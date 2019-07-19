Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин - на жалобы жителей Тулуна: Я специально и приехал, чтобы от вас это услыш...
«Буревестник» – не падальщик
F-35 как на ладони: Эксперт объяснил, почему русские "не плачут", прод...
Лукашенко предложил Путину «снять все вопросы» к 8 декабря
Главная / Политика

Матвиенко заявила о выделенных 600 млн рублей на поддержку Астраханской области

19 июля 2019, 20:24  •  48 • Политика
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что на увеличение социальной поддержки Астраханской области, предложенной врио губернатора региона Игорем Бабушкиным, предусмотрено 600 млн рублей. Об этом в пятницу, 19 июля, пишет ТАСС.
«Всё просчитано, есть средства на этот год, и заложены уже средства на весь объем — это более 600 млн рублей. Для выполнения «социального пакета Бабушкина» средства предусмотрены», — подчеркнула Матвиенко.
Она добавила, что меры адресные и касаются наиболее незащищенных слоев населения.
18 июля на встрече с жителями региона Бабушкин заявил, что одним из приоритетов в преобразовании экономики и социальной сферы станет расширение мер соцподдержки граждан.
6 июня состоялось официальное представление врио главы региона Игоря Бабушкина. Он с сентября 2018 года занимал должность заместителя полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе. С 2013 по 2018 год Бабушкин был заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



48
Источник
Похожие новости
19 июля 2019, 17:09
Путин вступился за униженных чиновниками после наводнения в Тулуне жителей: "Чтобы ничего подобного люди не видели"
19 июля 2019, 13:54
ФСБ сможет отозвать разрешения на полеты: Авиакомпании включат в борьбу за безопасность России - СМИ
19 июля 2019, 20:24
Матвиенко заявила о выделенных 600 млн рублей на поддержку Астраханской области
18 июля 2019, 21:39
Госдума приняла в третьем чтении закон о шпионских гаджетах
19 июля 2019, 13:54
Турция будет воевать с Израилем? Эксперт о попытках Эрдогана вбить клин в НАТО при помощи С-400
19 июля 2019, 20:24
Новый удар по раскольникам Украины: Грузинская Православная Церковь отказывается признавать ПЦУ
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 июля 2019, 04:09
Только на галерку: "Откосившего" от допроса следователей Порошенко не ждали...
19 июля 2019, 04:09
Разговор шел не о спутниках: Кивающие на вину России по делу MH17 Нидерланды отчитали...
19 июля 2019, 07:24
"Напоминание": Глава МИД Ирана одной картинкой показал место США в мире
19 июля 2019, 00:54
Любимые блюда Путина, Ельцина и Брежнева: Повар раскрыл секреты кремлевской кухни
19 июля 2019, 13:54
"Организатор афер и хаоса": Призвавшей к санкциям против РФ новой главе ЕК ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 июля 2019, 03:24
На Украине появились первые жертвы предвыборной гонки? Найден мертвым кандидат в депутаты от оппозиции
15 июля 2019, 02:39
В Госдуме назвали политическим шоу поездку Зеленского в Крым
18 июля 2019, 05:24
"Плакали и орали": Беженцы с Украины не сдержали эмоций, узнав о подарке Путина жителям Донбасса
13 июля 2019, 01:54
"Глотать пилюли, правда, придётся пожизненно": "Трясущейся" Меркель подобрали неизлечимое заболевание
18 июля 2019, 16:39
Добро пожаловать в рабство, дорогие украинцы
17 июля 2019, 19:24
«Люди сознание теряют от такого зрелища»: почему жители Ржева вынуждены хоронить умерших на затопленном кладбище
18 июля 2019, 02:09
"П*здуйте, хохлы": Бердянск встречает украинских туристов (Анна Сочина)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.