«Майдан» не за горами: Зеленский уходит с позором • 372 • Украина

На Украине намечается политический кризис, итогом которого может стать падение власти президента Владимира Зеленского. После невыполнения им своих предвыборных обещаний, принятия решений, которые идут только во вред гражданам Украины, и закрытием оппозиционных СМИ над Зеленским нависла, с одной стороны, угроза импичмента, а с другой — нового «майдана». При любом исходе президент у Украины будет новый.



«Слуга народа»: от любви до импичмента



Во время правления Петра Порошенко украинцам казалось, что хуже него никого быть не может, и в апреле 2019 года он получил поддержку 24,45% избирателей. В свою очередь, Владимир Зеленский — 73,22%. Многие выдохнули, но позже оказалось, что нужно было не выдыхать, а набирать в грудь ещё больше воздуха.



При правлении Зеленского на Украине открыли рынок земли. С 1 июля 2021 года закон вступает в силу. Изначально землю можно было продавать иностранцам, но после протестов продавать стало можно только гражданам Украины. Само собой, найдутся люди, аффилированные с иностранными структурами, которые и будут скупать земли сельскохозяйственного назначения для них. Стоит отметить, что закон о земле был принят под давлением Международного валютного фонда, который обещал за такой закон выдать новый кредит. Голосование в Раде прошло с нарушением конституционных норм, против продажи земли голосовали депутаты от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и, как это ни странно, «Батькивщина».



К закону о земле добавился закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр». Этот закон разрешает игорный бизнес на Украине. Его принятием Рада одобрила казино, букмекерские конторы и игровые автоматы. Чиновники решили полностью обобрать свой народ, и приходится надеяться лишь на благоразумие украинцев, которые не будут посещать игорные заведения. Запрет на игорную деятельность действовал с 2009 года, но при Зеленском всё изменилось.



Под новый, 2021 год украинцев ждал «подарок» — повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Подорожали газ, горячая вода, теплоэнергия и электричество. Такой расклад уже привёл к тому, что трассу Киев — Харьков в Полтавской области перекрыли около 300 человек. Но это мало чем помогло, и в апреле украинцев ждёт новое повышение.



Уже после новогодних праздников на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно принятым нормам, сфера обслуживания должна полностью работать на украинском языке.



На днях случился новый виток маразма от Зеленского. 2 февраля он подписал решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, согласно которому вводятся персональные санкции против депутата Верховной рады Тараса Козака и закрываются сразу три телевизионных канала. Об этом ранее сообщало ИА «Новороссия».



Именно закрытие каналов стало последней каплей для народных депутатов. Нардепы из ОПЗЖ начали подготовку к отстранению от власти Владимира Зеленского. Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил: «Запомните, вы не заткнёте рот ни нашей партии, ни миллионам наших избирателей. Вы не заткнёте нас убийствами, запретом телеканалов, террором. Мы инициируем процедуру импичмента президента Зеленского». К сожалению, у ОПЗЖ не получится отстранить Зеленского от власти законными методами, так как требуются 338 голосов депутатов Верховной рады, а их у ОПЗЖ просто нет. Создав монобольшинство, Зеленский на начальном этапе полностью подчинил власть себе, позже он договорился с радикалами, и они начали плясать под дудку Офиса президента. Тем самым все явные угрозы для себя Зеленский устранил. Но нарушать законы и Конституцию вечно нельзя, и в этот раз, похоже, не получилось. Депутат из фракции ОПЗЖ Виктор Медведчук в интервью RT, комментируя инициативу соратников, рассказал: «Мы понимаем, что это сложный процесс. Мы понимаем, что закон, который предусматривает эту процедуру, является по факту невыполнимым, однако наша цель не только инициировать импичмент, так как у нас есть все аргументы, чтобы Зеленский был подвергнут этой процедуре, мы хотим показать людям… что сегодня Зеленский недостоин этой должности». Даже в ОПЗЖ не верят, что удастся устранить Зеленского законными методами, однако остаётся возможность сделать это через улицу.



«Майдан» против Зе



Пока идёт подготовка к импичменту, можно с уверенностью сказать, что началась и подготовка к уличной борьбе. Украина уже меняла несколько раз власть через протесты, но никогда пришедшие не сделали добра для Украины. Сейчас появляется возможность сменить власть на адекватных людей. Подполковник полиции, а ныне депутат Верховной рады от ОПЗЖ Илья Кива заявил: «Мы, на сегодняшний день оппозиционные политики, которые системно защищают интересы украинского народа и украинского государства, конечно же, стоим поперёк горла вот этому преступному режиму Зеленского. И мы будем бороться. Мы будем противостоять. Мы будем, если это нужно будет, выводить людей на улицы, потому что другой возможности защитить конституционные права и защитить жизни, к сожалению, в этой стране уже не осталось». Позже Кива сказал, что вместе со сторонниками он готов блокировать административные здания, а также вести борьбу через улицу.



В случае уличного протеста выйдут не только сторонники «Оппозиционной платформы — За жизнь», но и Партии Шария, а также все те, кто разочаровался в Зеленском, а таких немало, начиная от участников «тарифного майдана» и заканчивая бизнесменами. Последние уже попытались поговорить с гарантом Конституции, придя к его резиденции в Конча-Заспе, но Зеленский сбежал через боковые ворота. Во время своей иннаугурационной речи шестой президент Украины сказал: «В течение своей жизни я старался делать всё, чтобы украинцы улыбались. Это была моя миссия. Теперь я буду делать всё, чтобы украинцы, по крайней мере, больше не плакали». Нет, украинцы всё же плачут, и в этом прямая вина Владимира Зеленского.



4 февраля социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, согласно которому если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то во второй тур вышли бы Владимир Зеленский и Юрий Бойко, при этом разрыв в первом туре составил бы 4,1% в пользу пока ещё действующего главы государства. Идею о досрочных президентских выборах поддерживают 50% опрошенных. В парламентских выборах победила бы ОПЗЖ. Стоит заметить, что 63% опрошенных поддерживают идею роспуска Верховной рады и досрочные выборы. Ещё одной любопытной цифрой является 89% — это те, кто поддерживает акции протеста против повышения тарифов. Опрос проходил 2 и 3 февраля, то есть многие ещё даже не поняли, что Зеленский уничтожил свободу слова на Украине. В дальнейшем можно будет только наблюдать рост недовольных его политикой. Хотя их и сейчас немало. Так, 73% жителей Украины считают, что стране нужно менять курс. А как его поменять, если только не сменить власть?



В итоге на «майдан» могут стянуться силы, которые просто устали от неспособности Зеленского управлять Украиной и не хотят её превращения, как говорит политик Анатолий Шарий, в Сомали. Хочет того президент Украины или нет, но ему придётся считаться с населением, которое ещё недавно его полностью поддерживало.

На Украине намечается политический кризис, итогом которого может стать падение власти президента Владимира Зеленского. После невыполнения им своих предвыборных обещаний, принятия решений, которые идут только во вред гражданам Украины, и закрытием оппозиционных СМИ над Зеленским нависла, с одной стороны, угроза импичмента, а с другой — нового «майдана». При любом исходе президент у Украины будет новый.Во время правления Петра Порошенко украинцам казалось, что хуже него никого быть не может, и в апреле 2019 года он получил поддержку 24,45% избирателей. В свою очередь, Владимир Зеленский — 73,22%. Многие выдохнули, но позже оказалось, что нужно было не выдыхать, а набирать в грудь ещё больше воздуха.При правлении Зеленского на Украине открыли рынок земли. С 1 июля 2021 года закон вступает в силу. Изначально землю можно было продавать иностранцам, но после протестов продавать стало можно только гражданам Украины. Само собой, найдутся люди, аффилированные с иностранными структурами, которые и будут скупать земли сельскохозяйственного назначения для них. Стоит отметить, что закон о земле был принят под давлением Международного валютного фонда, который обещал за такой закон выдать новый кредит. Голосование в Раде прошло с нарушением конституционных норм, против продажи земли голосовали депутаты от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и, как это ни странно, «Батькивщина».К закону о земле добавился закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр». Этот закон разрешает игорный бизнес на Украине. Его принятием Рада одобрила казино, букмекерские конторы и игровые автоматы. Чиновники решили полностью обобрать свой народ, и приходится надеяться лишь на благоразумие украинцев, которые не будут посещать игорные заведения. Запрет на игорную деятельность действовал с 2009 года, но при Зеленском всё изменилось.Под новый, 2021 год украинцев ждал «подарок» — повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Подорожали газ, горячая вода, теплоэнергия и электричество. Такой расклад уже привёл к тому, что трассу Киев — Харьков в Полтавской области перекрыли около 300 человек. Но это мало чем помогло, и в апреле украинцев ждёт новое повышение.Уже после новогодних праздников на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно принятым нормам, сфера обслуживания должна полностью работать на украинском языке.На днях случился новый виток маразма от Зеленского. 2 февраля он подписал решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, согласно которому вводятся персональные санкции против депутата Верховной рады Тараса Козака и закрываются сразу три телевизионных канала. Об этом ранее сообщало ИА «Новороссия».Именно закрытие каналов стало последней каплей для народных депутатов. Нардепы из ОПЗЖ начали подготовку к отстранению от власти Владимира Зеленского. Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил: «Запомните, вы не заткнёте рот ни нашей партии, ни миллионам наших избирателей. Вы не заткнёте нас убийствами, запретом телеканалов, террором. Мы инициируем процедуру импичмента президента Зеленского». К сожалению, у ОПЗЖ не получится отстранить Зеленского от власти законными методами, так как требуются 338 голосов депутатов Верховной рады, а их у ОПЗЖ просто нет. Создав монобольшинство, Зеленский на начальном этапе полностью подчинил власть себе, позже он договорился с радикалами, и они начали плясать под дудку Офиса президента. Тем самым все явные угрозы для себя Зеленский устранил. Но нарушать законы и Конституцию вечно нельзя, и в этот раз, похоже, не получилось. Депутат из фракции ОПЗЖ Виктор Медведчук в интервью RT, комментируя инициативу соратников, рассказал: «Мы понимаем, что это сложный процесс. Мы понимаем, что закон, который предусматривает эту процедуру, является по факту невыполнимым, однако наша цель не только инициировать импичмент, так как у нас есть все аргументы, чтобы Зеленский был подвергнут этой процедуре, мы хотим показать людям… что сегодня Зеленский недостоин этой должности». Даже в ОПЗЖ не верят, что удастся устранить Зеленского законными методами, однако остаётся возможность сделать это через улицу.Пока идёт подготовка к импичменту, можно с уверенностью сказать, что началась и подготовка к уличной борьбе. Украина уже меняла несколько раз власть через протесты, но никогда пришедшие не сделали добра для Украины. Сейчас появляется возможность сменить власть на адекватных людей. Подполковник полиции, а ныне депутат Верховной рады от ОПЗЖ Илья Кива заявил: «Мы, на сегодняшний день оппозиционные политики, которые системно защищают интересы украинского народа и украинского государства, конечно же, стоим поперёк горла вот этому преступному режиму Зеленского. И мы будем бороться. Мы будем противостоять. Мы будем, если это нужно будет, выводить людей на улицы, потому что другой возможности защитить конституционные права и защитить жизни, к сожалению, в этой стране уже не осталось». Позже Кива сказал, что вместе со сторонниками он готов блокировать административные здания, а также вести борьбу через улицу.В случае уличного протеста выйдут не только сторонники «Оппозиционной платформы — За жизнь», но и Партии Шария, а также все те, кто разочаровался в Зеленском, а таких немало, начиная от участников «тарифного майдана» и заканчивая бизнесменами. Последние уже попытались поговорить с гарантом Конституции, придя к его резиденции в Конча-Заспе, но Зеленский сбежал через боковые ворота. Во время своей иннаугурационной речи шестой президент Украины сказал: «В течение своей жизни я старался делать всё, чтобы украинцы улыбались. Это была моя миссия. Теперь я буду делать всё, чтобы украинцы, по крайней мере, больше не плакали». Нет, украинцы всё же плачут, и в этом прямая вина Владимира Зеленского.4 февраля социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, согласно которому если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то во второй тур вышли бы Владимир Зеленский и Юрий Бойко, при этом разрыв в первом туре составил бы 4,1% в пользу пока ещё действующего главы государства. Идею о досрочных президентских выборах поддерживают 50% опрошенных. В парламентских выборах победила бы ОПЗЖ. Стоит заметить, что 63% опрошенных поддерживают идею роспуска Верховной рады и досрочные выборы. Ещё одной любопытной цифрой является 89% — это те, кто поддерживает акции протеста против повышения тарифов. Опрос проходил 2 и 3 февраля, то есть многие ещё даже не поняли, что Зеленский уничтожил свободу слова на Украине. В дальнейшем можно будет только наблюдать рост недовольных его политикой. Хотя их и сейчас немало. Так, 73% жителей Украины считают, что стране нужно менять курс. А как его поменять, если только не сменить власть?В итоге на «майдан» могут стянуться силы, которые просто устали от неспособности Зеленского управлять Украиной и не хотят её превращения, как говорит политик Анатолий Шарий, в Сомали. Хочет того президент Украины или нет, но ему придётся считаться с населением, которое ещё недавно его полностью поддерживало. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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