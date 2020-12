Майдан помешал Украине получить 50 миллиардов долларов от Китая • 48 • Украина

Бывший заместитель главы ГПУ, а ныне - депутат-оппозиционер Ринат Кузьмин сообщил о том, что в 2013-м году Украина могла стать не европейским сателлитом, а китайским.



«Верну вас в события 2012-2013 года, мало, кто об этом знает: правительство Януковича, когда вело переговоры об ассоциации с ЕС, параллельно, очень скрыто от всех, вело переговоры и с Китаем. И эти переговоры с Китаем были настолько успешные в тот период, что позволяли Украине отказаться от сотрудничества с МВФ, с ЕС и мировыми банками», - рассказал депутат.



По его словам, были достигнуты даже определенные договоренности, согласно которым, представители КНР планировали вложить в Украину инвестиций на сумму не менее 50 миллиардов долларов.



«И без кабальных условий, типа создать НАБУ создать Антикоррупционный суд, назначить Сытника, продать землю… такого не было. Политических требований тоже не было никаких. Китайцы не работают так, как МВФ, а чистая экономика и бизнес. И в 2013 коду, когда переговоры с КНР выходили в межпарламентскую плоскость подписания официальных документов, и случился этот самый Майдан», - отметил Кузьмин.



Действительно, зимой 2013 года Украина и китайская Beijing Interoceanic Canal Investment Management Co. Ltd. подписали меморандум о сотрудничестве в реализации проекта строительства глубоководного порта в Крыму, а также в реконструкции рыбного порта в Севастополе и создании зоны экономического развития высокотехнологичной индустрии. Предполагалось, что инвестиции в первую фазу проекта составят $3 миллиарда, а второй этап – это вливание еще 7 миллиардов долларов. Общий объем инвестиций на строительство - около 50 миллиардов долларов США. За эти деньги хотели построить аэропорт, верфи, нефтеперерабатывающий завод, производственную базу СПГ и пр. Также Китай планировал арендовать в Украине около трех миллионов гектаров сельхозугодий в Днепропетровской области. Под этот проект китайцы давали почти 3 миллиарда долларов.



«Именно потому американцы так засуетились и отправили на украинский майдан деда Маккейна и Нуланд с печеньками, а также дали команду «фас» снайперам», - подтвердил эксперт Георгий Созер.



В свою очередь, Ринат Кузьмин также считает, что если бы в стране олигархи и внешние «партнеры» не устроили госпереворот, то сейчас контакты Украины на финансовых рынках были бы перемещены в сторону Китая. Напомним, что в то время и Россия согласилась кредитовать Киев на 15 миллиардов долларов, тогда как ЕС не дал Украине ни денег, ни рынков, на которые можно было бы запустить украинские товары. По информации эксперта Евгения Дикова, китайские инвестиции пошли бы в Крым.



«Порты, дороги, возможно, и мост построили бы китайцы. Крым должен был стать крупным перевалочным пунктом на Новом Шёлковом Пути. Россия тоже пострадала от гидности: теперь Китай строит главную железнодорожную магистраль через Турцию, Туркмению, Казахстан, а мог бы по Украине. Вторая жд - магистраль, которая сейчас строится в России, должна была пройти по Украине, теперь пойдёт через Белоруссию. Тоже самое и с автомагистралями… В общем, Украина оказывается в изоляции и без денег. Такой себе нищий, автономный хутор 16 века», - резюмировал эксперт.



Напомним, постмайданная Украина уже дважды попадала в громкие скандалы, связанные с китайскими инвесторами. Первый раз – в случае с продажей завода «Мотор-Сич» в Запорожье. В сентябре госсекретарь США Майкл Помпео лично позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и выразил обеспокоенность США по поводу попытки продажи завода «Мотор Сич», доставшегося Украине в наследство от СССР. А Дональд Трамп заявил Зеленскому, что Китай пытается осуществить «злонамеренные инвестиции», которые, конечно, «беспокоят Белый дом». В итоге, сделка была сорвана, хотя китайцы и внесли необходимую сумму за «Мотор Сич». И теперь Пекин может отсудить у Киева более трех миллиардов долларов за причиненный ущерб. А совсем недавно американцы потребовали у Киева перестать пользоваться оборудованием компании Huawei, на которую США наложили санкции. И это при том, что Китай — один из ведущих торговых партнеров Украины, а Америка, в этом списке, наоборот.



Самое парадоксальнео то, что после всех этих зашкваров Украина намерена просить у Китая вакцину от коронавируса: ведь Европа отказалась вакцинировать украинцев. По словам главы МИД Кулебы, Украина ведет переговоры о закупке китайской вакцины.



«Китай готов ее поставлять», – подчеркнул министр.



Кулеба сообщил, что конкретной информацией владеет министерство здравоохранения, а МИД помогает этому ведомству установить контакты с представителями компании-изготовителя.

