Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
За украденными унитазами военные скрывают от украинцев неудобную правду о сделке...
В команде Зеленского рассказали о стратегии «возвращения» Крыма
Сильнейший монолог! ТАКОГО студия не слышала давно - "Вы СЛОМАЛИ миллионы ж...
В Эстонии грызуны без угрызений киберугрозно киберобгрызли государство
Главная / Политика

Маврикий обвинил Британию в оккупации Чагоса вопреки решению ООН

22 ноября 2019, 21:39  •  45 • Политика
Премьер-министр Маврикия Правинд Джагнот заявил, что Великобритания является колониальным оккупантом. Поводом для этого стал отказ Лондона вернуть Маврикию остров Чагос в Индийском океане, сообщает Daily Mail.
По его словам, Великобритания тем самым не подчинилась решению ООН, поведя себя как "незаконный колониальный оккупант". Лидер Маврикия пояснил, что речь идёт о резолюции Генассамблеи ООН от мая 2019 года, в которой она потребовала у Лондона в течение полугода отозвать с Чагоса свою администрацию. За это решение проголосовали 116 государств.
После обретения Маврикием независимости в 1968 году Великобритания осталась на Чагосе, нарушив Декларацию ООН "О предоставлении независимости колониальным странам и народам". При этом большинство стран-членов ООН считает архипелаг Чагос частью Маврикия.
С 1973 года один из островов Диего-Гарсия занимает действующая крупная военная база США.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



45
Источник
Похожие новости
22 ноября 2019, 18:24
США расписались в бессилии? Помпео попросил протестующих Ирана самих слать фото и видео с бунта
22 ноября 2019, 21:39
Маврикий обвинил Британию в оккупации Чагоса вопреки решению ООН
22 ноября 2019, 21:39
"Мало не покажется": Онищенко предупредил о главной опасности лекарств в кредит
22 ноября 2019, 21:39
За украденными унитазами военные скрывают от украинцев неудобную правду о сделке с французами
21 ноября 2019, 22:54
Госдума запретила продажу техники без предписанного кабмином российского ПО
22 ноября 2019, 18:24
Без Путина не догадались? Новый порядок медосмотра разбился о критику президента, получив отсрочку
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 ноября 2019, 01:54
Распродажа страны
19 ноября 2019, 05:54
Грузия вновь восстала: спецназ, водометы и Россия (Telegram. Обзор)
18 ноября 2019, 03:54
Учат детей русофобии за госсчет? Блогер не сдержался в ответ на дискриминацию в Воронеже
18 ноября 2019, 10:24
"Может и обидеться": Политолог оценил дерзкое заявление Лукашенко о союзе с Россией
17 ноября 2019, 18:09
Путин, спецназ и... строгая женщина: Фото президента России взбудоражило Сеть
20 ноября 2019, 07:54
Последний парад в Бресте
22 ноября 2019, 00:24
Записки киевлянки: С утра Украина пыжится размовлять, но к вечеру расслабляется и переходит на русский
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.