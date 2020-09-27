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Майдан не пройдёт: В Минске заметили скопления военных и техники

27 сентября 2020, 21:20  •  74 • В мире
В телеграм-каналах появились видео стянутых в центр Минска внутренних войск и техники. Власти Белоруссии готовятся к ожидаемой сегодня акции протеста, чтобы вновь не допустить повторения украинского Майдана.
Десятки автобусов с силовиками, а также БТР, БРДМ-2, водомёты и автозаки были замечены сегодня в центре Минска. Технику и войска стягивают в район резиденции Александра Лукашенко. Первые кадры с места событий опубликовал телеграм-канал "Военный обозреватель".
Судя по всему, власти республики готовятся к очередному "Маршу независимости", на который вот уже почти два месяца выходят по выходным протестующие против результатов президентских выборов.
Как сообщает автор "Военного обозревателя", в Минске сегодня уже прошли первые задержания.

Фото: скриншот t.me/new_militarycolumnist
В данный момент доступы на площадь Независимости, к Дому правительства и горисполкому полностью перекрыты ОМОНом. У прибывших на место военных замечено оружие.
Напомним, массовые акции протеста в Белоруссии начались в августе 2020 года, после того как на выборах президента в очередной раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко. При подавлении протестов силовики применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Инаугурация Лукашенко состоялась 23 сентября, дата церемонии заранее не раскрывалась, а телеканалы не транслировали мероприятие.

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