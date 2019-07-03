Майе Санду в Бухаресте пообещали помочь «по всем вопросам»

В том числе, и по Приднестровью…

2 июля премьер-министр Молдовы Майя Санду и вице-премьер Андрей Нэстасе прибыли с визитом в Бухарест для встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и премьером Виорикой Дэнчилой, а также с депутатами и сенаторами Румынии.

Это был первый зарубежный визит нового премьер-министра Молдовы. И не случайно для него выбрана Румыния.

«Это мой первый официальный визит по двусторонней линии после получения премьерского мандата и отражает важность и интерес, которые новое правительство Молдовы уделяет особым и привилегированным отношениям с Румынией», – объяснила Санду журналистам.

По итогам переговоров президента Румынии и премьера Молдовы состоялась пресс-конференция.

«Я заверяю вас в поддержке со стороны Румынии и лично моей в условиях чёткого обязательства новой правительственной коалиции, поддерживающей европейский путь. Румыния готова предоставить необходимую помощь, направленную на консолидацию молдавских государственных институтов», – заявил президент Румынии и уточнил, что уже готово предложение о создании группы экспертов, которые «должны в срочном порядке определить области, в которых требуется помощь».

Со своей стороны Майя Санду подтвердила, что румынская помощь Молдове просто необходима.

«К сожалению, наследие олигархического режима в Республике Молдова оставило тяжёлые последствия для наших граждан. Они разрушили экономику страны, превратили государственные учреждения в личный бизнес и изолировали Республику Молдова на международном уровне. Мы верим, что Румыния останется основным союзником молдован и нашего европейского пути», – заявила Санду и добавила, что «европейская повестка дня – это главная директива отношений с Румынией».

Со своей стороны, глава Румынии пообещал приложить все усилия для разблокирования европейской финансовой помощи. То же пообещала и премьер-министр румынского государства, с которой Санду встретилась после пресс-конференции.

«В рамках консультаций с европейскими партнёрами и европейскими институтами мы готовы поддержать разблокирование финансовой помощи, предоставленной Европейским союзом Молдове», – обещала премьер Виорика Дэнчилэ. Также премьер Румынии посулила «помощь в разрешении приднестровского конфликта с учётом сохранения суверенитета и территориальной целостности Молдовы, а также её проевропейского курса». В чём будет выражаться такая помощь, она не уточняла.

В ходе визита в Бухарест был затронут и вопрос о союзе с социалистами, при этом Майя Санду подчеркнула, что этот союз был необходим для устранения власти олигарха Плахотнюка.

Насчёт долговечности этого союза, премьер Молдовы отметила, что «время покажет, насколько прочным является партнёрство с ПСРМ». Впрочем, ей пришлось подтвердить, что пока все стороны обязательства свои соблюдают, и разногласий нет.

Министр внутренних дел Андрей Нэстасе высоко оценил визит в соседнюю страну, отметив, что «диалог между двумя сторонами проходил в тёплой и непринуждённой обстановке».

«Мне было очень приятно, что мы разделяем мнение о необходимости поддержки демократических процессов и возобновления программы реформ, призванной вернуть Молдову к статусу государства закона и на путь европейских ценностей», – написал Нэстасе на своей странице в социальной сети Facebook.

В Бухаресте также обсуждались вопросы завершения строительства газопровода Яссы-Кишинёв и необходимость объединения высоковольтных линий электропередачи.

А уже 4 июля Майя Санду посетит с рабочим визитом Брюссель.