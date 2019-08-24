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Майдан заказывали? Оплачено…

24 августа 2019, 07:54  •  192 • Аналитика
Киев посетил американский миллиардер Сэм Кислин, бывший деловой партнёр президента Трампа, помощник личного юриста Трампа Рудольфа Джулиани, он же Семён Кислинский, родившийся в городе Одессе в 1935 году, чтобы сделать карьеру в Америке. И сделал заявление: «Моя цель – разоблачить коррупцию на Украине, в высших органах власти – Грановский, Порошенко, чтобы мы могли помочь Украине. Порошенко – самый коррумпированный в этой стране, как его избрали, я вообще не понимаю».




Коррупция и борцы с ней


Насколько мы понимаем, Киев посетил загонщик Петра Порошенко от Трампа и Джулиани, последний, будучи в должности мэра города Нью-Йорка, прославился борьбой именно с коррупцией. Сэм Кислин утверждает, что Порошенко во время своего президентства вывел из Украины не менее 8 млрд. долларов, в том числе 1 млрд. от МВФ, якобы ФБР и Минфин США уже расследуют дела против Порошенко и ему грозит посадка на американские нары.


В Киеве дядюшка Сэм из Америки встретился в первую очередь с и.о. главы СБУ Иваном Бакановым, другом детства президента Зеленского, и легко понять, о ком и о чём они говорили. Такой поворот событий вокруг экс-президента Порошенко намекает, почему он быстро вернулся на родину из срочного заграничного отпуска. Опасаясь ареста и экстрадиции в США? Логично, на Западе от длинных рук ФБР не спрячешься нигде, но станет ли для него убежищем Украина?

Заметим, что олигарх Игорь Коломойский вернулся на Украину тоже якобы из-за преследования на Западе органами американской юстиции по обвинению в коррупции, и вот два старых врага оказались друзьями по несчастью! Причём сегодня к власти президента Зеленского приближен Коломойский, а Порошенко обретается в рядах националистической западенской оппозиции. И на Украине против него заведено уже более десятка дел.

Президентское слово


Мы также помним, что кандидат в президенты Зеленский обещал наказать Порошенко, даже похоронил его в своём предвыборном ролике. Этой осенью уже анонсирована встреча президента Зе с президентом Трампом, однако, Трамп тоже требует усиления борьбы с коррупцией на Украине. Порошенко умудрился «кинуть» самого Трампа схемой «Роттердам плюс»: только один или два парохода с углём пришли на Украину из Америки, откуда же остальной уголь?

Силовой опорой президента Зеленского остаётся глава МВД Арсен Аваков с его нацгвардией, азовским нацкорпусом и старой враждой с Петром Порошенко. Недавно Аваков публично обещал разобраться с Порошенко «по закону», и тогда в отношении его исполнится и президентское слово.

Тем временем нацисты-азовцы Авакова продолжают третировать Петра, дошли до закидывания его яйцами. Некоторые комментаторы видят в этом противоречие с националистической риторикой экс-президента, однако, этот парадокс объясняется тем, что есть западенские галицийские нацисты, которые как бы за Порошенко, и есть азовские в основном русскоговорящие нацисты во главе с Аваковым, тоже русскоговорящим. Антагонистическое по украинским меркам противоречие.

Так будет ли новый майдан?


Как видим, объективные политические предпосылки для нового майдана имеются. Непримиримые противоречия старого режима Порошенко и новой власти Зеленского подогреваются ещё эмиссарами Трампа и Джулиани. Вопрос в том, способен ли Порошенко возглавить новый майдан? Майдан ведь всё спишет!... Хотя по природе Петро торгаш, его, похоже, загоняют в угол, а в таком положении и торгаш способен на многое.

В прессу стали просачиваться нехорошие слухи. Некто А. Семченко предупреждает: Ирина Фриз, министр по делам ветеранов АТО в правительстве Порошенко, оставшаяся в его окружении, выступила с публичными угрозами «использовать радикалов, чтобы поменять эту власть». Публично угрожают президенту Зеленскому и многие другие ультранационалисты, например, идеолог Вятрович, и боевик Ярош.

Дмитро Ярош, главарь авангарда евромайдана, собрал недавно свой «провiд» - совет командиров УДА: просто новые Советы на Украине, теперь бандеровские. Один из участников этой тайной вечери обмолвился прессе: «Будем взрывать режим изнутри». И когда?

24 августа в День независимости Украины Порошенко и его сторонники готовят альтернативный марш против Зеленского. Будущие участники этого праздника боевики-националисты не скрывают, что «Порошенко нужна картинка третьего майдана, столкновение и побоище с полицией 24 августа». Что ж, День независимости Украины - это хороший повод для начала очередного майдана…
Виктор Каменев

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