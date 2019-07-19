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Матвиенко заявила о выделенных 600 млн рублей на поддержку Астраханской области
19 июля 2019, 20:24 • 48 • Политика
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что на увеличение социальной поддержки Астраханской области, предложенной врио губернатора региона Игорем Бабушкиным, предусмотрено 600 млн рублей. Об этом в пятницу, 19 июля, пишет ТАСС.
«Всё просчитано, есть средства на этот год, и заложены уже средства на весь объем — это более 600 млн рублей. Для выполнения «социального пакета Бабушкина» средства предусмотрены», — подчеркнула Матвиенко.
Она добавила, что меры адресные и касаются наиболее незащищенных слоев населения.
18 июля на встрече с жителями региона Бабушкин заявил, что одним из приоритетов в преобразовании экономики и социальной сферы станет расширение мер соцподдержки граждан.
6 июня состоялось официальное представление врио главы региона Игоря Бабушкина. Он с сентября 2018 года занимал должность заместителя полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе. С 2013 по 2018 год Бабушкин был заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).
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