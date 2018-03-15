Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Великобритания высылает 23 российских дипломата, США заговорили о «химическом ор...
Ультиматум истек. Британия готова объявить войну? (РАКЕТА.News)
ЦИК не встал на защиту ревущей Собчак
"Или крест снимите, или штаны наденьте": Симоньян пожаловалась на ценз...
Главная / Политика

Майк Помпео – госсекретарь США от братьев Коч

15 марта 2018, 00:54  •  45 • Политика
Преемник Рекса Тиллерсона – свой и для военных, и для ВПК
Замена госсекретаря США Рекса Тиллерсона на директора ЦРУ Майка Помпео ожидалась и тем не менее стала сюрпризом: ведь ещё недавно президент Трамп говорил, что ничего подобного в ближайшем будущем не произойдёт. Эксперты гадают, что переполнило «чашу терпения» главы Белого дома. Высказывается мнение, что они разошлись во взглядах на ответственность России за покушение на перебежчика Скрипаля в Великобритании. Однако здесь явная натяжка, ибо оба деятеля говорят лишь о готовности поддержать Лондон в его оценках, а не выносят окончательный вердикт. Ближе к сути те, кто указывают на расхождения госсекретаря и президента по широкому кругу внешнеполитических вопросов – от ядерных программ Ирана и КНДР до Парижских соглашений по климату.
Уходящая натура – Рекс Тиллерсон
Тиллерсон, как правило, занимал более сдержанную позицию, за исключением, пожалуй, отношений с Россией, в которых, словно оправдываясь за имеющуюся у него от Москвы награду за нефтяное сотрудничество, выступал в лагере ястребов. Однако не было заметно, что именно это вызывало какое-то особое недовольство президента. Более серьёзным раздражителем во взаимодействии Трампа и госсекретаря было скорее упорное бойкотирование последним заявленного решения США перенести своё посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Максимум, что сделал до сих пор Тиллерсон, это объявил о проведении ремонта и реконструкции в американском генконсульстве в Иерусалиме, подрывая тем самым престиж «теневого министра иностранных дел» Америки и зятя президента Дж. Кушнера, а заодно и кушнеровского тестя. Кроме того, отставка Тиллерсона может быть предзнаменованием намерений Трампа провозгласить в ближайшее время выход из «ядерной сделки» с Тегераном.
Однако за всеми этими расхождениями кроются достаточно глубокие противоречия между деловыми кругами, представленными Тиллерсоном, и теми, кто стоит за Трампом. Будучи бывшим исполнительным директором ExxonMobil, отставленный госсекретарь защищал интересы той части американского бизнеса, которая уже укоренилась на Ближнем Востоке и не заинтересована в дальнейшем ухудшении отношений с исламским миром. В то же время выбор главой Белого дома нового руководителя Госдепартамента в лице Майка Помпео ясно говорит о том, кто рвётся к переделу в регионе сфер экономического влияния и к укреплению в нём американской военной инфраструктуры.
Майк Помпео
Майк Помпео широко зарекомендовал себя тем, что является ставленником братьев Дэвида и Чарльза Коч, совместно владеющих крупнейшей частной корпорацией Америки Koch Industries (доходы за 2017 год составили $100 млрд, численность занятых более 120 тыс. человек). Братья известны своими ультраконсервативными взглядами, поддержкой соответствующих течений (таких как «Движение чаепития») и исключительно высоким уровнем «политического спонсорства». Их ежегодные пожертвования на «общественную деятельность» исчисляются многими десятками миллионов долларов. К этому семейству в полной мере применимо часто адресуемое американскими СМИ по адресу других понятие «олигархи».
Дэвид и Чарльз Коч
Их поле деятельности охватывает главным образом нефтепереработку, а также строительство и эксплуатацию трубопроводов. Имея широкую сеть филиалов и обширные инвестиции за рубежом, братья Коч до последнего времени очень слабо присутствовали в ключевом для сферы их деятельности ближневосточном регионе.
Схема компаний и предприятий братьев Коч за пределами США
И только сейчас перед ними открывается возможность «перетасовать» здесь все карты по-новому и потеснить своих традиционных конкурентов. Помпео тесно связан с братьями со времён создания им крупной компании по производству и обслуживанию нефтедобывающего оборудования Sentry International в общем для них канзасском городе Вичита (Wichita). Он, в частности, до последнего момента являлся членом попечительского совета, основанного братьями консервативного информационно-аналитического центра Канзасский институт политики (Kansas Policy Institute). При финансовой поддержке семьи Коч в 2010 г. Помпео провёл кампанию по своему избранию в палату представителей Конгресса, где достаточно последовательно отстаивал их взгляды и интересы. Сначала в комитете по энергетике и торговле, а затем и в спецкомитете по разведке. Среди коллег получил прозвище Конгрессмен от Братьев Коч. За время пребывания в Конгрессе Помпео получил от семьи Коч легально 375 500 долл. И ведь какие только причудливые связи политиков США не расследуют американские прокуроры, кроме одной – связи с большим бизнесом! В пользу своих покровителей кандидат в госсекретари, к примеру, проталкивал законы о сокращении регулирующих мер в отношении нефтяных и газовых компаний, а также прекращении налоговых поблажек на разработку источников возобновляемой энергии. Достаточно сказать, что руководителем аппарата Помпео в Конгрессе был корпоративный юрист Koch Industries Марк Ченовет (Mark Chenoweth). А в 2012 году Помпео даже написал для Politico статью с характерным заголовком «Прекратите преследовать братьев Коч».
Замглавы Минобороны РФ: Искусственный интеллект поможет России выигрывать кибервойны
Помпео для этой семьи как проверенный проводник её интересов, имеющий к тому же прочные связи с силовыми структурами, – идеальная фигура на новом посту. Преемник Тиллерсона – свой и для военных, и для ВПК. В 1986 г. он закончил военную академию в Вест-Пойнте первым по успеваемости в выпуске. Три года командовал танковым взводом 4-й пехотной дивизии в треугольнике границ ФРГ, ГДР и Чехословакии, воочию наблюдая за «противником» по ту сторону железного занавеса. В 1991 г. он уволился из армии, посчитав, очевидно, что в новых геополитических координатах военная карьера уже не имеет особого смысла. Хотя прослужил он немного, но «первый в выпуске» Вест-Пойнта с его особым «братством чести» – весомая рекомендация и для шефа Пентагона генерала Мэттиса, и для помощника по национальной безопасности генерала МакМастера. Помпео подтвердил свои способности, с отличием закончив самую авторитетную в стране юридическую школу Гарвардского университета, где даже был редактором издания Harvard Law Review. Однако и этого ему показалось мало. До того как Помпео сблизился с братьями Коч, он с товарищами основал по линии сотрудничества с ВПК аэрокосмическую компанию Thayer Aerospace с общим числом занятых в 400 человек.
Эксперты однозначно относят Майка Помпео к числу ястребов. Особой непримиримостью отличается его позиция в отношении Ирана, против которого он призывал применить военную силу ещё в 2014 году. Уже на посту директора ЦРУ в конце 2017 года он ставил на одну доску Иран и «Исламское государство» [в России эта террористическая организация запрещена]. Легко предположить, что Помпео поддержит обещанный Трампом выход из ядерной сделки с Ираном, чему Тиллерсон откровенно противился.
Эрдоган выразил надежду на падение Африна к вечеру среды
Столь же жёсткими являются взгляды Помпео на происходящее в Сирии. Он не раз заявлял, что не может представить «стабильную Сирию» с Башаром Асадом у власти. Процесс национального примирения и прекращения военных действий в этой стране кандидат в госсекретари называл не иначе как «уловкой аятолл и Владимира Путина». Он также убеждал, что обмениваться развединформацией по Сирии с Россией – «вредная идея», так как Россия может использовать эту информацию для нанесения ущерба США и удара по сирийским отрядам, лояльным Вашингтону. Помпео не совсем в унисон с главой Белого дома даже заявлял, что «вмешательство России» в политическую жизнь США не было единичным, что оно было «постоянной угрозой», существовавшей «много лет».
В целом «гремучая смесь ястребов» из числа бывших и действующих военных во главе силовых и внешнеполитических структур США да ещё настроенных на экспансию в ближневосточном регионе может вызвать дальнейшую дестабилизацию этого самого взрывоопасного района на Земле, как и мира в целом. Остаётся надеяться, что свойственный профессиональным военным прагматизм всё же вынудит их руководствоваться в первую очередь здравым смыслом, а не геополитическими и идеологическими химерами. Ну и надо надеяться, что президент Трамп проявит достаточно воли, чтобы «горячие головы» в его окружении не вогнали Америку в опасные для всех авантюры.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

45
Источник
Похожие новости
14 марта 2018, 21:39
"Или крест снимите, или штаны наденьте": Симоньян пожаловалась на цензуру в Великобритании
14 марта 2018, 22:54
Чижов заявил об отсутствии официальной реакции ЕС на отравление Скрипаля
14 марта 2018, 18:24
Великобритания не планирует ужесточать выдачу виз гражданам России

Загрузка...
14 марта 2018, 19:39
МИД РФ: заявления Мэй по делу Скрипаля подрывают основы межгосударственного диалога
15 марта 2018, 00:54
Майк Помпео – госсекретарь США от братьев Коч
14 марта 2018, 15:09
Россия потребовала от Британии обеспечить консульский доступ к дочери Скрипаля
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
12 марта 2018, 06:28
Вечер с Владимиром Соловьевым от 11.03.18
12 марта 2018, 07:54
Скандал в Болгарии: это наш патриарх и наше дело!
14 марта 2018, 02:09
Шерин наглядно показал, почему Скрипаля отравили британцы
11 марта 2018, 09:09
"Такой петросянщины мир еще не видел" - украинского "плевателя" высмеяли после нападения на русского
11 марта 2018, 09:09
Итоги недели. Грядёт европейская весна
14 марта 2018, 05:24
Мы сделали это: Путин приедет на полуостров по Крымскому мосту
13 марта 2018, 09:54
Хуже, чем преступление. Строительство корветов проекта 20386 - ошибка
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.