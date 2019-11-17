Майдан в Чехии: В Праге несколько сотен тысяч митингующих выдвинули ультиматум премьеру

Более 200 тысяч человек вышли на митинг в Праге против премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. Главное требование митингующих - отставка либо избавление от холдинга Agrofert, являющегося крупнейшим в Восточной Европе.

Акция проходит на Летенском поле. Протестующие размахивают флагами и держат в руках плакаты с требованием отставки премьера. На кадрах с митинга видно море людей, а также автобусы, на которых они приехали. Кроме того, несколько десятков фермеров из сельскохозяйственных районов страны прибыли на акцию на своих тракторах.

Протестующие выдвинули премьеру Чехии ультиматум - либо он до 31 декабря избавляется от своего бизнеса и увольняет своих сторонников с руководящих постов в органах юстиции, либо добровольно уходит в отставку. Также митингующие требуют усиления борьбы с коррупцией, укрепления единства Евросоюза и НАТО.

Однако Бабиш чётко дал понять, что в отставку уходить он не собирается. По его словам, подобные митинги - это признак здоровой демократии. Таким образом часть недовольных граждан выражает своё мнение. При этом премьер уверен, что большая часть страны находится на его стороне. К тому же премьер имеет поддержку президента Чехии Милоша Земана.