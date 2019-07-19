Матвиенко заявила о выделенных 600 млн рублей на поддержку Астраханской области

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что на увеличение социальной поддержки Астраханской области, предложенной врио губернатора региона Игорем Бабушкиным, предусмотрено 600 млн рублей. Об этом в пятницу, 19 июля, пишет ТАСС.

«Всё просчитано, есть средства на этот год, и заложены уже средства на весь объем — это более 600 млн рублей. Для выполнения «социального пакета Бабушкина» средства предусмотрены», — подчеркнула Матвиенко.

Она добавила, что меры адресные и касаются наиболее незащищенных слоев населения.

18 июля на встрече с жителями региона Бабушкин заявил, что одним из приоритетов в преобразовании экономики и социальной сферы станет расширение мер соцподдержки граждан.

6 июня состоялось официальное представление врио главы региона Игоря Бабушкина. Он с сентября 2018 года занимал должность заместителя полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе. С 2013 по 2018 год Бабушкин был заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).