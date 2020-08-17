Майдан по-украински не пройдёт? "Лукашенко - не Янукович и не Ельцин" - политолог

Руководитель Евразийского института молодёжных инициатив Юрий Самонкин спрогнозировал дальнейший ход развития событий в Белоруссии в интервью для Nation News.

Специалист уверен, что к организации беспорядков в республике причастны западные страны. Они рассчитывали реализовать на новой почве уже прокатанный украинский сценарий.

Согласно планам "кукловодов", Минск должен полностью утратить собственную независимость и стать новым безвольным инструментом в их руках в политической и экономической войне против Москвы.

Тем не менее достичь этой цели Западу вряд ли удастся, считает эксперт. Причина именно в фигуре лидера республики Александра Лукашенко.