников. Осенний холод стал сменяться жарой.

- Я 30 лет назад ходил к Белому дому. И чем это закончилось? Страну просрали, - вправлял мозги двум школьникам дедулька с загипсованной рукой.

Наш корреспондент Роман Голованов поговорил на митинге с двумя противоборствующими сторонамиФото: Роман ГОЛОВАНОВ

- А мы не хотим ничего ломать. Мы хотим, чтобы наши права соблюдались, - отбивался от него парень Антон. Учится в 9-м классе. Трудится волонтером в штабе оппозиционера Навального.

- Тогда мы тоже не думали, чем все закончится. Кто-то хотел дефолта? Кто-то думал про Чечню? Да никто тогда не думал, - вспоминал дед. Пацаны в ответ похихикивали над стариком. Да, послушай их споры Тургенев, ему было бы что дописать в своих «Отцах и детях».

омоновцы перегородили все ответвления Бульварного кольцаФото: Роман ГОЛОВАНОВ

А омоновцы начали работу. Паровозиком рассекали толпу, выхватывали оттуда самых крикливых. Особо буйных несли за руки и за ноги - ласточкой. Но в целом паковали как-то даже «нежно».

Несанкционированные акции в Москве.

Тут на Пушкинской прыснули перцем из баллончика. Постарались провокаторы. Глаза заслезились. Закашлялся, словно прихватил бронхит.

- МусорА позор России! – закричал белокурый длинный парень. Заводила? Среди «гуляющих" сразу видны обученные провокаторы. Разжигают толпу, устраивают стычки с полицией. И этот был явно один из них. Не успел он в третий раз доскандировать речевку – ему уже скручивали руки.

Из омоновской рации послышалось: «Что стоите? Вперед! Вперед!» «Космонавты» встали в сцепку. И выдавили протестующих вниз по Страстному бульвару.

Изъятое у митингующих оружие.

«НА ЗОНЕ ПОБРЕЮТ»

Я присоседился к автозаку на Петровке. Заступил в дозор с омоном. Всегда слышишь только одну сторону протеста. А что вообще думают эти мужики и юноши в форме о безобразии, которое творится вокруг них.

- А лица вы специально под маской прячете? – спрашиваю.

- Ага. Какие-то м****и потом выгружают в Интернет наши адреса, фотки детей и жен. Лучше не палиться, - объясняет мне крепыш в бронике и сером камуфляже.

Разговорились с ним и о самих митингующих.

Лица под масками омоновцы прячут, чтобы обезопасить своих родных.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- С жиру бесятся, - философствует силовик. – Для них это тусовка. Хочешь хорошей жизни? Так иди работать. Шатаясь по улицам ничего не поменяешь.

Рядом с нами ходил товарищ майор. Шептался с женой по телефону. Как я понял из разговора, супруга у него с детьми на даче.

Омоновцы считают, что митинг - тусовка для молодежи.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Покрашу забор. Покрашу, - оправдывался майор. – Видишь какая *** (цензурно – ерунда, - ред.) творится. Они уже ****** (цензурно - заколебали).

Выходит, сорвали товарищу майору дачные дела. Какие тут митинги? Ему забор надо красить…

А профессиональный юмор у силовиков очень своеобразный. Вот к автозаку припечатали очередного задержанного: молодой рокер с ирокезом.

- Ты чо, не отошел от «Рамштайна», - смеется через маску омоновец. – Выворачивай портфель.

В рюкзаке у рокера оказались сменные штаны и майка.

- О! Прям как на зону собирался, - посмеялся полицейский, который вместе со мной со стороны следил за задержанием. – Только бы гребень сбрить. А то на этапе не поймут. Хотя, там парикмахер бесплатный – побреет.

Автозак забили такими рокерами и хипстерами под завязку. Мотор зарычал. Взвизгнули сирены. Бобик покатил в какое-то отделение полиции.

- Говорят, в прошлую субботу поймали почти 200 уклонистов. Теперь забреют в армию. Буду с нами стоять в оцеплении, - не унимался полицейский. Шуточки, однако.

Оказывается, «зеленые» росгвардейцы, которые не дают протестующим перекрыть улицы – это солдаты срочники. Подхожу к одному из таких ребят.

Железные гвардейцы - это молодые солдаты-срочникиФото: Михаил ФРОЛОВ

- Ты откуда? – спрашиваю.

- С Курска. 21 мне, - отвечает парень в камуфляже. Он моложе многих задержанных на несанкционированных митингах.

- А сам как ко всей этой катавасии относишься?

- Да мне пофиг, - признался солдатик. – Сказали стоять – я стою. Осталось три месяца и поеду домой – дембель. А вот мать волнуется. В новостях видела все это. Звонила, уговаривала не ходить – опасно. Но у нас приказы не обсуждаются.

Тут к срочнику подошел командир и рявкнул ему в ухо:

- Стой смирно, смотри прямо! И молчи.

Тот замолчал. Приказы ж не обсуждаются…

Автозак забили рокерами и хипстерами под завязкуФото: Михаил ФРОЛОВ

PS

... Дождь с новой силой смывал остатки протестующих с Трубной. Мы шли по тропинке с омоновцем. Он читает «Комсомолку».

– Все телеграммы пишут, что вы круто отработали, - пересказываю ему последние новости. – Но почему в прошлую субботу дали им перекрывать Садовое кольцо?

– Наверно думали, что они как люди себя поведут, – отвечает за всех силовиков парень в каске. – Ошиблись. Все пишут только, как этих били. Но что было «до» - молчат. Не говорят, как те нападали, кидали камни. Я же тоже в интернете сижу. Смотрел все эти ролики. Хорошие нарезки они делают против нас...

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