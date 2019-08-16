Майдан по-китайски. Подавит ли Пекин бунт в Гонконге? • 222 • Аналитика









Беспорядки перешли опасную черту

Начавшись с митингов и демонстраций, народные волнения в Гонконге к настоящему времени приняли уже крайне опасные формы. Китайское руководство, до последнего времени предпочитавшее не вмешиваться в дела автономного города и рассчитывавшее, что власти Гонконга сами сумеют угомонить протестующих, вынуждено перебросить к городу армейские части.







От «кричалок» с антиправительственными лозунгами и требований вернуть Гонконг под юрисдикцию Великобритании демонстранты перешли к прямому насилию. И это уже насилие не только в отношении полицейских, как было прежде, но и в отношении самых обычных людей. Например, в аэропорту Гонконга толпа протестующих набросилась на жителя Шэньчжэня, который провожал знакомого. Мужчину сильно избили и в течение нескольких часов он фактически находился в заложниках. Лишь спустя четыре часа полицейским удалось освободить несчастного человека и передать его медикам.



Серьезно досталось и корреспонденту китайской газеты «Хуаньцю шибао». Разгоряченные демонстранты почему-то решили, что он – не журналист, а переодетый сотрудник службы безопасности, после чего набросились на него, избили и связали. Полицейским опять потребовалось время, чтобы спасти мужчину из плена. Но на этом злоключения не закончились – демонстранты напали на полицейский фургон, в котором журналиста эвакуировали с территории аэропорта и только перцовый газ смог несколько остудить пыл гонконгских радикалов.







Несмотря на накал обстановки в аэропорту, полицейским все же удалось задержать несколько протестующих. Им будут предъявлены обвинения за участие в массовых беспорядках, нападение на сотрудников полиции и хранение оружия. Но такие единичные аресты вряд ли способны повлиять на ситуацию в целом. Ведь на улицы города вышли уже около двух миллионов человек. Кстати, два миллиона человек – четверть всего населения города. Такое количество протестующих – тревожный знак для властей, показывающий уровень поддержки антиправительственных лозунгов в обществе. Ведь четверть всего населения – это фактически и есть весь социально активный Гонконг, способный выйти на улицы. Остальные – дети, старики, инвалиды, пассивные и не интересующиеся политикой граждане.



Глава администрации Гонконга Кэрри Лам обеспокоена, что массовые беспорядки превратят этот город, туристический и экономический центр, в опасное место, скажутся на его международной репутации.



Власти страны считают, что протесты в Гонконге уже пересекли грань закона и морали. Для разгона демонстрантов в аэропорту полицейские все активнее применяют слезоточивый газ и дубинки, однако, судя по всему, и такие меры мало способствуют усмирению протестующих. В итоге администрация гонконгского аэропорта запретила доступ на его территорию посторонним. Теперь за любые несанкционированные действия в аэропорту можно получить крупный штраф или даже лишение свободы.



Как закон об экстрадиции стал поводом для «майдана» по-гонконгски

Изначально гонконгские протестующие выступили против поправок к закону об экстрадиции. Дело в том, что Гонконг, присоединенный к Китаю всего 22 года назад, в 1997 году, сохраняет очень высокую степень автономии во внутренних делах, в том числе и в сфере правосудия.



До последнего времени гонконгских заключенных запрещали экстрадировать в материковую часть Китая. Но вот поправки к закону об экстрадиции как раз открывали возможность отправки гонконгцев в китайские тюрьмы. Жители города, напуганные многочисленными сообщениями о пытках и нарушениях прав человека в материковом Китае, восприняли поправки к закону об экстрадиции как очень опасные, нарушающие их гражданские права.









Кроме того, гонконгцы считают поправки покушением на изначальную автономию города, за которым могут последовать и другие шаги по ограничению особого статуса Гонконга.



Весной 2019 года в городе начались массовые протесты, которые достигли особого накала ближе к середине лета. Протестующие захватывали здание регионального парламента и вынудили власти Гонконга отменить поправки к закону об экстрадиции.



Но к тому времени, когда региональный парламент пошел на отмену поправок, это действие уже не имело никакого значения. Протестующие потребовали привлечения к ответственности полицейских, которые были чересчур ретивы во время разгона волнений, а затем пожелали и отставки городского правительства. Сейчас в Гонконге все чаще поднимают лозунги отсоединения от Китая.







Над протестующими видны флаги британского Гонконга и даже флаги Великобритании и США. Уже одно это обстоятельство позволило Пекину заговорить об иностранном вмешательстве в дела страны. Власти КНР потребовали от Великобритании и США не вмешиваться в ситуацию в Гонконге. Но, как мы знаем, Запад на такие требования не реагирует, особенно если они противоречат его собственным политическим и экономическим интересам.



Китай не пустил в Гонконг американские корабли

На фоне обострения политической ситуации в Гонконге совершенно лишним был бы визит в порт города двух американских военных кораблей. Запрос на прибытие в порт ракетного крейсера Lake Erie и десантного корабля Green Bay, который был отправлен командованием Тихоокеанского флота ВМС США властям КНР, был отклонен.



Заместитель официального представителя Тихоокеанского флота ВМС США Нейт Кристенсен заявил, что американские корабли прежде всегда посещали Гонконгский порт и он рассчитывает на возобновление этой практики. Вопрос журналистов о том, почему в этот раз кораблям ВМС США не разрешили зайти в порт, Кристенсен переадресовал китайским властям. Хотя причины отказа и так понятны – в условиях, когда город охвачен массовыми беспорядками, присутствие американских кораблей будет лишним дестабилизирующим обстановку фактором. Тем более, что протестующие могут вообще подумать, что корабли ВМС США в порту города станут гарантией от жестких действий полиции и еще более активизируют свои выступления.



Кроме того, у властей Поднебесной есть все основания обижаться на американцев. Во-первых, торговая война между США и КНР отнюдь не способствует росту доверия между странами. Тем более, что она сопровождается и нападками на китайский бизнес, различными провокациями вроде задержания финансового директора компании Huawei в Канаде.







Во-вторых, после того, как американские дипломаты встретились с лидерами массовых протестов в Гонконге, китайские власти предупредили США о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны. А США, как известно, постоянно демонстрируют тенденцию к вмешательству в китайскую политическую ситуацию, высказывают поддержку тибетским и уйгурским национальным движениям, а теперь и гонконгским протестующим.



Экономические и политические последствия бунта в Гонконге Возвращение в СССР. Назад дороги нет?

Конечно, если учесть всю мощь китайского государства и его силового блока, то надо заметить: протесты в Гонконге рано или поздно будут подавлены. Неслучайно Пекин, если верить западным СМИ, уже перебрасывает к городу дополнительные силы безопасности и армейские подразделения. Но даже в случае подавления выступлений их экономические и политические последствия будут очень серьезными. Собственно, они ощущаются уже сейчас.



Если говорить об экономике, то Гонконг и гонконгский бизнес терпят колоссальные убытки. Самые богатые семьи Гонконга уже стали беднее на 19 млрд долларов и эта сумма – далеко не предел убытков, понесенных предпринимателями. Гонконгский рынок впервые с 1997 года столь серьезно просел. Но удар по бизнесу – это удар по позициям бизнес-элит города, которые совсем не заинтересованы в дальнейшей дестабилизации ситуации. Получается, что богатейшие гонконгцы волей-неволей оказываются на страже интересов «коммунистического» Китая, так как заинтересованы в мире и стабильности.



До последнего времени власти города, тесно связанные с бизнес-элитой, шли на всяческие уступки протестующим. Даже поправки к закону об экстрадиции были отменены. Не исключено, что протестующих могут попытаться «угомонить», отправив в отставку полицейских начальников и наиболее одиозных представителей региональной администрации. Сейчас кресло очень серьезно качается и под Кэрри Лам – главой гонконгской администрации.







Политические последствия событий в Гонконге не менее существенны. «Одна страна – две системы»: в соответствии с этим принципом осуществлялась интеграция в состав КНР двух бывших колоний – британского Гонконга и португальского Макао. Теперь этот принцип дал трещину. Как оказалось, дополнительные права и свободы жители Гонконга воспринимают и как некий фундамент для протестов против любых действий центрального и регионального правительств, которые могут быть сочтены наступлением на автономию региона.



Но, с другой стороны, именно принцип «Одна страна – две системы» является и своеобразной защитой гонконгских протестующих от жесткого подавления силами китайской армии. Случились нечто подобное в тибетской Лхасе или уйгурском Урумчи, Пекин не задумываясь ввел бы туда танковые и мотострелковые части и в считанные часы покончил бы с протестами. Но в Гонконге особая ситуация. Власти Китая до последнего времени не могли себе позволить так поступить в одной из признанных финансовых столиц Восточной Азии.



Тем более что принцип «Одна страна – две системы» рассматривается китайскими властями как потенциальная возможность вернуть в состав Поднебесной остров Тайвань. Но если на Тайване увидят, что гонконгцев давят танками и расстреливают из автоматов, желание интегрироваться с Китаем пропадет даже у самых убежденных сторонников единства китайской нации.



Поэтому китайские власти и демонстрируют максимальную мягкость в отношении гонконгских протестующих, не отправляют в город войска, не применяют огнестрельное оружие. Но всему есть предел. И когда из рядов демонстрантов в полицейских полетели бутылки с зажигательной смесью, а в аэропорту избили гражданских людей и взяли их в заложники, представители китайских властей уже заговорили о риске распространения терроризма в Гонконге.



Терроризм – идеальное «пугало» современного общества, а борьба с терроризмом – замечательный способ оправдания и жестких полицейских мер, и ограничения гражданских прав и свобод. В конце концов, даже в США, претендующих на роль цитадели мировой демократии, после событий 11 сентября произошло массированное наступление на гражданские права и свободы и никто особо не возражал: все понимали, что борьба с терроризмом, за безопасность граждан является куда более важной задачей, чем соблюдение абстрактных прав человека. Массовые волнения в Гонконге перешли за черту, отделяющую уличные протесты от восстания. Демонстранты захватили международный аэропорт, взяли в заложники журналиста. На улицах – сотни тысяч протестующих. Ситуация в этом китайском городе все больше напоминает Майдан на Украине 2013-2014 гг.Начавшись с митингов и демонстраций, народные волнения в Гонконге к настоящему времени приняли уже крайне опасные формы. Китайское руководство, до последнего времени предпочитавшее не вмешиваться в дела автономного города и рассчитывавшее, что власти Гонконга сами сумеют угомонить протестующих, вынуждено перебросить к городу армейские части.От «кричалок» с антиправительственными лозунгами и требований вернуть Гонконг под юрисдикцию Великобритании демонстранты перешли к прямому насилию. И это уже насилие не только в отношении полицейских, как было прежде, но и в отношении самых обычных людей. Например, в аэропорту Гонконга толпа протестующих набросилась на жителя Шэньчжэня, который провожал знакомого. Мужчину сильно избили и в течение нескольких часов он фактически находился в заложниках. Лишь спустя четыре часа полицейским удалось освободить несчастного человека и передать его медикам.Серьезно досталось и корреспонденту китайской газеты «Хуаньцю шибао». Разгоряченные демонстранты почему-то решили, что он – не журналист, а переодетый сотрудник службы безопасности, после чего набросились на него, избили и связали. Полицейским опять потребовалось время, чтобы спасти мужчину из плена. Но на этом злоключения не закончились – демонстранты напали на полицейский фургон, в котором журналиста эвакуировали с территории аэропорта и только перцовый газ смог несколько остудить пыл гонконгских радикалов.Несмотря на накал обстановки в аэропорту, полицейским все же удалось задержать несколько протестующих. Им будут предъявлены обвинения за участие в массовых беспорядках, нападение на сотрудников полиции и хранение оружия. Но такие единичные аресты вряд ли способны повлиять на ситуацию в целом. Ведь на улицы города вышли уже около двух миллионов человек. Кстати, два миллиона человек – четверть всего населения города. Такое количество протестующих – тревожный знак для властей, показывающий уровень поддержки антиправительственных лозунгов в обществе. Ведь четверть всего населения – это фактически и есть весь социально активный Гонконг, способный выйти на улицы. Остальные – дети, старики, инвалиды, пассивные и не интересующиеся политикой граждане.Глава администрации Гонконга Кэрри Лам обеспокоена, что массовые беспорядки превратят этот город, туристический и экономический центр, в опасное место, скажутся на его международной репутации.Власти страны считают, что протесты в Гонконге уже пересекли грань закона и морали. Для разгона демонстрантов в аэропорту полицейские все активнее применяют слезоточивый газ и дубинки, однако, судя по всему, и такие меры мало способствуют усмирению протестующих. В итоге администрация гонконгского аэропорта запретила доступ на его территорию посторонним. Теперь за любые несанкционированные действия в аэропорту можно получить крупный штраф или даже лишение свободы.Изначально гонконгские протестующие выступили против поправок к закону об экстрадиции. Дело в том, что Гонконг, присоединенный к Китаю всего 22 года назад, в 1997 году, сохраняет очень высокую степень автономии во внутренних делах, в том числе и в сфере правосудия.До последнего времени гонконгских заключенных запрещали экстрадировать в материковую часть Китая. Но вот поправки к закону об экстрадиции как раз открывали возможность отправки гонконгцев в китайские тюрьмы. Жители города, напуганные многочисленными сообщениями о пытках и нарушениях прав человека в материковом Китае, восприняли поправки к закону об экстрадиции как очень опасные, нарушающие их гражданские права.Кроме того, гонконгцы считают поправки покушением на изначальную автономию города, за которым могут последовать и другие шаги по ограничению особого статуса Гонконга.Весной 2019 года в городе начались массовые протесты, которые достигли особого накала ближе к середине лета. Протестующие захватывали здание регионального парламента и вынудили власти Гонконга отменить поправки к закону об экстрадиции.Но к тому времени, когда региональный парламент пошел на отмену поправок, это действие уже не имело никакого значения. Протестующие потребовали привлечения к ответственности полицейских, которые были чересчур ретивы во время разгона волнений, а затем пожелали и отставки городского правительства. Сейчас в Гонконге все чаще поднимают лозунги отсоединения от Китая.Над протестующими видны флаги британского Гонконга и даже флаги Великобритании и США. Уже одно это обстоятельство позволило Пекину заговорить об иностранном вмешательстве в дела страны. Власти КНР потребовали от Великобритании и США не вмешиваться в ситуацию в Гонконге. Но, как мы знаем, Запад на такие требования не реагирует, особенно если они противоречат его собственным политическим и экономическим интересам.На фоне обострения политической ситуации в Гонконге совершенно лишним был бы визит в порт города двух американских военных кораблей. Запрос на прибытие в порт ракетного крейсера Lake Erie и десантного корабля Green Bay, который был отправлен командованием Тихоокеанского флота ВМС США властям КНР, был отклонен.Заместитель официального представителя Тихоокеанского флота ВМС США Нейт Кристенсен заявил, что американские корабли прежде всегда посещали Гонконгский порт и он рассчитывает на возобновление этой практики. Вопрос журналистов о том, почему в этот раз кораблям ВМС США не разрешили зайти в порт, Кристенсен переадресовал китайским властям. Хотя причины отказа и так понятны – в условиях, когда город охвачен массовыми беспорядками, присутствие американских кораблей будет лишним дестабилизирующим обстановку фактором. Тем более, что протестующие могут вообще подумать, что корабли ВМС США в порту города станут гарантией от жестких действий полиции и еще более активизируют свои выступления.Кроме того, у властей Поднебесной есть все основания обижаться на американцев. Во-первых, торговая война между США и КНР отнюдь не способствует росту доверия между странами. Тем более, что она сопровождается и нападками на китайский бизнес, различными провокациями вроде задержания финансового директора компании Huawei в Канаде.Во-вторых, после того, как американские дипломаты встретились с лидерами массовых протестов в Гонконге, китайские власти предупредили США о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны. А США, как известно, постоянно демонстрируют тенденцию к вмешательству в китайскую политическую ситуацию, высказывают поддержку тибетским и уйгурским национальным движениям, а теперь и гонконгским протестующим.Конечно, если учесть всю мощь китайского государства и его силового блока, то надо заметить: протесты в Гонконге рано или поздно будут подавлены. Неслучайно Пекин, если верить западным СМИ, уже перебрасывает к городу дополнительные силы безопасности и армейские подразделения. Но даже в случае подавления выступлений их экономические и политические последствия будут очень серьезными. Собственно, они ощущаются уже сейчас.Если говорить об экономике, то Гонконг и гонконгский бизнес терпят колоссальные убытки. Самые богатые семьи Гонконга уже стали беднее на 19 млрд долларов и эта сумма – далеко не предел убытков, понесенных предпринимателями. Гонконгский рынок впервые с 1997 года столь серьезно просел. Но удар по бизнесу – это удар по позициям бизнес-элит города, которые совсем не заинтересованы в дальнейшей дестабилизации ситуации. Получается, что богатейшие гонконгцы волей-неволей оказываются на страже интересов «коммунистического» Китая, так как заинтересованы в мире и стабильности.До последнего времени власти города, тесно связанные с бизнес-элитой, шли на всяческие уступки протестующим. Даже поправки к закону об экстрадиции были отменены. Не исключено, что протестующих могут попытаться «угомонить», отправив в отставку полицейских начальников и наиболее одиозных представителей региональной администрации. Сейчас кресло очень серьезно качается и под Кэрри Лам – главой гонконгской администрации.Напомним, что 62-летняя Кэрри Лам возглавляет администрацию Гонконга с 2017 года. История жизни Лам – пример того, как способности и трудолюбие могут вознести человека на самые высокие посты. Кэрри Лам, родившаяся и выросшая в очень бедной семье, сделала впечатляющую карьеру – отучилась в университете, работала в социальных и финансовых службах города, десять лет (с 2007 по 2017 г.) была секретарем по развитию Гонконга. Возможно, будь на месте Кэрри Лам мужчина, да еще и менее интеллигентный, или с военным прошлым, он бы уже принял решение о жестком подавлении протестов. Но Лам до последнего рассчитывала, что с протестующими удастся договориться мирным путем.Политические последствия событий в Гонконге не менее существенны. «Одна страна – две системы»: в соответствии с этим принципом осуществлялась интеграция в состав КНР двух бывших колоний – британского Гонконга и португальского Макао. Теперь этот принцип дал трещину. Как оказалось, дополнительные права и свободы жители Гонконга воспринимают и как некий фундамент для протестов против любых действий центрального и регионального правительств, которые могут быть сочтены наступлением на автономию региона.Но, с другой стороны, именно принцип «Одна страна – две системы» является и своеобразной защитой гонконгских протестующих от жесткого подавления силами китайской армии. Случились нечто подобное в тибетской Лхасе или уйгурском Урумчи, Пекин не задумываясь ввел бы туда танковые и мотострелковые части и в считанные часы покончил бы с протестами. Но в Гонконге особая ситуация. Власти Китая до последнего времени не могли себе позволить так поступить в одной из признанных финансовых столиц Восточной Азии.Тем более что принцип «Одна страна – две системы» рассматривается китайскими властями как потенциальная возможность вернуть в состав Поднебесной остров Тайвань. Но если на Тайване увидят, что гонконгцев давят танками и расстреливают из автоматов, желание интегрироваться с Китаем пропадет даже у самых убежденных сторонников единства китайской нации.Поэтому китайские власти и демонстрируют максимальную мягкость в отношении гонконгских протестующих, не отправляют в город войска, не применяют огнестрельное оружие. Но всему есть предел. И когда из рядов демонстрантов в полицейских полетели бутылки с зажигательной смесью, а в аэропорту избили гражданских людей и взяли их в заложники, представители китайских властей уже заговорили о риске распространения терроризма в Гонконге.Терроризм – идеальное «пугало» современного общества, а борьба с терроризмом – замечательный способ оправдания и жестких полицейских мер, и ограничения гражданских прав и свобод. В конце концов, даже в США, претендующих на роль цитадели мировой демократии, после событий 11 сентября произошло массированное наступление на гражданские права и свободы и никто особо не возражал: все понимали, что борьба с терроризмом, за безопасность граждан является куда более важной задачей, чем соблюдение абстрактных прав человека. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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