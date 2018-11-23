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Майдану пять лет, а Европы все нет: что обещали украинцам в 2013 году и что не сбылось

23 ноября 2018, 02:09  •  63 • В России

Пять лет назад правительство Украины приостановило подготовку к подписанию соглашения об ассоциации с Евросоюзом. На сегодняшней Украине принято считать, что в ответ на эти возмутительные действия Виктора Януковича на киевскую площадь Независимости стихийно вышли безусые студенты. А бездушный режим растоптал демократические порывы молодежи берцами, попутно сломав несколько ключиц и переносиц. С этого якобы и начался евромайдан.

На самом деле подготовка к очередному противостоянию оппозиции и власти началась гораздо раньше. Еще 13 ноября 2013 года будущий генпрокурор Украины Юрий Луценко (на тот момент - лидер общественного движения «Третья Украинская республика») призвал готовить стотысячный митинг на случай срыва подписания ассоциации: «Пока еще не для того, чтобы смести с земли Банковую (администрация президента на ул. Банковой в Киеве. - Авт.). Просто продемонстрировать, что людям небезразлично, где будет Украина завтра».

И к исходу первой недели протеста у «студотряда» уже был палаточный городок, комендантом которого стал «староста курса» Андрей Парубий. А со сцены Яценюк, Кличко и Тягнибок (будущие премьер, мэр Киева и депутат Рады соответственно) рассказывали о европейских «стипендиях».

Впрочем, борьба за головы украинцев - за их умы - началась еще раньше. С сентября по городу массово раздавали методички, отпечатанные на хорошей бумаге, в которых ярко и доступно описывались преимущества жизни в большой и дружной европейской семье над прозябанием в тени злой России-мачехи.

Некоторые произведения агитискусства до сих пор висят в Сети. По ним сегодня можно наглядно судить, как оболванивали Украину, которая спустя почти пять лет после подписания ассоциации с ЕС так и не приблизилась к Европе.

«Есть лучшая сторона Европы» - под таким названием Институт мировой политики начал информкампанию, посвященную евроинтеграции страны. В форме комиксов жителям незалежной рисовали их незавидное настоящее и прекрасное будущее (см. картинки и «Цитаты из методички» ).

Фото: iwp.org.ua/en

ОБЕСПЕЧЕННАЯ СТАРОСТЬ

Цитата из методички:

«В Германии средняя пенсия - около 800 евро в месяц, во Франции минимальная пенсия составляет 500 евро в месяц, в Великобритании - 760 евро. В Украине средняя пенсия составляет примерно 137 евро (1438 гривен)».

Наш комментарий:

Что есть, то есть. Средняя пенсия на Украине за пять лет подросла до 1828 гривен. Правда, из-за мирового кризиса (и мудрой экономической политики Киева, разумеется) сегодня это - 58 евро. Та же математика и со средними зарплатами. Они вроде и выросли в два раза, но в евро стали вдвое меньше - 198. При этом квартплата поднялась в два-три раза, электричество - в пять, отопление - более чем в 10 раз, газ - в семь раз.

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Фото: iwp.org.ua/en

ЗДОРОВЬЕ ГРАЖДАН

Цитата из методички:

«На одного человека в Украине в среднем тратится менее 90 евро, а в странах ЕС - до 1200 евро. В целом на медицинское обслуживание одного жителя Украины тратится средств в 13 раз меньше, чем в среднем по ЕС».

Наш комментарий:

В результате реформы здравоохранения расходы на медицину на Украине снизились с $7,5 млрд. до $2,8 млрд. Среди «достижений» - введение платных услуг практически во всех сферах, отрицательная разница между родившимися и умершими увеличилась со 158 почти до 200 тысяч человек. Резко возросла заболеваемость туберкулеза из-за исчезновения вакцин, в том числе российских, которые попали под запрет. Зато теперь доступна услуга «врач по телефону» - в Закарпатье от кори умер 12-летний ребенок - дистанционно поставили неверный диагноз.

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Фото: iwp.org.ua/en

ЕС БЕЗ ГРАНИЦ

Цитата из методички:

«Безвизовые путешествия не только позволяют европейцам из приграничных регионов планировать свои путешествия в последнюю минуту, но и ездить за покупками и посещать врача в соседней европейской стране».

Наш комментарий:

Каждый украинец может выпить кофе в Братиславе, улететь лоукостом в Варшаву или посетить Венскую оперу - кто же не помнит золотые слова Петра Порошенко.

При этом у украинца должны быть бронь проживания и финансовые гарантии из расчета 45 евро на человека в сутки. Один любитель Венской оперы пытался доказать польским пограничникам финансовую состоятельность игрушечными дензнаками из «Монополии». Поток «туристов» в Европу за пять лет увеличился. Однако в большинстве своем люди едут работать, причем нелегально.

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Фото: iwp.org.ua/en

УРОВЕНЬ МЕЖЧЕЛОВЕЧЕСКОГО НЕДОВЕРИЯ

Цитата из методички:

«В Украине, как и других постсоветских странах, люди способны доверять только ближайшему окружению - родственникам и действительно близким друзьям. Как показывает мировой опыт, уровень межчеловеческого доверия и уровень обеспечения - вещи взаимосвязанные. Обычно, чем ниже уровень обеспечения - тем ниже уровень доверия. В европейских странах уровень жизни выше и намного выше уровень межперсонального доверия».

Наш комментарий:

Уровень жизни на Украине здоровым ростом не отличается. А об уровне доверия, когда линия фронта прошла через семьи, говорить и вовсе не приходится. По доносам в тюрьмы бросают «бытовых сепаратистов» и «изменников Родины». Страна раскололась на «ватников» и «укропов», на «москальскую» и автокефальную церковь, на тех, кто пытается чтить свои корни, и тех, кто открыто поклоняется Бандере. Агрессивное националистическое меньшинство настолько запугало страну, что ростки голоса разума крайне редко пробиваются через антироссийскую грязь.

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Фото: iwp.org.ua/en

АБСОЛЮТНАЯ ИЕРАРХИЯ

Цитата из методички:

«В украинских реалиях чуть не любой начальник считает себя царем, а своего подчиненного рабом, пока не попадает в кабинет вышестоящего начальника. Во многих европейских странах начальник - это лишь старший партнер. Если в Украине подчиненный - бесправный, то в ЕС трудовые отношения строго регламентированы соответствующим законодательством».

Наш комментарий:

Строго регламентированные трудовые отношения в ЕС благодаря «священному безвизу» украинцы смогли прочувствовать на себе. Сеть переполнена леденящими душу рассказами о самых настоящих рабских условиях, в которые поставлены заробитчане в просвещенной Европе. И люди все равно едут, потому что терпеть европейское рабство выгоднее, чем отечественное.

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Фото: iwp.org.ua/en

НЕТОЛЕРАНТНОСТЬ

Цитата из методички:

«В Украине достаточно часто наблюдаются проявления нетолерантности. Социологические данные показывают, что только 5% украинцев готовы принять участие в акциях протеста против дискриминации. Только 36% готовы отдать свой голос за еврея в качестве кандидата в президенты, за темнокожего - только 18%».

Наш комментарий:

Тут и комментировать как-то неловко. Боюсь, что сегодня желающих голосовать за темнокожего еврея было бы еще меньше. За пять лет выбравшийся из схронов маргинальный национализм эволюционировал до государственной национальной идеи. В вооруженных силах созданы целые подразделения, построенные на нацистской идеологии. Проспекты и площади городов называются в честь нацистских преступников. По улицам ходят многочисленные дружины, созданные по принципу «чистоты крови». Антисемитские граффити стали привычной частью городского пейзажа. И главное, цивилизованный Старый Свет смотрит на это с покровительственным снисхождением. Как потомственная гувернантка на разбаловавшегося ребенка. Нет-нет да выстрелит какой-нибудь острый репортаж о том, как в детском лагере учат резать «москалей». И тут же тонет в общем потоке антироссийской пропаганды, в которой Украина - жертва агрессии. А значит, ей можно простить маленькие шалости.

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Фото: iwp.org.ua/en

ПОЛИТИЧЕСКАЯ БЕЗНАКАЗАННОСТЬ

Цитата из методички:

«В Украине политик или чиновник может откровенно прибегать к публичной лжи, манипуляциям и плагиату. Между тем за три последних года три известных политических деятеля только из Германии были вынуждены уйти в отставку из-за плагиата докторских работ».

"Еле языком ворочал": Украинский политик рассказал, как Порошенко ходил пьяным во время майдана

Наш комментарий:

Уход Порошенко от налогов через панамские офшоры не заинтересовал следственные органы. Расследование в отношении Яценюка о воровстве денег на строительстве стены на границе с Россией стоит без движения. Обвинения в адрес сына главы МВД Украины Арсена Авакова (в поставках некачественной экипировки для нужд армии) сняты. И даже позорные провалы на фронте не являются причиной ни то что для расстрела, а хотя бы для отставки.

ОТ АВТОРА

Российская агрессия - это вообще один из столпов как внешней, так и внутренней политики Киева. Ведь все вышеописанные неприятности легко объясняются внешним вторжением. Из-за него и больниц меньше стало, и отопление дороже, и цены на продукты выше, и жизнь тяжелее. И не важно, что в долги украинцев вгоняют грабительские условия МВФ, без которых Киев не получит очередного транша. А Россия при этом остается крупнейшим инвестором в украинскую экономику и ее крупнейшим же торговым партнером. Пока идет война на востоке, как-то неприлично спрашивать, почему батареи в квартире покрыты инеем. «Холодно? Подумай о тех, кто спит в окопе», - советует девушка из запущенной в соцсетях агиткампании. Война все спишет.

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