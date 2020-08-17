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Майдан по-украински не пройдёт? "Лукашенко - не Янукович и не Ельцин" - политолог
17 августа 2020, 23:30 • 60 • Политика
Политолог Юрий Самонкин считает, что майдан по-украински в Белоруссии не пройдёт. Основная причина в том, что "Лукашенко - не Янукович и не Ельцин". Он заметил, что Запад сейчас очень активно раскачивает обстановку, однако республика благодаря сильному президенту всё же выдержит.
Руководитель Евразийского института молодёжных инициатив Юрий Самонкин спрогнозировал дальнейший ход развития событий в Белоруссии в интервью для Nation News.
Специалист уверен, что к организации беспорядков в республике причастны западные страны. Они рассчитывали реализовать на новой почве уже прокатанный украинский сценарий.
Согласно планам "кукловодов", Минск должен полностью утратить собственную независимость и стать новым безвольным инструментом в их руках в политической и экономической войне против Москвы.
Тем не менее достичь этой цели Западу вряд ли удастся, считает эксперт. Причина именно в фигуре лидера республики Александра Лукашенко.
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