Майдана не будет: Лукашенко пригрозил белорусским оппозиционерам

Александр Лукашенко. Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Недовольным разрешили дискутировать на кухне

В Белоруссии майданов не будет. Об этом с уверенностью заявил президент Республики Александр Лукашенко. Встречаясь в понедельник, 1 июня, с главой Комитета госбезопасности Валерием Вакульчиком, белорусский лидер признал, что "ветры дуют" с разных сторон, но стабильность в стране должна остаться непоколебимой.

"Цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи, нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов, – отметил Лукашенко. – Всех этих "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет".

Затыкать недовольным рот Батька не собирается. Желающие высказаться могут прийти на специальную площадку – их в Минске шесть – и там, соблюдая закон и порядок, все озвучить. А могут у себя на кухне дискутировать. Главное, чтобы никому не мешали.

Что касается потенциальных новых "Зеленских" или "Пашинянов" в Белоруссии, то Лукашенко их не боится. Потому что в Республике таких патриотов, преданных своей стране, как лидеры Украины и Армении, нет. Тут другая оппозиция, продажная, с которой он будет бороться.

"Наши хотят за копейку продать все то, что тут было создано… Этого допустить нельзя. Еще раз "майданутым" говорю, что мы никогда не допустим дестабилизации в нашей стране", – подчеркнул Батька.

Выборы президента Белоруссии должны состояться в августе 2020 года. Лукашенко свою кандидатуру уже выдвинул. В случае победы, он останется у руля шестой срок подряд. Ранее эксперты предрекли белорусскому лидеру судьбу беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.