Майданщики допрыгались: Венгрия может отозвать признание независимости Украины

Вот и начала трещать по швам украинская государственность вместе с такой же сомнительной независимостью. В ответ на репрессии СБУ против венгров Закарпатья Будапешт может отозвать признание независимости самой Украины.Такую угрозу в беседе с киевскими журналистами выдвинул посол Венгрии на Украине Иштван Ийдярто. Он напомнил, что в 1991 году, когда вся Украина голосовала за выход из состава Советского Союза, на территории страны состоялось ещё как минимум два народных плебисцита. За получение автономного статуса единогласно проголосовали венгры Закарпатья и этнические болгары, проживающие в Болградском районе Одесской области. Причём венгерская община предлагала два варианта автономии – в пределах Закарпатской области или только на базе Береговского района.Верховная Рада отмела оба варианта, отказав как венграм, так и болгарам. Но плебисциты-то состоялись. Народ проголосовал. А сейчас украинские силовики злостно нарушают права этнических венгров, а Киев плюёт на давний референдум, официальная заявляя о его нелегитимности. Но по тому же принципу и Венгрия может официально на высшем государственном уровне усомниться в законности всеукраинского референдума о выходе из СССР. Тем более, что основания-то все имеются с юридической точки зрения. Любой международный суд назовёт процесс легализации выхода Украины из СССР как минимум мутным. А уж если как следует покопаться, да провести серьёзное расследование….Поэтому Венгрия считает, что имеет полное право не признавать суверенитет Украины. И если Киев немедленно не прекратит репрессий против этнических венгров Закарпатья, Будапешт официально отзовёт своё признание украинской независимости.Как многие могут догадаться, с таким раскладом, юридически оформленным и заверенным в международных инстанциях, Венгрия в любой момент может назвать Закарпатье своей территорией и послать все претензии Киева куда подальше.