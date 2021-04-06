Матвиенко заявила об отражении послания президента на планах парламентариев

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ответном слове на выступление президента России Владимира Путина заявила, что обозначенные главой государства задачи в ходе обращения к Совфеду конкретно отобразятся в работе парламентариев.

Кроме того, послание Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоится 21 апреля, сформирует новую систему координат в «новом времени».

«Это будет такое послание «нового времени», я бы сказала, формулирующее новую систему координат. При этом уверена, что, как всегда, в нем будут актуализированы основные текущие задачи, расставлены акценты и даны прямые поручения», — цитирует Матвиенко ТАСС.

Спикер отметила, что с в период с января 2021 года мир претерпел множество изменений и государства столкнулись с новыми, невиданными ранее вызовами.

Ранее сообщалось о том, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала конкурс «Лидеры России» одним из самых эффективных кадровых проектов за последние годы.