Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Эксперты студии Соловьева - об изменениях на Украине при Зеленском! Обязательно ...
Любовь Соболь задержали при попытке уехать на такси
"США продемонстрировали наплевательское отношение": Российские диплома...
"Готовы отобрать Керченский пролив силой?" Киев просит у Запада "...
Главная / В России

Майор ОМОНа: «Да покрашу я забор, покрашу. Вот закончатся эти митинги…"

03 августа 2019, 19:24  •  85 • В России

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ И ПЕРЦОВЫЙ ГАЗ

- Против нас применили климатическое оружие. А что? С самолетов посыпали серебром облака и пошел дождь. Все сделали, гады, чтобы нам не дать собраться! - убеждал меня старик в профессорских очочках и в по-дачному измызганной рубашке. Я слушал. Деться от этих баек дедушки-фантаста было некуда. Мы прячемся в подземном переходе у Пушкинской площади от безжалостного ливня. Погода вне политики. Ей хоть несанкционированный митинг, хоть съезд «Единой России». Не жалеет никого…

…На новой акции протеста оппозиционеры учли ошибки 27 июля – тогда были массовые задержания и драки с полицией. Организаторы в этот раз обозначили на Бульварном кольце аж шесть точек сбора. И призвали всех «мирно гулять по Москве». Ага, мирно – некоторые пришли бунтовать с травматическими пистолетами и газовыми баллончиками (МВД отчиталось потом об изъятии всего этого «митингового" арсенала). Полиция тоже провела работу над ошибками. Чтобы бузотеры свободно не шатались по улицам, блокируя проезд для машин и скорых, омоновцы перегородили все ответвления Бульварного кольца. Тактика сработала.

Митинг чуть не сорвался из-за дождя. Все прятались в метро.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как только дождь отбарабанил свое, оппозиционеры повылазили на Пушкинской, как лисички в лесу. Тут же подъехали автозаки. На площадь высыпал ОМОН, ну, им выпала роль московских грибников. Осенний холод стал сменяться жарой.

- Я 30 лет назад ходил к Белому дому. И чем это закончилось? Страну просрали, - вправлял мозги двум школьникам дедулька с загипсованной рукой.

Наш корреспондент Роман Голованов поговорил на митинге с двумя противоборствующими сторонамиФото: Роман ГОЛОВАНОВ

- А мы не хотим ничего ломать. Мы хотим, чтобы наши права соблюдались, - отбивался от него парень Антон. Учится в 9-м классе. Трудится волонтером в штабе оппозиционера Навального.

- Тогда мы тоже не думали, чем все закончится. Кто-то хотел дефолта? Кто-то думал про Чечню? Да никто тогда не думал, - вспоминал дед. Пацаны в ответ похихикивали над стариком. Да, послушай их споры Тургенев, ему было бы что дописать в своих «Отцах и детях».

омоновцы перегородили все ответвления Бульварного кольцаФото: Роман ГОЛОВАНОВ

А омоновцы начали работу. Паровозиком рассекали толпу, выхватывали оттуда самых крикливых. Особо буйных несли за руки и за ноги - ласточкой. Но в целом паковали как-то даже «нежно».

Несанкционированные акции в Москве.

Тут на Пушкинской прыснули перцем из баллончика. Постарались провокаторы. Глаза заслезились. Закашлялся, словно прихватил бронхит.

- МусорА позор России! – закричал белокурый длинный парень. Заводила? Среди «гуляющих" сразу видны обученные провокаторы. Разжигают толпу, устраивают стычки с полицией. И этот был явно один из них. Не успел он в третий раз доскандировать речевку – ему уже скручивали руки.

Из омоновской рации послышалось: «Что стоите? Вперед! Вперед!» «Космонавты» встали в сцепку. И выдавили протестующих вниз по Страстному бульвару.

Изъятое у митингующих оружие.

«НА ЗОНЕ ПОБРЕЮТ»

Я присоседился к автозаку на Петровке. Заступил в дозор с омоном. Всегда слышишь только одну сторону протеста. А что вообще думают эти мужики и юноши в форме о безобразии, которое творится вокруг них.

- А лица вы специально под маской прячете? – спрашиваю.

Любовь Соболь до несогласованной акции не доехала

- Ага. Какие-то м****и потом выгружают в Интернет наши адреса, фотки детей и жен. Лучше не палиться, - объясняет мне крепыш в бронике и сером камуфляже.

Разговорились с ним и о самих митингующих.

Лица под масками омоновцы прячут, чтобы обезопасить своих родных.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- С жиру бесятся, - философствует силовик. – Для них это тусовка. Хочешь хорошей жизни? Так иди работать. Шатаясь по улицам ничего не поменяешь.

Рядом с нами ходил товарищ майор. Шептался с женой по телефону. Как я понял из разговора, супруга у него с детьми на даче.

Омоновцы считают, что митинг - тусовка для молодежи.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Покрашу забор. Покрашу, - оправдывался майор. – Видишь какая *** (цензурно – ерунда, - ред.) творится. Они уже ****** (цензурно - заколебали).

Выходит, сорвали товарищу майору дачные дела. Какие тут митинги? Ему забор надо красить…

А профессиональный юмор у силовиков очень своеобразный. Вот к автозаку припечатали очередного задержанного: молодой рокер с ирокезом.

У «мирных» протестующих полицейские отобрали целый арсенал

Ведут к автозаку паренька с ирокезом.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Ты чо, не отошел от «Рамштайна», - смеется через маску омоновец. – Выворачивай портфель.

В рюкзаке у рокера оказались сменные штаны и майка.

- О! Прям как на зону собирался, - посмеялся полицейский, который вместе со мной со стороны следил за задержанием. – Только бы гребень сбрить. А то на этапе не поймут. Хотя, там парикмахер бесплатный – побреет.

Автозак забили такими рокерами и хипстерами под завязку. Мотор зарычал. Взвизгнули сирены. Бобик покатил в какое-то отделение полиции.

- Говорят, в прошлую субботу поймали почти 200 уклонистов. Теперь забреют в армию. Буду с нами стоять в оцеплении, - не унимался полицейский. Шуточки, однако.

Оказывается, «зеленые» росгвардейцы, которые не дают протестующим перекрыть улицы – это солдаты срочники. Подхожу к одному из таких ребят.

Железные гвардейцы - это молодые солдаты-срочникиФото: Михаил ФРОЛОВ

- Ты откуда? – спрашиваю.

- С Курска. 21 мне, - отвечает парень в камуфляже. Он моложе многих задержанных на несанкционированных митингах.

- А сам как ко всей этой катавасии относишься?

- Да мне пофиг, - признался солдатик. – Сказали стоять – я стою. Осталось три месяца и поеду домой – дембель. А вот мать волнуется. В новостях видела все это. Звонила, уговаривала не ходить – опасно. Но у нас приказы не обсуждаются.

Тут к срочнику подошел командир и рявкнул ему в ухо:

- Стой смирно, смотри прямо! И молчи.

Тот замолчал. Приказы ж не обсуждаются…

Автозак забили рокерами и хипстерами под завязкуФото: Михаил ФРОЛОВ

PS

... Дождь с новой силой смывал остатки протестующих с Трубной. Мы шли по тропинке с омоновцем. Он читает «Комсомолку».

– Все телеграммы пишут, что вы круто отработали, - пересказываю ему последние новости. – Но почему в прошлую субботу дали им перекрывать Садовое кольцо?

– Наверно думали, что они как люди себя поведут, – отвечает за всех силовиков парень в каске. – Ошиблись. Все пишут только, как этих били. Но что было «до» - молчат. Не говорят, как те нападали, кидали камни. Я же тоже в интернете сижу. Смотрел все эти ролики. Хорошие нарезки они делают против нас...

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



85
Источник
Похожие новости
02 августа 2019, 23:54
Команда Навального «отмыла» миллиард от Запада
02 августа 2019, 23:54
Как гарантировать каждому ребенку место в детском саду, и почему Владимир Бортко попросил не называть его режиссером
03 августа 2019, 11:09
Семейная поддержка: Путин подписал закон о пособиях на детей
03 августа 2019, 01:24
«Нанесла сильное оскорбление»: обвиняемый в убийстве петербургской активистки Григорьевой дал признательные показания
03 августа 2019, 16:09
Любовь Соболь до несогласованной акции не доехала
03 августа 2019, 19:24
У «мирных» протестующих полицейские отобрали целый арсенал
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 августа 2019, 04:54
Россияне требуют разогнать митинги, а укры расстроились из-за дня ВМФ (Геополитика.Ру...
03 августа 2019, 01:24
«Запугивание и подавление»: на Украине допрашивают получивших российские паспорта жит...
03 августа 2019, 04:54
"Кому совсем не повезет – станет сакральной жертвой": Молодежи раскрыли неп...
03 августа 2019, 01:24
«Нанесла сильное оскорбление»: обвиняемый в убийстве петербургской активистки Григорь...
03 августа 2019, 04:54
"Киев хотел доминировать, не развивая": Швейцарский журналист разложил по п...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 июля 2019, 19:09
Российский Генштаб: США готовят диверсионные группы боевиков для уничтожения нефтегазовой инфраструктуры Сирии
31 июля 2019, 11:39
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
27 июля 2019, 21:39
Это не народ
29 июля 2019, 07:54
Соратник Зеленского раскритиковал "Московию" и напомнил о "единственном результате" Майдана
28 июля 2019, 20:52
Из Москвы в США на поезде. Россия делает невероятное
02 августа 2019, 02:54
Пустился в бега, прихватив жизненно важную информацию: Эксперты гадают, что ждет Порошенко
01 августа 2019, 04:09
Набитый трупами борт или попытка убить Путина? В деле MH17 Малайзия вступилась за Россию, подставив "ножку" США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.