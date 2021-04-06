|
Матвиенко заявила об отражении послания президента на планах парламентариев
06 апреля 2021, 12:30 • 58 • Политика
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ответном слове на выступление президента России Владимира Путина заявила, что обозначенные главой государства задачи в ходе обращения к Совфеду конкретно отобразятся в работе парламентариев.
Кроме того, послание Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоится 21 апреля, сформирует новую систему координат в «новом времени».
«Это будет такое послание «нового времени», я бы сказала, формулирующее новую систему координат. При этом уверена, что, как всегда, в нем будут актуализированы основные текущие задачи, расставлены акценты и даны прямые поручения», — цитирует Матвиенко ТАСС.
Спикер отметила, что с в период с января 2021 года мир претерпел множество изменений и государства столкнулись с новыми, невиданными ранее вызовами.
Ранее сообщалось о том, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала конкурс «Лидеры России» одним из самых эффективных кадровых проектов за последние годы.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
58
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 марта 2021, 14:25
|
05 апреля 2021, 09:55
|
31 марта 2021, 09:50
|
04 апреля 2021, 00:00
|
04 апреля 2021, 09:10
|
03 апреля 2021, 01:05
|
01 апреля 2021, 03:15