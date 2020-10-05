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Майдан в Киргизии? Сторонники оппозиции штурмуют парламент, милиция отбивается газом
05 октября 2020, 21:50 • 72 • Политика
В Киргизии проходит митинг против итогов парламентских выборов. Протестующие попытались взять штурмом здание парламента. Милиция применила слезоточивый газ.
На главной площади столицы Киргизии сегодня, 5 октября, проходит митинг сторонников политических партий, проигравших парламентские выборы. Протестующие пытаются штурмом взять здание парламента страны.
По имеющейся информации, несколько десятков митингующих сломали ворота и попытались пройти на территорию правительственного здания, охрана старается им помешать. Слышны выстрелы, сообщает "Интерфакс".
Тем временем милиция применила для разгона протестующих слезоточивый газ. Обстановка в Бишкеке накалена до предела.
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