Майдан не пройдёт: В Минске заметили скопления военных и техники

Десятки автобусов с силовиками, а также БТР, БРДМ-2, водомёты и автозаки были замечены сегодня в центре Минска. Технику и войска стягивают в район резиденции Александра Лукашенко. Первые кадры с места событий опубликовал телеграм-канал "Военный обозреватель".

Судя по всему, власти республики готовятся к очередному "Маршу независимости", на который вот уже почти два месяца выходят по выходным протестующие против результатов президентских выборов.

Как сообщает автор "Военного обозревателя", в Минске сегодня уже прошли первые задержания.



Фото: скриншот t.me/new_militarycolumnist Фото: скриншот t.me/new_militarycolumnist

В данный момент доступы на площадь Независимости, к Дому правительства и горисполкому полностью перекрыты ОМОНом. У прибывших на место военных замечено оружие.

Напомним, массовые акции протеста в Белоруссии начались в августе 2020 года, после того как на выборах президента в очередной раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко. При подавлении протестов силовики применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Инаугурация Лукашенко состоялась 23 сентября, дата церемонии заранее не раскрывалась, а телеканалы не транслировали мероприятие.