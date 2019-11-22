Маврикий обвинил Британию в оккупации Чагоса вопреки решению ООН

По его словам, Великобритания тем самым не подчинилась решению ООН, поведя себя как "незаконный колониальный оккупант". Лидер Маврикия пояснил, что речь идёт о резолюции Генассамблеи ООН от мая 2019 года, в которой она потребовала у Лондона в течение полугода отозвать с Чагоса свою администрацию. За это решение проголосовали 116 государств.

После обретения Маврикием независимости в 1968 году Великобритания осталась на Чагосе, нарушив Декларацию ООН "О предоставлении независимости колониальным странам и народам". При этом большинство стран-членов ООН считает архипелаг Чагос частью Маврикия.

С 1973 года один из островов Диего-Гарсия занимает действующая крупная военная база США.