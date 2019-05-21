Майданоправление. Для расправы над Кочаряном Пашиняну нужен народ

Автор:

Гасанов Камран

Решение ереванского суда доказало, что Никол Пашинян ещё не полностью контролирует ситуацию в стране. «Бархатная революция» подарила его партии «Мой шаг» большинство в парламенте, а ему — премьерское кресло, но судебная система сохранилась за прежними функционерами.

Кочарян на свободе

Суд первой инстанции Еревана освободил второго президента Армении Роберта Кочаряна из заключения. За него поручились лидер непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян и его предшественник Аркадий Гукасян.

Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя по делу о событиях 1-2 марта 2008 года. Тогда в Армении проходили президентские выборы, на которых победил Серж Саргсян. Сторонники первого президента страны Левона Тер-Петросяна признали выборы сфальсифицированными и потребовали аннулирования результатов. Силовики начали давить протесты, в результате погибли 10 человек, свыше 200 были ранены.

Победивший в ходе прошлогодней «бархатной революции» Никол Пашинян решил расправиться с прежними властями страны. Обвинения в насильственном свержении конституционного строя против Кочаряна были выдвинуты 26 июля 2018 года. На следующий день по решению суда бывшего президента арестовали на два месяца. Но уже 13 августа Апелляционный суд его освободил, сославшись на то, что Кочарян пользуется неприкосновенностью. Генпрокуратура не сдавалась и повторно потребовала вернуть Кочаряна под стражу, где он и оказался 7 декабря. И вот спустя почти полгода обвиняемый снова на свободе.

Р. Кочарян. Фото: www.globallookpress.com

Второй этап революции

Решение суда — удар по авторитету Пашиняна. Раз уж суды не хотят ему подчиняться, он решил действовать своим излюбленным методом. Утром 20 мая он вывел своих сторонников на улицы, попросив их перекрыть входы и выходы во все здания суда Армении. Так глава правительства решил подкрепить требование беспристрастности судов.

Думаю, все увидели, что незаконное вмешательство в судебные дела удостоится жёсткого противодействия. Это противодействие будет общенародным. Наша цель — иметь в Армении истинно независимую судебную систему. Сейчас начинаем конкретные действия для её создания,

— заявил Пашинян.

К полудню он попросил народ разойтись. Аналитики назвали происходящее вторым этапом «бархатной революции».

Н. Пашинян. Фото: www.globallookpress.com

«Второй этап революции: Пашинян призвал народ заблокировать здания всех судов в Армении. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не понимает, что его призыв — это "свержение конституционного строя"?! Это то преступление, в котором он обвиняет Роберта Кочаряна. Он этими своими действиями гробит в мире свой авторитет и имидж, да и в целом имидж осуществлённой им "бархатной революции"», — написал в Facebook политолог Айк Халатян.

Эксперт считает, что Пашинян доказал всем, что не способен управлять страной, пока не получит всю полноту власти. Продолжение революции, по мнению Халатяна, негативно скажется на экономике и затормозит приток иностранных инвестиций. Эти опасения вполне резонны. В одном из материалов Царьград отмечал, что за время первого года премьерства Пашиняна экономический рост в Армении замедлился.

На кону отношения с Россией

Второй риск состоит в отношениях с главным союзником — Россией. Когда в рамках этого же дела были выдвинуты обвинения против снятого с должности генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, глава российского МИД Сергей Лавров выразил обеспокоенность «политическими преследованиями». Такую же позицию Москва заняла после ареста Кочаряна. Лавров прямо сказал, что Пашинян нарушает обещание не преследовать политических противников.

С. Лавров. Фото: www.globallookpress.com

Председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук предостерегает от обострения политического кризиса в союзной стране.

«Армению снова штормит, хотя до моря далеко. Пока Никол Воваевич не взорвёт весь Южный Кавказ, не успокоится. Это было ясно уже в апреле 2018-го. Сам временно отпустил Кочаряна из-под ареста, испугавшись Москвы, и теперь сам же делает виноватой всю судебную систему Армении. Как бы для отчёта перед "избирателями"», — написал Трофимчук в Facebook.

Решение по Кочаряну теперь зависит от Конституционного суда. Если там бывший президент будет оправдан, скорее всего, Пашинян опять выведет толпы людей на улицы. До тех пор, пока суд не пересмотрит решение или не уйдёт в отставку.

Арест Кочаряна, если он в конечном счёте состоится, испортит отношения Кремля и новых властей Евревана. Новогоднее поздравление Владимира Путина в адрес Кочаряна доказывает, что Москва сохраняет узы дружбы с бывшим президентом Армении.

Когда в погоне за властью Пашинян готов ставить на кон связи с основным своим союзником, наверное, рановато сбрасывать со счетов версию о том, что его к власти привёл всё-таки Запад.