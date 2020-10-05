Майдан в Киргизии? Сторонники оппозиции штурмуют парламент, милиция отбивается газом

На главной площади столицы Киргизии сегодня, 5 октября, проходит митинг сторонников политических партий, проигравших парламентские выборы. Протестующие пытаются штурмом взять здание парламента страны.

По имеющейся информации, несколько десятков митингующих сломали ворота и попытались пройти на территорию правительственного здания, охрана старается им помешать. Слышны выстрелы, сообщает "Интерфакс".

Протестующие разбирают брусчатку, готовясь к столкновениям с правоохранителями, - пишет РИА "Новости".

Тем временем милиция применила для разгона протестующих слезоточивый газ. Обстановка в Бишкеке накалена до предела.