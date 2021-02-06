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«Майдан» не за горами: Зеленский уходит с позором
06 февраля 2021, 19:45 • 372 • Украина
На Украине намечается политический кризис, итогом которого может стать падение власти президента Владимира Зеленского. После невыполнения им своих предвыборных обещаний, принятия решений, которые идут только во вред гражданам Украины, и закрытием оппозиционных СМИ над Зеленским нависла, с одной стороны, угроза импичмента, а с другой — нового «майдана». При любом исходе президент у Украины будет новый.
«Слуга народа»: от любви до импичмента
Во время правления Петра Порошенко украинцам казалось, что хуже него никого быть не может, и в апреле 2019 года он получил поддержку 24,45% избирателей. В свою очередь, Владимир Зеленский — 73,22%. Многие выдохнули, но позже оказалось, что нужно было не выдыхать, а набирать в грудь ещё больше воздуха.
При правлении Зеленского на Украине открыли рынок земли. С 1 июля 2021 года закон вступает в силу. Изначально землю можно было продавать иностранцам, но после протестов продавать стало можно только гражданам Украины. Само собой, найдутся люди, аффилированные с иностранными структурами, которые и будут скупать земли сельскохозяйственного назначения для них. Стоит отметить, что закон о земле был принят под давлением Международного валютного фонда, который обещал за такой закон выдать новый кредит. Голосование в Раде прошло с нарушением конституционных норм, против продажи земли голосовали депутаты от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и, как это ни странно, «Батькивщина».
К закону о земле добавился закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр». Этот закон разрешает игорный бизнес на Украине. Его принятием Рада одобрила казино, букмекерские конторы и игровые автоматы. Чиновники решили полностью обобрать свой народ, и приходится надеяться лишь на благоразумие украинцев, которые не будут посещать игорные заведения. Запрет на игорную деятельность действовал с 2009 года, но при Зеленском всё изменилось.
Под новый, 2021 год украинцев ждал «подарок» — повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Подорожали газ, горячая вода, теплоэнергия и электричество. Такой расклад уже привёл к тому, что трассу Киев — Харьков в Полтавской области перекрыли около 300 человек. Но это мало чем помогло, и в апреле украинцев ждёт новое повышение.
Уже после новогодних праздников на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно принятым нормам, сфера обслуживания должна полностью работать на украинском языке.
На днях случился новый виток маразма от Зеленского. 2 февраля он подписал решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, согласно которому вводятся персональные санкции против депутата Верховной рады Тараса Козака и закрываются сразу три телевизионных канала. Об этом ранее сообщало ИА «Новороссия».
«Майдан» против Зе
Пока идёт подготовка к импичменту, можно с уверенностью сказать, что началась и подготовка к уличной борьбе. Украина уже меняла несколько раз власть через протесты, но никогда пришедшие не сделали добра для Украины. Сейчас появляется возможность сменить власть на адекватных людей. Подполковник полиции, а ныне депутат Верховной рады от ОПЗЖ Илья Кива заявил: «Мы, на сегодняшний день оппозиционные политики, которые системно защищают интересы украинского народа и украинского государства, конечно же, стоим поперёк горла вот этому преступному режиму Зеленского. И мы будем бороться. Мы будем противостоять. Мы будем, если это нужно будет, выводить людей на улицы, потому что другой возможности защитить конституционные права и защитить жизни, к сожалению, в этой стране уже не осталось». Позже Кива сказал, что вместе со сторонниками он готов блокировать административные здания, а также вести борьбу через улицу.
В случае уличного протеста выйдут не только сторонники «Оппозиционной платформы — За жизнь», но и Партии Шария, а также все те, кто разочаровался в Зеленском, а таких немало, начиная от участников «тарифного майдана» и заканчивая бизнесменами. Последние уже попытались поговорить с гарантом Конституции, придя к его резиденции в Конча-Заспе, но Зеленский сбежал через боковые ворота. Во время своей иннаугурационной речи шестой президент Украины сказал: «В течение своей жизни я старался делать всё, чтобы украинцы улыбались. Это была моя миссия. Теперь я буду делать всё, чтобы украинцы, по крайней мере, больше не плакали». Нет, украинцы всё же плачут, и в этом прямая вина Владимира Зеленского.
4 февраля социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, согласно которому если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то во второй тур вышли бы Владимир Зеленский и Юрий Бойко, при этом разрыв в первом туре составил бы 4,1% в пользу пока ещё действующего главы государства. Идею о досрочных президентских выборах поддерживают 50% опрошенных. В парламентских выборах победила бы ОПЗЖ. Стоит заметить, что 63% опрошенных поддерживают идею роспуска Верховной рады и досрочные выборы. Ещё одной любопытной цифрой является 89% — это те, кто поддерживает акции протеста против повышения тарифов. Опрос проходил 2 и 3 февраля, то есть многие ещё даже не поняли, что Зеленский уничтожил свободу слова на Украине. В дальнейшем можно будет только наблюдать рост недовольных его политикой. Хотя их и сейчас немало. Так, 73% жителей Украины считают, что стране нужно менять курс. А как его поменять, если только не сменить власть?
В итоге на «майдан» могут стянуться силы, которые просто устали от неспособности Зеленского управлять Украиной и не хотят её превращения, как говорит политик Анатолий Шарий, в Сомали. Хочет того президент Украины или нет, но ему придётся считаться с населением, которое ещё недавно его полностью поддерживало.
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